Rodrigo González respalda declaraciones de Abel Lobatón: “Melissa Klug fue conocida por ser su pareja”

El conductor de televisión mencionó que el exfutbolista tiene razón en su versión y recordó los problemas mediáticos de la ‘Blanca de Chucuito’.

Abel Lobatón llamó la atención en la farándula peruana luego de que diera algunas declaraciones sobre Melissa Klug. En sus palabras, el exdeportista mencionó que fue gracias a él que su expareja y madre de sus hijas, alcanzó la fama en el Perú. Como se sabe, la polémica influencer ha tenido más de una relación con un futbolista, por lo que no ha pasado desapercibida en las portadas de espectáculos.

Aunque estas palabras causaron asombro entre los cibernautas, Rodrigo González apareció en su espacio ‘Amor y Fuego’ y le dio su respaldo al exintegrante del ‘Sport Boys’. Aseguró que, si bien cómo lo dijo, sonó un poco fuerte, no estaba alejado de la realidad.

“Sonó un poco alzado cuando lo dijo, pero no le falta razón. Primero se le conoció a Melissa Klug por ser la pareja del ‘Murciélago’”, comentó al inicio ‘Peluchín’. Tras ello, expresó que puede sonar raro que uno mismo se haga halagos, pero esa vez es cierto. “No le falta razón, claro, que lo diga uno, cuando uno se halaga suena raro, pero él está diciendo algo que es cierto”, agregó.

Rodrigo González respalda declaraciones de Abel Lobatón sobre Melissa Klug.

Por su parte, Gigi Mitre fue mucho más tajante y mencionó que si bien el nombre de Klug sonó cuando estuvo con Lobatón, realmente se hizo mediática tras su separación de Jefferson Farfán. “Pero también es verdad que cuando estaba con Abel Lobatón, ¿tú sabías quién era la esposa de Abel? O sea, nada que ver, Melissa se hizo conocida, ni siquiera cuando estaba con Farfán, cuando se peleó con Farfán, ahí, para mí, Melissa se hizo conocida”, señaló la conductora.

¿Qué dijo Abel Lobatón?

Abel Lobatón evocó su relación fallida con Melissa Klug, madre de su hija Samahara Lobatón. En una entrevista con ‘Flaco’ Granda, el exfutbolista peruano mencionó que cuando eran pareja, la ‘Blanca de Chucuito’ no era conocida en la televisión peruana y que él fue instrumental en introducirla al mundo del espectáculo, alcanzando notoriedad tiempo después.

El periodista deportivo Giancarlo Granda señaló que Lobatón tuvo una relación con una persona “muy pública”, refiriéndose a Melissa Klug. Este comentario provocó la inmediata reacción del exfutbolista, quien corrigió a Granda afirmando que él era la figura conocida cuando comenzó a salir con la empresaria.

Abel Lobatón

“Yo creo que fue al revés, Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie. La gente se olvida de las cosas, no tiene memoria. Ella primero estuvo conmigo, tuve dos hijas maravillosas con ella; de ahí pasó algo con otra persona [en referencia a Jefferson Farfán], que se hizo más mediática”, manifestó el exjugador de la selección peruana.

Lobatón también comentó que no tiene conflictos con Jefferson Farfán, quien fue pareja de Melissa Klug después de su ruptura. “Sí [estamos bien], no tengo ningún problema. Estoy esperando que me invite a su programa. Que me diga cómo es y cuánto es, y vamos”, expresó Abel durante la charla.

Días después, Melissa Klug salió a defenderse en el programa ‘América Hoy’ y se mostró muy tranquila. La influencer restó importancia a las declaraciones de su expareja y mencionó que no tiene ningún tipo de relación con él. Por ello, señaló que si quería hablar pudo hacerlo directamente y no señalarla como lo hizo esta vez.

Melissa Klug responde a Abel Lobatón luego de referirse a peleas públicas de Samahara Lobatón. América Hoy.

“¿Responderle a Abel Lobatón? Ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está”, comentó la madre de Samahara Lobatón.