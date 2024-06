Rafael López Aliaga busca importar “calesas clásicas” como las de Inglaterra: “Las carrozas de ahora dan risa”

(Sol TV)

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, tiene la visión de convertir el Centro Histórico de la ciudad en una zona virreinal para contribuir a la fomentación del turismo y así generar mayor inversión, además de puestos de trabajos.

En una entrevista para Sol Tv, medio de comunicación con gran presencia en la costa norte del Perú, el burgomaestre de la capital brindó mayores detalles de lo que será la ‘Ciudad de los Reyes’, a la cual busca poner al mismo nivel que otras importantes urbes internacionales.

De acuerdo a sus palabras, para conseguirlo, buscará importar carrozas parecidas a las que se encuentran circulando por las calles de Londres, capital de Inglaterra. Además, indicó que tiene planeado dar de baja las actuales calesas que rondan la plaza Mayor de Lima, ya que “dan risa”.

“Yo veo que es lo que disfruta el turista, Vas a Sevilla (España), vas a Nueva York (Estados Unidos), vas a Londres (Inglaterra) y ves las carrozas. Cada turista te paga 50 dólares por media hora de paseo, es un negocio. Es un tema social también, para niños de colegios públicos, puedes darle un horario especial para ellos, para que disfruten”, declaró al programa Línea Directa.

“No habrán calesas como las que ves ahora en la Plaza Mayor de Lima, que te dan risa, esas vamos a darle de baja. Queremos traer una calesa realmente turística, tipo Inglaterra: una calesa negra, con asientos de cuellos rojos, con sus caballos elegantes”, agregó.

Actuales calesas que circulan por el Centro Histórico de Lima serán retiradas, anunció el alcalde López Aliaga.

En ese sentido, lamentó que sus ideas sean rechazadas por el “espíritu derrotista” de varios ciudadanos. Inclusive, afirmó que las críticas que recibe son orquestadas por medios de comunicación ante intereses personales.

“Por qué tenemos ese espíritu derrotista, yo si me propongo algo, tengo la meta de ser el número 1 del mundo. En turismo lo soy, en trenes, tengo premios como número 1 del mundo. Entonces, ¿por qué Lima no puede ser mejor destino que Sevilla? porque faltan los elementos”, sostuvo.

“Pero digo eso y sale toda la ‘caviarada’. Diversos medios me atacan porque no reciben mermelada, no pago nada. Antes se pagaba mermelada desde la Municipalidad de Lima, ahora se paga cero. Entonces eso los tiene loco, sin mermelada no viven”, continuó el alcalde.

“Friega y friegan”

Hace unos días, López Aliaga se presentó en la inauguración de una obra en Villa María del Triunfo. Desde allí, defendió las iniciativas que tiene para promover el turismo en Lima, como la inversión de 13 millones de soles en la contratación de carruajes a caballo con el objetivo de “mejorar el tránsito peatonal” en la ciudad.

“Aprovecho su presencia para decirles algo. Cualquier cosa que hago, inmediatamente lo ridiculizan. Quiero que haya turismo en el centro de Lima, que lo estamos recuperando [...] y dale, friegan y friegan todo el día”, indicó.

“Digo, vamos a traer calesas como en Sevilla, Londres y Nueva York, ciudades del mundo que atraen mucho turismo, y dicen que va a ser transporte público. Es turismo, pero lo hacen con mala leche, [por] ganas de fregar, oye. Si algo sé es turismo. Más de treinta años trabajando en turismo. Por cada turista se generan cinco puestos de trabajo”, reprochó.