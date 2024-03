Pedro García indignado con hinchas peruanos que aplaudieron a Oliver Sonne y no a Paolo Guerrero en amistoso Perú vs República Dominicana

El periodista Pedro García comparó el recibimiento de Oliver Sonne con la de Paolo Guerrero previo al Perú vs República Dominicana en amistoso internacional por fecha FIFA.

El martes 26 de marzo, la selección peruana retornó después de más de un año al estadio Monumental para enfrentar a República Dominicana por un amistoso correspondiente a fecha FIFA. Minutos antes del pitazo oficial, los convocados por Jorge Fossati salieron al campo para realizar los trabajos precompetitivos en medio del apoyo de los hinchas presentes. Uno de los más aplaudidos fue el carrilero derecho Oliver Sonne, quien debutó en el duelo anterior con Nicaragua.

Quien se mostró indignado con esta situación e hizo un reclamo público a los aficionados ubicados en las graderías del ‘coloso de Ate’ fue el periodista Pedro García, quien cuestionó la falta de ovación al goleador histórico de la ‘blanquirroja’, Paolo Guerrero.

“Perdón que me supere el momento, pero acabo de ver un hecho que me llamó la atención. He visto cosas raras en mi vida, pero lo que acabo de ver no tiene nombre”, mencionó con sorpresa el reportero a ras de campo del recinto de Universitario de Deportes.

De inmediato, García Corcuera argumentó que su molestia no era con el lateral nacido en Dinamarca, sino con los asistentes al Monumental, pues no tuvieron el gesto con uno de los ídolos recientes del balompié nacional, clave en gestas como la clasificación al Mundial Rusia 2018 o el subcampeonato de la Copa América 20219 en Brasil.

“Salió Sonne, le tiramos toda la buena vibra a Sonne, que le vaya fantástico, que haga una carrera espectacular, que haga goles, que se quede en el Perú, hay que creer en una historia de Sonne que sea muy positiva, ojalá. Sale Sonne de suplente y la tribuna se levanta, fue un estallido. No me lo han contado, lo acabo de ver. Sale el resto de suplentes y casi uno de los últimos que sale es el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero... ¡Y no lo aplaudieron!”, señaló durante la previa.

El también panelista de TV finalizó su comentario haciendo un llamado de atención a los seguidores del ‘equipo de todos’, pues considera que el afecto desmedido que vienen mostrando por Sonne Christensen, no puede provocar una disminución de cariño hacia otros emblemáticos de la ‘bicolor’ que han hechos méritos para ser reconocidos. “Yo no entiendo, si alguien entiende llámeme y cuéntenme, porque yo no puedo. Amar de sobremanera a uno, no significa dejar de querer a otro. ¡No entiendo! Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, perdón por la interrupción”, culminó su intervención.

Uno de sus compañeros de transmisión como el narrador Gino Bonatti trató de poner “paños fríos” al tenso momento vivido previo al Perú vs República Dominicana, apuntando que lo sucedido es un acto espontáneo, consecuencia de una renovación de ilusiones. “Creo que es parte de lo que se está viviendo en este momento, con este nuevo grupo y con esta nueva era”.

Pedro García criticó el cariño desmedido que los peruanos vienen mostrando por Oliver Sonne en detrimento de otras figuras - Crédito: FPF

Paolo Guerrero y Oliver Sonne suplentes contra República Dominicana

Para el choque contra República Dominicana, el entrenador de la selección peruana cambió por completo el equipo titular con respecto a lo visto versus Nicaragua. Por ello, el artillero Paolo Guerrero dejó su lugar en la cancha a Bryan Reyna. Por su parte, ‘Oli’ Sonne volvió a esperar su oportunidad en el banquillo de suplentes.