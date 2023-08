Anuel AA emocionado por su regreso a Perú: “Tiene mujeres súper guapísimas, me encantan”

Anuel AA regresa a Perú para ser parte de festival de reggaeton.

Anuel AA confirmó su presencia en el Lima Reggaetón Festival 3, el evento más grande del género urbano en nuestro país que llega en su tercera edición el próximo 2 de setiembre en el Estadio de San Marcos. El rapero, cantante, y compositor puertorriqueño compartirá escenario con otras estrellas del género como Natty Natasha, Wisin y Yandel, Myke Towers, Lunay, J King & Máximan, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El cantante urbano, quien es conocido por éxitos como ‘Mas rica ayer’, ‘Mejor que yo’, entre otros, declaró que está muy emocionado por su retorno a Perú, ya que es amante de nuestra gastronomía y la considera como “unas de las mejores del planeta”.

Asimismo, no dudó en halagar a sus fans peruanas. “Perú tiene mujeres súper guapísimas, me encantan. Y de su gastronomía ni qué decir, adoro y quiero”, indicó el boricua.

El artista sostiene que el público peruano es conocedor del género urbano, es por ello que ya cuenta las horas para compartir compartir escenario con sus colegas Wisin y Yandel, Tego Calderón, Natty Natasha, entre otros.

“Es un festival de primer nivel por la calidad de colegas que pisan la tarima. Perú sabe de música urbana y estoy seguro que vamos para romper la tarima”, añadió el artista.

Fans de Latinoamérica en Lima

La expectativa es grande para esta nueva edición del Lima Reggaetón Festival 3. Son muchos fanáticos del género urbano de otros países, como Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, que están adquiriendo entradas con anticipación para este evento. Así lo informó la productora Master live Músic.

“Muchos fans de otros países adquieren sus entradas con anticipación porque es poco común tener a tantas estrellas juntas en un concierto”, indicaron los organizadores.

Lima Reggaetón Festival 3 se llevará a cabo 2 de setiembre en el Estadio de San Marcos, con la participación de estrellas de la música como Natty Natasha, Wisin Yandel, Myke Towers, Tego Calderón, Anuel AA, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Polémica reacción de Anuel AA

Anuel AA hace noticia no solo por sus éxitos musicales, sino también por las polémicas que protagoniza y los usuarios de las redes sociales no tardan en viralizar. En una reciente presetanción en España, el puertorriqueño tuvo una desafortunada reacción cuando un fan le tiró una bandera y ésta le cayó en la cara.

Para el artista, fue una total falta de respeto y no lo dejó pasar. “Acho, me c*go en tu madre, en verdad. Es que, si tú me conocieras, tú no te atreverías a hacer eso. Te lo juro”, se escucha decir a la expareja de Karol G.

Esta reacción fue compartida en las redes sociales. De inmediato, surgieron opiniones divididas. Mientras unos respaldaban la actitud del artista, otros destacaron que debió medirse.

Anuel AA se enoja e insulta a fan que le lanzó bandera en la cara. IG Gordo y la Flaca.

“Se están pasando los fans con la tiradera de cosas”, escribió una cibernauta.

Una situación similar ocurrió con Cardi B, quien le terminó lanzando su micrófono a una fan durante su concierto en Las Vegas. Esto después que la mujer le tirara agua en la cara.