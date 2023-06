Natalie Vértiz aconsejó a Camila Escribens, ‘Miss Perú 2023′, sobre sus escándalos: “Tiene que cuidar mucho todo lo que hace”

Natalie Vértiz aconsejó a Camila Escribens, ‘Miss Perú 2023′, sobre sus escándalos. Instagram

Natalie Vértiz es una conductora de televisión, modelo y actriz que no solamente tiene una belleza indudable, sino que tiene sus objetivos claros para avanzar en su carrera profesional. La modelo internacional conversó con Infobae Perú y contó cómo se siente de ser embajadora peruana en eventos importantes como el de Carolina Herrera en Brasil.

Asimismo, por su experiencia en certámenes de belleza, la esposa de Yaco Eskenazi le dio algunas recomendaciones a Camila Escribens, actual Miss Perú 2023 y dio su opinión sobre sus recientes escándalos mediáticos, donde no pudo explicar con claridad cómo hace para llevar una vida de lujos y ser invitada a eventos mundiales.

¿Cómo te sientes de ser embajadora peruana en la moda internacional con grandes marcas y estar en eventos importantes como el Festival de Cannes?

Me siento súper orgullosa de poder ser parte de estos grandes eventos, como es el evento que estuvimos en Río. Es la primera vez que Carolina Herrera sale de Nueva York para hacer un desfile creado especialmente para Brasil.

Y tengo la oportunidad de estar en este paso tan grande para la marca, y también como embajadora peruana. Para mí es todo un honor y un orgullo. Lo que siempre trato de hacer en estos viajes internacionales es elevar a mi país en lo que pueda y trato siempre de estar a la altura de las demás invitadas. De verdad que esto es un sueño cumplido para mí.

¿Y pensabas que algún día ibas a llegar a ser invitada para estas grandes marcas?

De hecho, siempre supe que quería hacer cosas grandes cuando inicié en el mundo del modelaje. Pero uno tiene que manifestar todo lo que quiere, tienes que pedirlo al universo, rezar. Yo soy mucho de rezar, y cuando finalmente se dio, para mí es un sueño hecho realidad. Creo que todo con esfuerzo y disciplina, se logra. Siento que estoy en un buen momento en mi carrera.

Natalie Vértiz en Brasil. Instagram

Tienes mucho apoyo de parte de tus seguidores que siguen de cerca tu trayectoria, ¿qué le dirías a quienes te demuestran su cariño?

Todas las veces que puedo, trato de agradecerles siempre por ese cariño tan genuino, y de verdad que es mutuo, porque amo compartir con todos mis seguidores todo lo que hago. Amo darles un poquito de mi vida, siento que me han apoyado desde el inicio y hasta el día de hoy mi comunidad sigue creciendo, así que de verdad solo me queda agradecerles por el infinito apoyo y por alegrarse por mis logros, que es algo que no siempre pasa.

Natalie, qué piensas cuando se criticó sobre el rostro que pusiste, al momento de entrevistar a las candidatas al ‘Miss Perú 2023′. Muchos lo tomaron como un gesto de aburrimiento o desaprobación.

Todas las cosas que hago siempre las hago de buena fe, de buen corazón, y creo que se malinterpretó. No sé si fueron muecas, porque en ningún momento hago una mueca, pero sí de repente de cómo estaba mi cara. En ese momento el contexto era de pura concentración, no había ningún libreto ni nada planeado con preguntas ya elaboradas para el jurado.

Cada una que estaba ahí tenía que formular sus propias preguntas, y en ese momento fue cuando yo recién me enteré de eso, entonces si ven mi cara es de concentración en todo momento. Además, yo sé, porque soy parte de ese mundo hace mucho tiempo, que cuando sonríes o muestras algún tipo de cariño hacia la candidata, pueden pensar que es favoritismo por alguien. Siempre lo que hago, lo hago de manera muy profesional.

Usuarios critican a Natalie Vértiz. (Captura)

Escándalos de ‘Miss Perú 2023′, Camila Escribens

¿Consideras que los escándalos en que se ha visto inmersa, la actual Miss Perú 2023, Camila Escribens perjudica al certamen de belleza?

