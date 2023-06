Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: juegan en Sullana por la Liga 1

¿Cómo llega Alianza Atlético?

El interinato de Jorge Ágapo Gonzáles llegó a su fin en la última fecha del Torneo Apertura 2023 y dejó un saldo de dos victorias, dos derrotas y un empate. Pese a que sus números no fueron negativos, la institución decidió apostar por otro entrenador y Carlos Compagnucci dirigirá a los ‘churres’ en el segundo semestre de 2023.

En condición de local no tuvo el mejor de los desempeños, pues solo ganó cinco de nueve compromisos, empatando tres y perdiendo el restante frente a Alianza Lima. Para enfrentar a Boys no tendrá baja alguna al no tener suspendidos y recuperará a Jeremy Canela, quien fue expulsado contra Deportivo Municipal en la penúltima jornada.