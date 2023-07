Golazo de Mathías Llontop de impecable cabezazo para Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal por Liga 1

Mathías Llontop con un cabezazo tras un córner marcó el empate 1-1 de Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal (Liga 1 Max)

Mathías Llontop marcó el empate 1-1 de Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Corrían los 31 minutos cuando el lateral izquierdo recibió un centro de Leiner Escalante desde un córner y pudo cabecear completamente solo entre Washington Corozo y Rafael Lutiger, para vencer el arco de Alejandro Duarte.

El joven de 21 años celebró el tanto de manera muy efusiva, pues se trata de su primera conquista como profesional. Desde su debut en 2020 con la San Martín, disputó 26 encuentros de primera división. Esta temporada ha disputado cinco encuentros, pues pelea el puesto de marcador de punta izquierdo con Alexis Cossío.

El gol significó un duro golpe para los dirigidos por Tiago Nunes, quienes venían siendo los claros dominadores del encuentro y gozado de las principales ocasiones de gol. No obstante, una desatención defensiva en el juego aéreo les costó irse al descanso con el marcador en igualdad.

El joven lateral venía teniendo una buena participación, defendiendo la banda trujillana de los ataques de Alejandro Hohberg y Leandro Sosa y tratando de proyectarse al ataque combinando con Leiner Escalante.

La participación de Mathías Llontop con la selección peruana sub 17

El nombre de Mathías Llontop está relacionado con la campaña de la selección peruana sub 17 en el Sudamericano de la categoría disputado en Lima el 2019, en el que los dirigidos por Carlos Silvestri se quedaron muy cerca de clasificar al Mundial. En dicho certamen, el nacido el 22 de mayo de 2002 fue titular en la banda izquierda y uno de los más destacados de la ‘bicolor’. Además, fue el autor del gol en el último minuto para vencer 3-2 a Uruguay la última fecha, tanto que colocó a la ‘blanquirroja’ en zona de clasificación por un par de horas.

Perú llegó a aquel partido con dos puntos y la necesidad de ganar para meterse entre los cuatro primeros del hexagonal final, mientras que los uruguayos contaban con 4 unidades y el empate los dejaba prácticamente adentro.

Gol agónico de Mathías Llontop para el 3-2 de Perú sobre Uruguay en el Sudamericano Sub 17 2019 (Pase Filtrado).

El duelo iba empatado 2-2 con doblete de Óscar Pinto para los locales y tantos de Matías Arezo y Maximiliano Juambeltz para los ‘charrúas’. En los últimos minutos los peruanos iban volcados para el empate, hasta que a los 90+4, José Huayhua recibió cerca del área y metió un centro templado al segundo palo, Llontop anticipó a su marcador y apareció completamente solo para meter un frentazo que les dio la victoria.

“Un partido de ensueño, nunca nos dimos por vencidos y fue muy lindo lo de hoy. Nos quedamos muy contentos con la victoria. Fui a buscarlo, tuve la fe que me iba a llegar el balón y gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar. Este gol es para mis tíos que están el cielo y que me apoyaron mucho desde que era muy pequeño, y para toda mi familia”, declaró Mathías Llontop a RPP.

El triunfo fue muy festejado, pues para que Perú quede eliminado, Ecuador debía de golear a Argentina en el último duelo, un resultado poco probable porque la ‘albiceleste’ era el mejor equipo del torneo y tenía asegurado el primer lugar. No obstante, la ‘tricolor’ sorprendió goleando 4-1, superando a la ‘bicolor’ en diferencia de goles y quedándose con el último cupo para la Copa del Mundo.

Cabe señalar que la generación de Llontop no tuvo la posibilidad de tomarse una revancha en la categoría Sub 20, pues el Sudamericano que les tocaba no se realizó debido a la pandemia del covid-19. Otros jugadores de ese plantel son Yuriel Celi, Joao Grimaldo, Aaron Sánchez, Óscar Pinto, Kluiverth Aguilar y Joao Montoya.

