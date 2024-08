Kurt Villavicencio “Metiche” afirma que Karla Tarazona y Christian Domínguez están juntos desde marzo. Ric La Torre.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se encuentran en el ojo público, luego de que fueron vistos dándose un beso en la fiesta de cumpleaños que la locutora le organizó al cumbiambero, generando fuertes rumores de que habrían iniciado un romance.

Luego de que el cantante se separó de Pamela Franco por una infidelidad, el líder de ‘La Gran Orquesta’ fue visto muy cercano a la conductora de TV y esto desató comentarios acerca de un posible vínculo amoroso entre ellos; sin embargo, ambos lo negaron muchas veces.

Sin embargo, Kurt Villavicencio “Metiche” examigo de Tarazona comentó en muchas ocasiones que la parejita de padres tenían más que un vínculo amical y de padres de un niño en común, hace mucho tiempo. Recientemente, en su programa ‘Todo se Filtra’ se animó a decir, que el acercamiento entre ellos se habría dado hace varios meses.

“Yo siempre comenté y siempre te defendí, pero no puedo defender a una persona que después de haber sido engañada por un hombre con la conducta de Christian Domínguez. ¿Cómo se te va a ocurrir regresar con él?, ese es mi punto de vista. ¿Qué?, yo me iba a quedar callado para que después todo el mundo se me venga encima. Todo el mundo se me iba a venir encima si yo no opinaba acerca de tu caso”, explicó.

El creador de contenido, Ric La Torre, contó mediante un video en su cuenta de TikTok que el conocido comunicador de Panamericana TV sabía que este acercamiento sentimental se había dado después de muy poco tiempo que Christian Domínguez se separó de Pamela Franco.

“Ya no se hablan desde marzo porque Kurt siempre ha sido muy crítico con la relación de Tarazona con Domínguez. Le dijo: ‘Tú estás así desde marzo, no te vengas a ser la que no’... “, contó el tiktoker.

‘Metiche’ acerca de Tarazona y Domínguez: “No entiendo por qué no oficializan”

Kurt Villavicencio, más conocido como “Metiche”, comentó durante su visita en el programa de ‘Magaly TV La Firme’, la noche del miércoles 31 de julio, que no comprende por qué Karla Tarazona y Christian Domínguez no oficializan su relación luego de este polémico beso y de que ambos no tienen ningún compromiso formal con otra persona.

“Me sorprende que se hayan besado en la boca porque ahí estaba la familia, los hijos y los amigos...no entiendo por qué vamos a insistir más meses en decir en que ellos no tienen nada. No entiendo por qué no oficializan que ya están, si ellos son solteros y no le deben nada a nadie”, reflexionó.

Ante ello, Magaly Medina comentó que esto se daría porque el conductor de ‘Préndete’ no estaría seguro totalmente de sus sentimientos por la locutora de radio. “Lo que pasa es que lo que dice él que no quiere hacerle daño. Él está viviendo el momento... él no ama a nadie”, dijo.

Por otro lado, se animó a darle un consejo a Tarazona, indicando que no tiene amor propio y debería ir al psicólogo para seguir un tratamiento emocional. “Ella anda muy mal, debería ir a terapia porque una mujer que se aferra así a un hombre que le hizo tanto daño, que la anulo, que la humilló tiene una carencia emocional muy fuerte y amor propio tan bajo”, dijo.

