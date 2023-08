Ángela Leyva y su enigmático mensaje tras renuncia del técnico de la selección peruana de vóley, Francisco Hervás

Ángela Leyva se pronunció en sus redes sociales horas después de la renuncia de Francisco Hervás

El técnico Francisco Hervás puso su cargo a disposición de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) de forma inmediata el último viernes 25 de agosto, hecho que ha provocado diferentes reacciones. Justamente horas después de hacerse pública esta noticia, la voleibolista incaica Ángela Leyva posteó una misteriosa imagen en sus redes sociales.

Mientras el comunicado oficial de la FPV acerca de la dimisión del seleccionador nacional terminaba de difundirse por todos los medios de comunicación locales, la ex ‘matadorcita’ hizo uso de su Instagram oficial para subir una historia curiosa.

Leyva publicó una foto del popular personaje de ficción, Guasón, acompañado de un mensaje que decía “no tengo rencor, pero sí tengo memoria”. Además, escribió un par de frases más para adornar más su satírico post.

“Esta vida da muchas vueltas”, escribió en la parte superior de la imagen. Mientras que en el lugar inferior expuso “solo tú sabes papá Dios”. En ambos casos, colocó emojis que expresan risas, aplausos y, sobre todo, silencio.

Post de Ángela Leyva en su Instagram (Captura)

Ángela Leyva lleva bastante tiempo sin jugar en la selección peruana. En su momento, justificó su ausencia mencionando que la Federación nunca le comunicó sus convocatorias para los últimos torneos internacionales del equipo y retó a mostrar pruebas. Tras ello, en una conferencia de prensa, la FPV respondió a la voleibolista y presentó evidencias del llamado oficial que se le hizo llegar más de una vez por la vía de WhatsApp sin obtener respuesta.

Esta situación polémica incomodó al técnico Francisco Hervás, que decidió dar su postura sobre el tema para manifestar su desconocimiento sobre los motivos que causaron que la deportista peruana todavía no pueda ser parte del equipo. Incluso, dejó entrever que, dentro de las posibilidades, tal vez ella no se ha sentido cómoda con él como entrenador.

“Yo entiendo que la jugadora pueda tener diferentes motivos: que puede ser, como pasa en muchos casos, que necesita descansar un año y no se encuentra con fuerzas para venir, que es absolutamente aceptable. O que no se siente cómoda jugando con este entrenador. No tengo ninguna predilección por ninguna de las respuestas, simplemente nos gustaría tener una respuesta clara, al final ahí es donde la cosa se lía”, señaló a Momento Deportivo.

“Quiero manifestar que convocamos a Ángela Leyva con la idea que se incorporara porque pensamos que es una jugadora que, indudablemente, por nivel deportivo, podría aportarle al equipo. Si ella decide no venir, lo respeto perfectamente, no me lo tomo personal, pero creo que en determinados momentos, la forma de expresar las cosas puede ser más clara”, agregó.

Por su cuenta, Leyva no volvió a pronunciarse al respecto hasta este viernes, con una singular imagen que causó revuelo más allá de no ser un mensaje directo a la FPV o a Hervás.

Francisco Hervás se pronunció sobre la renuncia de Ángela Leyva a la selección peruana de vóley (Momento Deportivo)

Hasta el Preolímpico

Si bien la renuncia de Francisco Hervás fue aceptada, la Federación le pidió al entrenador español que siga al mando hasta que finalice el Preolímpico para París 2024, el último torneo que la selección nacional de vóley femenino afrontará este año. Esta propuesta fue aceptada por ‘Paco’, por lo que se mantendrá en su cargo hasta el próximo 24 de septiembre.

La intención del experimentado técnico es olvidar la desastrosa participación en el último Sudamericano 2023 e intentar despedirse de la escuadra ‘bicolor’ con una actuación positiva en el torneo clasificatorio a las próximas Olimpiadas.

Lo más probable es que Leyva tampoco sea parte de la selección en esta cita restante para cerrar la temporada. Las tensiones se mantienen latentes y se espera que su regreso a la ‘bicolor’ no sea tan pronto. Por ello, seguramente Hervás seguirá convocando a las mismas jugadoras que ha venido considerando en sus últimos llamados.