Fin al plazo para sacar el PTP en el Perú: sin ampliación, ¿qué le espera a extranjeros no regularizados?

Decenas de miles de venezolanos se han acercado a las oficinas habilitadas de Migraciones para tramitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP). (Migraciones)

El plazo de cientos de miles de extranjeros, entre ellos numerosos venezolanos, para solicitar su Permiso Temporal de Permanencia (PTP), vence este viernes 10 de noviembre y la posición del gobierno peruano es firme en que no se ampliará el tiempo estipulado. La importancia de este carné es para que los migrantes puedan laboral formalmente e incorporarse de manera ordinaria a la ciudadanía.

Te puede interesar: Permiso Temporal de Permanencia vence el 10 de noviembre: cerca de 200 mil ciudadanos extranjeros ya se registraron

Por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior se sabía que no se daría ninguna prórroga a los extranjeros para obtener el importante documento. La tarde del jueves 9 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, lo reiteró y descartó tajantemente que esto vaya a cambiar en las próximas horas.

“Se tiene una planificación estratégica, no vamos a ampliar el plazo de mañana (10 de noviembre)... Es una tarea muy compleja y necesaria, que va a ir de la mano con el control de nuestras fronteras. Las Fuerzas Armadas y la PNP tienen instrucciones precisas para darle sustento a las decisiones del Ejecutivo”, expresó.

Permiso Temporal de Permanencia (Andina)

De la información propalada por las autoridades competentes se desprende que oficialmente casi 200 mil extranjeros ya iniciaron su proceso, a través de la plataforma web que se habilitó por Migraciones desde hace seis meses. Este tiempo es el que han tenido los migrantes para poner en orden todos sus papeles.

Te puede interesar: Más de 63 mil extranjeros con Permiso Temporal de Permanencia solicitaron residencia en el Perú

La página quedará deshabilitada a las 11:59 de la noche del viernes 10 de noviembre, pero todos los que ya tramitaron el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) serán considerados como regularizados, por lo que solo deberán esperar a que continúe su proceso y se le entrege el carné.

Entonces, ¿qué pasará con los extranjeros no regularizados? Según lo expuesto por las autoridades peruanas, estos pasarán a ser expulsados de forma inmediata, pero progresivamente, ya que al ser un gran número de migrantes tomaría cierto tiempo.

Permiso Temporal de Permanencia (Andina)

Cabe precisar que no se detendrá y empezará a subir a un avión a todo venezolano o ciudadano extranjero que no haya accedido al PPT, pues varios están amparados en el artículo 5 de la Ley del Refugiado (27891), que les permite mantenerse en suelo peruano, siempre y cuando no hayan cometido delitos graves.

“Toda persona que invoque la condición de refugiado, puede ingresar a territorio nacional, no pudiendo ser reemplazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas”, se lee en la ley.

El artículo 4 de esa norma también es importante citarla:

Te puede interesar: Extranjeros en Perú tienen plazo hasta el 10 de noviembre para tramitar permiso temporal de permanencia

“Se excluye del reconocimiento de la condición de refugiado a la persona respecto de la cual existan motivos para considerar:

Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales sobre la materia.

Que ha cometido un grave delito común, dentro o fuera del territorio nacional, antes que se le conceda el reconocimiento de la calidad de refugiado...”.

adadsf