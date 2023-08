Anuel se enfrentó con un fanático que le lanzó una bandera en pleno concierto: “Si tú me conocieras, no te atreverías a hacer eso”

Anuel AA reclamó a fanático que le lanzó un objeto a la cara. / Imagen @anuel

Anuel AA nuevamente es blanco de críticas en las redes sociales. Esta vez por la reacción que tuvo cuando un fanático le lanzó una bandera a la cara en medio de uno de sus recientes conciertos en Galicia, España. El cantante insultó al asistente a su show y señaló que si lo conociera bien no se atrevería a hacer eso.

“Me cago en tu madre, en verdad, me cago en tu madre 100 mil veces, ¡Ay, Dios mío, Jehová! Es que si tú me conocieras, tú no te atrevieras a hacer eso, te lo juro, si supieras”, expresó bastante molesto el artista cuando recibió el impacto de la bandera en la cara en medio de su presentación.

Tras el hecho, que quedó captado en un video que se hace viral en las redes sociales, Anuel AA da la espalda a los miles de asistentes al concierto y abandona el escenario. Los internautas reaccionan al video de diferentes maneras; mientras algunos defienden que es “normal” que el artista se molestara con la situación, otros indican que su reacción fue “exagerada”.

“Está en todo el derecho de molestarse, no entienden que NO deben lazar objetos a los artistas”; “no está bien que les tiren cosas y más con los hechos ocurridos con otras personas, da miedo”, fueron los comentarios de algunas personas que justificaron la molestia del cantante urbano.

Por su parte, están quienes se burlan de Anuel y señalan que es un “tocado” -débil- con la situación. “¿Pero qué tiene de malo? Mucha gente hace eso, tan tocado que es”; “Es cierto que hacer eso está mal, pero no creo que lo hagan de maldad. Tanta prepotencia con la misma gente que les da de comer”; “Obvio sí lo conocen ... es un gamín que saben que puede hacer”.

Mientras la polémica se desataba en las redes sociales, en su perfil Anuel AA compartió varias imágenes de su paso por Galicia. A través de las fotografías en sus historias de Instagram el puertorriqueño se mostró firmando autógrafos a los asistentes a su concierto y hasta las fotos de algunos tatuajes que se hicieron sus seguidores en su honor.