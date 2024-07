‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto del programa del viernes 19 de julio con las novedades de la farándula

¿Quién es Iván Villacorta?

Iván Villacorta, el cantante que fue captado al lado de Pamela López, se convirtió en el centro de atención por su supuesta salida con la aún esposa de Christian Cueva. El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ se encargó de investigarlo y se dio con la sorpresa de que no cuenta con ninguna propiedad y que el carro que tenía lo vendió hace poco, por lo que actualmente no tiene movilidad. Además, no paga una papeleta que tiene desde el 2015, por lo que lo calificaron de bajo recursos económicos.