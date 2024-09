Mamá de Milett Figueroa espera que Martín Salwe sea cambiado por bajo puntaje: “El cero no fue para ella”

Mamá de Milett Figueroa no descarta que Martín Salwe sea reemplazado por otro bailarín. América TV

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se refirió al bajo puntaje que recibió la modelo en la tercera gala de ‘Bailando 2023′. Aunque la peruana inició con pie derecho en el concurso de baile, la bachata que interpretó con Martín Salwe no gustó al jurado y fue calificada con un cero, lo que la puso en riesgo de ser eliminada de la competencia.

En una llamada telefónica con ‘América Hoy’, la mamá de Milett Figueroa compartió su sentir luego de culminado el programa de Marcelo Tinelli: “Acá no hay varas ni nada, la bachata tú sabes que es sensual, pasión, igual el muchacho hace lo posible, pero quizás no es su profesión el ser bailarín”.

“Él (Martín Salwe) hace lo posible… qué se va a hacer. Milett no se bajonea, ella sabe el talento que tiene. Realmente, el cero no fue para ella, fue en conjunto porque no había un apoyo”, añadió Martha Valcárcel.

Milett Figueroa casi se besa con Martín Salwe, provocando los celos de Marcelo Tinelli. | Bailando 2023

Sobre la posibilidad de que Milett Figueroa cambie de compañero de baile, la matriarca no descartó que esto sea posible, ya que incluso los mismos jurados de ‘Bailando 2023′ han dicho que el argentino Martín Salwe es un “obstáculo” para la popular ‘Milechi’.

“Si el río suena es porque piedras trae, seguramente va a suceder eso. Ya cuando pide el jurado que tiene que resaltar, ya verán ellos que ponen lo mejor para cada uno porque el chico también necesita trabajar. No se trata de dejarlo sin trabajo y decir ‘Yo quiero otro bailarín’. Ella es muy humilde y muy profesional. Si lo cambian, bien por ella y bien por él”, sentenció.

Madre de Milett Figueroa opinó sobre el bajo puntaje de la modelo. América TV

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su bajo puntaje?

Luego de “decepcionar” a los miembros del jurado con su presentación, Milett Figueroa se mostró sorprendida por el puntaje recibido, pero aseguró que esto solo la incentiva a seguir mejorando en la pista de baile.

“Nunca me habían puesto un cero, pero siempre hay una primera vez. Hay que aceptarlo con humildad, no me representa el cero, pero igual lo voy a aceptar para que la próxima traigamos más. Gracias, igual aprendemos. Yo aprendo mucho de lo que nos dicen los jurados, tienen razón. Es verdad, hay que arriesgarse. Lo tomaré en cuenta, les agradezco”, acotó antes de retirarse del set.

Milett Figueroa recibe la calificación más baja de ‘Bailando 2023′. (Captura: América vivo)

Martín Salwe también pidió cambio de bailarina

En el programa ‘El Debate del Bailando’, Martín Salwe reconoció que permitió que Milett Figueroa se luciera en las primeras galas porque es una figura nueva para los televidentes argentinos. “Era un poco la incógnita, la desconocida. Le di lugar para que se presente”, comentó al inicio.

Para sorpresa de Milett Figueroa, el argentino aseguró que le iría mejor en la competencia con una compañera que sí tenga experiencia en la pista de baile a nivel profesional. “La verdad es que sería más fácil para mí”, sostuvo.

Milett Figueroa respondió a comentarios de Martín Salwe. (Instagram)

Ante ello, la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ respondió con todo a Martín Salwe, destacando que ella también necesita un bailarín profesional a su lado. “Sacaría mucho más mi potencial, pero bueno ahora que estamos juntos creo que también hay que ser un equipo y estar unidos”, dijo al programa ‘Amor y Fuego’.

“Era la desconocida, pero igual yo firmé como figura y cuando llegué, no lo hice como bailarina, llegué como figura, entonces eso está claro, está en mi contrato”, sentenció.