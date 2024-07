Ivana Yturbe descarta sentarse en el podcast de Jefferson Farfán: “Tal vez mi esposo si”

La modelo y participante de ‘El Gran Chef Famosos’ se refirió a la posibilidad de reencontrarse con su expareja | Youtube

Ivana Yturbe se alejó de la televisión por un buen tiempo luego de terminar su romance con el chico reality Mario Irivarren. Hubo un tiempo en el que fue relacionada a Jefferson Farfán, con quien tuvo un corto amorío; sin embargo, esto no prosperó. Pese a ello, la modelo logró consolidar su amor con el futbolista Beto Da Silva, con quien formó su familia, se casó y ahora tienen una vida tranquila.

Recientemente, la influencer volvió a la pantalla chica siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’, espacio familiar que le ha permitido volver a conectar con su público, el mismo que no la ha olvidado. Esto la ha puesto en el ojo público nuevamente.

Sin embargo, hace unos días la joven estuvo como invitada en el podcast de Giancarlo Cossio en donde habló de diversos temas, entre los que se encontraba la posibilidad de un reencuentro con Jefferson Farfán. El presentador le consultó si es que aceptaría ir al programa ‘Enfocados’ del exfutbolista, pero la respuesta de Ivana fue clara.

Ivana Yturbe no iría al podcast de Jefferson Farfán.

“No (iría al podcast), no me la haría tampoco (una invitación) y creo que no por respeto. Todo lo que en algún momento se dio en el pasado, creo que ya no tiene nada que hacer en mi presente”, mencionó en clara referencia a su corto romance.

Pese a que descartó su presencia, sorprendió al mencionar que su esposo si podría aparecer en ese set. “Yo no iría, tal vez mi esposo sí”, expresó la modelo.

Incluso, cuando le consultaron sobre si iría al podcast de Yahaira Plasencia, porque también tiene este tipo de programas, de inmediato señaló que no y que tampoco cree ser invitada. “Tampoco (iría) no creo que me invite”, sentenció.

Ivana Yturbe no iría al podcast de Jefferson Farfán.

El corto romance entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Ivana Yturbe tuvo una larga relación con Mario Irivarren; sin embargo, cuando este amor se acabó, la exchica reality sorprendió al aparecer al lado de Jefferson Farfán en una fotografía que se hizo viral casi de inmediato. La modelo viajó hasta Dubai con el exfutbolista y compartió sus lujos. Sobre este amorío, Yturbe se confesó con Verónica Linares y aseguró que fue parte de la edad que tenía en ese entonces.

Aunque no es un tema del que se enorgullezca, afirma que no se arrepiente de sus decisiones. “Ya estoy en una edad y en una etapa de mi vida, ya… lo que hice, lo hice y ya es de mi pasado. No me arrepiento de nada, estoy muy tranquila ahorita. Estoy tranquila con lo que hice en el pasado, una aprende de los errores, a no cometerlos”, mencionó.

Ivana Yturbe junto a Jefferson Farfán.

Por otro lado, contó que la razón de su separación de Farfán no tuvo que ver con su expareja Irivarren, sino por lo que el futbolista quería con ella. Mencionó que el exintegrante de Alianza Lima quería que ella se mudara a Rusia para que vivieran juntos y ella se negó a hacerlo.

“Lastimosamente, él (Jefferson Farfán) quería que yo me vaya a Rusia y yo quería seguir trabajando. Tengo 22 años. Soy una mujer superindependiente, toda la vida lo he sido, trabajo desde los 14 años. Era algo que no iba a poder nunca, sería mentirnos. Siempre voy a estar superorgullosa, que me guste tener mis cosas por mis propios medios”, sentenció sobre esta relación.