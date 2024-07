Canatur reconoce recuperación del turismo gracias a las divisas que dejan los visitantes

En este se conmemora en Perú el Día del Guía de Turismo, destacando la labor de quienes orientan e interpretan el patrimonio cultural y natural del país. (Andina)

Carlos Loayza, Gerente General de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) compartió algunas cifras sobre el crecimiento del turismo pospandemia. Señaló que se debe ver al turismo en su componente integral, más allá de detenerse en el número de visitantes que recibe el país.

“Sobre el número de visitantes, todavía no alcanzamos las cifras prepandemia (más de 4 millones); sin embargo, el indicador más alentador son las divisas generadas, que es el número de ingresos al PBI gracias al turismo. En ese aspecto, sí estamos casi al mismo nivel del 2019, lo que nos dice que estamos teniendo mejor calidad de turistas que llegan a nuestro país”, aseveró.

El ejecutivo agregó que tenemos que ser lo suficientemente cautos para no generar un sobreturismo, como lo están viviendo en Barcelona (España) o Florencia (Italia). Precisó que se deben apoyar una serie de acciones para mejorar la calidad de turismo, como por ejemplo, la conectividad entre los aeropuertos a nivel nacional, que sigue siendo una tarea pendiente para el Estado. En este punto, resaltó que alrededor del 90% del turista de la región se moviliza por la vía aérea.

Fotografía de archivo de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú). EFE/ Paula Bayarte

Finalmente, sugirió una política de tax free (devolución de impuesto al viajero) para incentivar justamente esa calidad de los turistas y mejorar el gasto. “Nuestro país ya ha avanzado en esta medida, pero aún falta implementar los mecanismos para que más establecimientos se sumen a este beneficio de casi 20% de descuento (18% de IGV)”.

Por su parte, Marco Aurelio Váscones, country manager de Victorinox Perú, comentó sobre el crecimiento de la categoría de viajes (maletas, mochilas y accesorios de viaje) con una proyección de 24% para este 2024. “Los peruanos cada vez están buscando mayor comodidad y seguridad para sus viajes”, señaló.

Las declaraciones se dieron en un evento organizado por la marca suiza, donde lanzó recientemente su colección de maletas Airox Advanced en Perú.

Las estrategias defensivas de Kuélap, desde torreones hasta estrechos pasillos, destacan la ingeniería militar de los Chachapoyas frente a las amenazas de su era. (Andina)

Recuperación a futuro

El turismo, una industria crucial para la economía global, sigue luchando por recuperarse completamente de los efectos de la pandemia. En Perú, se enfrenta a desafíos adicionales por la conflictividad social a principios de este año. Virginia Messina, vicepresidenta Senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), explicó en declaraciones a Infobae Perú que “el turismo tiene una capacidad de recuperación muy rápida de las crisis y esta vez no ha sido diferente”.

Aunque inicialmente se anticipaba una recuperación total para 2025, algunas regiones han avanzado más rápido de lo esperado. Messina destacó que “para finales de 2024, se espera que todas las regiones del mundo hayan alcanzado sus niveles de 2019 prepandemia”.

En 2019, el turismo global contribuyó con 10,3 billones de dólares al Producto Bruto Interno (PBI), representando el 10,4% del PBI mundial. Las proyecciones para 2024 indican que la contribución será de 11,1 billones de dólares, un crecimiento de más del 12% respecto a 2023, lo cual subraya la resiliencia del sector y su capacidad para superar crisis. Sin embargo, la recuperación no ha sido uniforme a nivel mundial, con la región de Asia Pacífico experimentando una recuperación más lenta debido a las restricciones en China.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo dio a conocer que Perú se ha destacado como el líder mundial en observación de aves.

A nivel regional, América Latina exhibe un progreso desigual. En 2019, el sector turístico aportó un 8,1% al PBI regional. Se espera que para 2024, esta cifra no solo se recupere, sino que también se supere el nivel prepandemia. No obstante, en Perú, aunque ha habido un repunte significativo, el país aún no ha alcanzado los niveles vistos antes de la pandemia.