Andrea San Martín se niega a dejar de seguir a Anuel AA, pese a denuncias de agresión: “No creo en nadie”

Andrea San Martín se niega a dejar de seguir a Anuel AA, pese a denuncias de agresión. (Instagram)

No es sorpresa que Andrea San Martín es una de las mayores fanáticas de Anuel AA. En varias oportunidades, la exchica reality ha expresado su fanatismo por el cantante puertorriqueño, quien en las últimas horas ha acaparado las portadas de los medios internacionales por las graves acusaciones en su contra de parte de su expareja, Yailin la más viral.

A través de las redes sociales, la también cantante reveló que, aparentemente, sufrió maltrato físico cuando estaba embarazada de su hija en común. Además, aseguró que el intérprete se desentendió de ella y de su bebé. A estas confesiones se le sumaron los ataques del rapero Tekashi, actual novio de Yailin, pues lo tildó de mal padre y lo señaló de no asumir la responsabilidad de su pequeña.

Como era de esperarse, el reguetonero no se quedó callado y arremetió en contra de ambos, recordando las denuncias del estadounidense de origen puertorriqueño. Además, calificó de mentirosa a la madre de su hija y pidió que no se deje llevar por su novio.

Ante el escándalo que rodea a Anuel AA, Andrea San Martín no se quedó callada. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de TV comenzó contando que muchas personas han comenzado a criticarla por ser seguir siendo fan del cantante, pese a las denuncias de agresión en su contra.

Andrea San Martín pide no criticar a Anuel AA y asegura que continuará siendo su fan. (Instagram)

Asimismo, Andrea San Martín dejó en claro que no es una persona que se deja convencer fácilmente por lo que ve en redes sociales. “Sé que lo último que está sucediendo es un tema delicado y netamente familiar. No voy a opinar sobre sus temas, porque no lo conozco. No pierdas el tiempo molestándote por personas que ni siquiera conocemos y no sabemos. No tienes por qué parcializarte”, dijo.

“A mí me gustan sus canciones, me gusta él como artista... Anuel no me va a dejar de gustar. Para mí no ha cambiado su cara que me fascina. Me encanta físicamente. Sus canciones no han cambiado y me encantan. Me gusta todo de Anuel artista, lo demás no sé. No lo conozco. No necesariamente el que más llora tiene la verdad. No creo en nadie”, agregó.

Finalmente, Andrea San Martín compartió una foto del puertorriqueño acompañado de un texto, donde afirma que si el cantante ha hecho algo malo, no se tiene por qué discutir; sin embargo, pidió que por el momento no lo insulten ni ataquen.

“Independientemente que me guste Anuel, si hace algo que está mal, no hay materia de discusión... está mal y punto. Sin embargo, no opino porque no me consta y no me gusta dejarme guiar por los dimes y diretes. Solo les pido que no insulten. Se quejan de los maltratos, pero maltratan. No tiene lógica alguna. Respeten las opiniones de los demás y dejen de catalogar a las personas sin conocerlas. Créanme, es doloroso y la historia real nunca la sabrán”, detalló.