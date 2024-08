Guillermo Bermejo investigado por terrorismo: Poder judicial confirmó rechazo a tutela de derechos

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) confirmó la resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, la cual declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el congresista Guillermo Bermejo, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

Con dicho recurso, el experulibrista solicitaba la nulidad del acta de declaración del colaborador eficaz identificado como “Pionero 2″, alegando que no se respetó su derecho a la defensa durante el proceso. No obstante, el tribunal concluyó que no hubo tales vulneraciones.

De esta manera, el tribunal determinó que la resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, que rechazó en primera instancia la solicitud del congresista, “se emitió conforme a derecho”, desarrollando y expresando los fundamentos de su decisión, “sin afectar los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales y de defensa”.

Como se recuerda, el parlamentario es acusado de haberse afiliado a la organización terrorista Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, durante su estancia en la zona del Vraem. Cabe destacar que en enero de 2022, la Segunda Sala Penal Transitoria absolvió a Bermejo debido a una insuficiencia de pruebas. Sin embargo, más adelante, la Corte Suprema anuló este fallo y ordenó el inicio de un nuevo juicio.

Bermejo se ha defendido en diversas entrevistas, manifestando que las acusaciones están motivadas por intereses políticos y son un intento de sus rivales para perjudicar su carrera política. “Soy un perseguido político”, declaró en distintos medios, reiterando que no hay pruebas contundentes que respalden las acusaciones en su contra.

Obstrucción a la justicia

Dentro del proceso, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal formalizó una investigación preparatoria contra Bermejo y Guido Bellido por obstrucción a la justicia. Ello por presuntamente haber impedido que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como ‘Sacha’, declare en el proceso que se les sigue.

Como parte de las diligencias, las autoridades citaron a declarar a Villarroel Medina para el 21 de septiembre de 2021 en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote PNP) de Lima. Sin embargo, ambos legisladores “habrían realizado maniobras” para contactarse previamente con ‘Sacha’ y persuadirlo para que evitara declarar ante las autoridades.

De acuerdo con la disposición fiscal a la que accedió Infobae Perú, el contacto con el exmilitar se habría realizado a través del abogado Jhon Kleber Benites Tangoa, vinculado al partido político Perú Libre. Según la investigación fiscal, hubo una reunión entre Benites Tangoa y Villarroel Medina en un spa ubicado en La Victoria, donde se le habría ofrecido al exmilitar “apoyo logístico, asilo político, protección para el testigo y su familia”.

Según la declaración que luego proporcionó ‘Sacha’ a la Fiscalía, Benites Tangoa utilizó un tono “intimidante”, dejándole claro al testigo que Bermejo y Bellido “estaban en el poder y cualquier cosa le podría pasar” si colaboraba con las autoridades. Como resultado de este intento de intimidación, ‘Sacha’ no se presentó a declarar en la Dircote.

No obstante, Villarroel Medina posteriormente informó a la Fiscalía sobre el intento de persuasión de Benites Tangoa, lo que llevó a las autoridades a investigar más a fondo el suceso. La Policía accedió a los registros de seguridad del local en La Victoria y confirmó que el encuentro entre Benites Tangoa y Villarroel Medina efectivamente tuvo lugar.