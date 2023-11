Eddie Fleischman y la irónica comparación de Juan Reynoso con la renuncia de Eduardo Berizzo

Eddie Fleischman y la irónica comparación que hizo con Juan Reynoso y la renuncia de Eduardo Berizzo. (Crédito: composición Infobae Perú)

La permanencia de Juan Reynoso está en el ojo de la tormenta después de que Perú haya sumado su cuarta derrota consecutiva en las Eliminatorias Sudamericanas 2023. La ‘blanquirroja’ no pudo con Bolivia y cayó por 2-0 en La Paz, quedando en el último lugar de la tabla de posiciones, y marcó uno de los peores momentos de la escuadra nacional en el torneo clasificatorio.

Te puede interesar: Prensa boliviana destacó “paternidad” y “falta de autocrítica” de Juan Reynoso tras victoria ante Perú por Eliminatorias 2026

Eddie Fleischman mostró su posición respecto a que si el ‘Cabezón’ debe salir o no de la selección peruana. El periodista deportivo lanzó una irónica publicación donde se compara al entrenador nacional con la renuncia de Eduardo Berizzo. Como se sabe, el técnico argentino decidió dar un paso al costado y lo anunció en conferencia de prensa después del empate que obtuvo Chile con Paraguay en la última fecha.

“Con decencia / Sin decencia”, fue el mensaje que hizo el comunicador en sus redes sociales, acompañado de las declaraciones de Reynoso, donde se descartó una posible salida. “Mi contrato es por todo el proceso. Me quedo tranquilo con la perspectiva de los jugadores, entiendo la molestia de la gente, no comparto su opinión. Este tema de la pregunta yo no lo resuelvo”, fue lo que declaró el ‘ajedrecista’.

Te puede interesar: Diego Rebagliati realizó ácida comparación entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca: “A futbolistas promedio los está haciendo jugar peor”

La publicación de Fleischman se hizo viral y tuvo varias reacciones de los fanáticos nacionales, quienes también piden que Reynoso se vaya por los malos resutados. “No es su país y tiene dignidad / es su país y cero dignidad”, “sin ego / con ego”, “con integridad / sin integridad”; fueron algunos de los mensajes que causó el post del periodista.

La irónica publicación de Eddie Fleischman contra Juan Reynoso.

Criticó las declaraciones de Renato Tapia

Eddie Fleischman se sumó a la ola de críticas que tuvo Renato Tapia después de sus polémicas declaraciones al finalizar el partido con Bolivia en La Paz. El seleccionado mostró una actitud que no fue la adecuada después de obtener una dolorosa caída. Se mostró como si no le importara el resultado y aseguró que el equipo jugó bien cuando no fue lo que se vio en la cancha.

Te puede interesar: Michael Succar y el tajante comentario sobre permanencia de Juan Reynoso tras derrota de Perú: “Este ciclo está cumplido”

“Nos hacen el gol por virtud de ellos. Fue un error, de repente, por cálculo de Carlos, pero así es. Tuvimos la de Gianluca para ponernos 1-1 y quizás el partido cambiaba. Después el 2-0, ya está. No hay que derramar más mier... en esto y seguir adelante nada más”, declaró el jugador del Celta de Vigo.

El periodista deportivo no tardó en responderle al conocido ‘capitán del futuro’. “Tapia declarando absolutamente desubicado. Fuera de lugar. Si va a declarar disparando heces por un medio de comunicación, es mejor guardar silencio. Una vergüenza”, escribió en sus redes sociales.

Y continuó con el cuestionamiento en contra del seleccionado: “No hay cita literal en el tweet, pero mencionó cuatro veces el nivel de juego de esta selección y el que mostró hoy. ¿Se dieron cuenta? Penoso”.

Renato Tapia conversó con la prensa tras nueva derrota de Perú en Eliminatorias 2026 - Créditos: Captura Twitter

Cuándo juega Perú vs Venezuela

La selección peruana tendrá una única chance para poder revertir el mal momento que vive, está obligado a ganarle a Venezuela este martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional de Lima. Será el último choque del año y se espera que sea con la obtención de tres puntos para así celebrar el primer triunfo nacional en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

No será nada fácil poder sacar un buen resultado, pues la ‘vinotinto’ pasa por un gran momento: sacó resultados importantes y está en el cuarto lugar de las Clasificatorias, está en zona de clasificación al Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026. El buen nivel futbolístico que tiene le permite llegar como favorito al choque con la ‘bicolor’.