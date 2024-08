Gigi Mitre defendió a Melissa Paredes de las críticas contra su matrimonio: “Me pareció bonito, de buen gusto”. | Amor y Fuego.

Melissa Paredes ha sido el centro de la controversia tras su boda con Anthony Aranda. La ceremonia, celebrada el pasado 6 de agosto, ha recibido críticas por diversos aspectos, incluyendo su elección de vestimenta, peinado y la manera en que ambos se presentaron en la pista de baile. A pesar de esto, ha habido figuras públicas que han salido en su defensa, destacando la autenticidad con la que Paredes vivió su momento especial.

La periodista y figura de Willax Televisión, Gigi Mitre, no perdió la oportunidad de referirse a la boda en su programa. Ella comentó sobre los “errores” en la boda de Melissa Paredes, aunque manifestó respeto por mantener su esencia.

“A mí, el look de Melissa es Melissa, la representó”, dijo en referencia al vestido y peinado que Paredes eligió para su gran día. Sin embargo, cuestionó la coreografía explícita que la pareja realizó durante la celebración. “Lo que sí no me gustó aparte del look y el baile, obviamente fue cuando hicieron esa presentación, porque no creo que era un lugar adecuado, innecesario”, afirmó.

Gigi Mitre defendió matrimonio de Melissa Paredes. (Foto: Capturta de Willax TV)

Además, la conductora refirió a la gran ausencia en la boda: la del padre de Melissa. “En general, su matrimonio me pareció bonito, de buen gusto, he criticado otros matrimonios de la farándula más que el de Melissa”, añadió.

En ese sentido, Gigi Mitre precisó que había pensado en algún momento que el matrimonio civil terminaría mal, pero al final quedó sorprendido, y enfatizó: “Yo de verdad me imaginé que iba a ser medio más huachafo y no me parece, de verdad, no me parece huachafo, me parece normal, bonito”.

Asimismo, Rodrigo González apoyó el comentario de su compañera, indicando que él esperaba una boda más simple; sin embargo, terminó sorprendido con todo lo que vio. “Para qué ser una persona que nunca ha sido”, fue el comentario que emitió el popular ‘Peluchín’.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron.

Magaly Medina destruye boda de Melissa Paredes

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, no escatimó en críticas sobre la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. En su programa, Medina reveló que muchos aspectos de la celebración fueron canjeados, sugiriendo que el evento no cumplió con las expectativas generadas. Según Medina, el menú de la boda, que consistió en platos como chaufa, tallarín saltado y wantán, fue bastante económico y no correspondía con el nivel esperado de una boda.

Medina también criticó la decoración del evento, que a su juicio, era de bajo costo. Según la presentadora, los adornos eran principalmente ramas de eucalipto y pocas rosas, con una calidad que dejaba mucho que desear. “Todos estos adornos no eran flores, eran plantas, ramas de eucalipto a montones, baratito nomás y pocas rosas”, señaló Medina, añadiendo que el piso decorativo también resultó ser de mala calidad, pareciendo “papel aluminio, bien arrugadito y mal pegado”.

A pesar de sus críticas, Magaly Medina reconoció el esfuerzo de la pareja por ofrecer algo de comida a los invitados, aunque el menú no cumpliera con las expectativas de un evento de su magnitud. Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre las discrepancias entre lo prometido y lo que realmente se ofreció en la boda, subrayando las deficiencias en la organización del evento.

Melissa Paredes respondió a Magaly Medina por criticar su boda con Anthony Aranda, celebrada el pasado sábado 4 de agosto.