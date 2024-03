Magaly Medina comenta la salida de Paolo Hurtado de ‘Cienciano’, y su celebración por el ‘Día de la canción criolla’

Paolo Hurtado no va más en Cienciano

Magaly Medina se refirió a las noticias que indican que Paolo Hurtado ya no forma parte de Cienciano. De acuerdo a los medios locales, el equipo de Cusco decidió no renovarle contrato al futbolista para el 2024. La ‘Urraca’ no desaprovechó la oportunidad para cuestionar el desempeño del jugador, asegurando que ningún equipo lo va a querer contratar con sus antecedentes deportivos y extradeportivos.