Yo creo que cuando hagas algo, especialmente cuando estás en el ‘Miss Perú', tienes que cuidar mucho todo lo que haces, lo que dices, y todas tus acciones.

¿Pero la viste en el Festival de Cannes?

Si me la encontré en Cannes, de hecho estaba en mi hotel, la saludé, ‘hola Camila, cómo estás’, pero no tengo noción de lo que está haciendo. No sé exactamente si ha ido con una marca o no, pero sé que se está preparando para el Miss Universo y le deseo lo mejor en su reinado.

Camila Escribens le respondió a sus detractores.

¿De acuerdo a tu experiencia, Camila Escribens tiene las actitudes para hacer un buen papel en el Miss Perú Universo 2023′?

Tiene bastante actitud, creo que es la tercera vez que ella se presentaba al ‘Miss Perú', entonces creo que eso la va a ayudar en este caso, porque tiene bastante experiencia, y yo creo que puede hacer un buen papel.

Pero sí creo que tiene que enfocarse muchísimo en mejorar su español, porque tengo entendido que ella ha vivido, al igual que yo, en Estados Unidos por mucho tiempo. De hecho, ese acento se tiene que trabajar para que ella se pueda expresar de una mejor manera, a veces eso te puede jugar en contra.

Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023

¿Como figura pública y como una persona que tiene un matrimonio estable, que le recomendarías a las parejas que están en crisis?

Para mí la base siempre es la comunicación, el respeto, y entender también que cada uno es un universo aparte. A veces las personas tienen todas estas ganas de que su pareja se mimetice casi contigo, pero eso es irreal, porque cada persona tiene metas diferentes, cada persona tiene pensamientos distintos, entonces hay que respetar eso y no dar por sentado todo. Es algo que pasa mucho con las relaciones, es que te casas y luego es como que ya no trabajas para seguir teniendo esa adrenalina que de repente había al inicio, y creo que es importante trabajarlo en pareja y hacer cosas como para salir de la rutina.

¿En caso haya faltas al compromiso o faltas de respeto en tu matrimonio, tú lo tolerarías?

No me he puesto a pensar en esa situación, pero creo que cada pareja es distinta y hay límites para todo.

Etapa de actriz

¿Te vimos actuando en ‘Al Fondo Hay Sitio’ en el 2022, es una faceta que has dejado de lado o la retomarás?

Fue uno de los papeles que disfruté un montón, aprendí un montón de todos mis compañeros. Es algo que sí me gustaría seguir incursionando y me estoy preparando un montón. De hecho, algo que me caracteriza es que nunca cuento mucho las cosas que hago en el día a día.

Por ejemplo, las clases que he estado, en todos los talleres que he llevado de actuación o de clown o de otras cosas para ir mejorando en todo aspecto, no suelo contarlo tanto, pero si me sigo preparando y me gustaría en algún otro momento seguir explorando el mundo de la actuación.

Natalie Vértiz ingresa como Estefanía a Al Fondo Hay Sitio. Foto: Composición.

¿Crees que tu papel ‘Estefanía’ podría regresar a buscar el amor de Tito Lara?

Bueno, eso no se sabe todavía. Todo puede pasar en el mundo de la actuación, especialmente con los guionistas de Al Fondo Hay Sitio. Mi personaje ‘Estefanía’ tiene un espacio especial en mi corazón. Así que, bueno, quién sabe, si regresará o no, pero si es así, yo estaría abierta para todas las oportunidades que tengan que ver con mi crecimiento profesional

¿Qué tal la experiencia en la conducción con tu esposo, Yaco Eskenazi?

Ha sido toda una aventura empezar a conducir con Yaco. La verdad es que yo me llevo muy bien con él y tenemos esa complicidad natural que obviamente tenemos como pareja. Además, ahora como conductores, él me entiende perfectamente, le gusta fastidiarme de vez en cuando, pero todo es en broma, tenemos un lenguaje especial.

Y creo que hemos hecho una dupla muy linda. El público ha aceptado un montón esta dupla que tenemos en ‘Estás en Todas’. Ahora que ya volvió Choca, vamos a ser los tres. Pero sí me gustaría seguir haciendo cosas con Yaco, porque me sale tan natural. Él más que nadie me conoce.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Antes de tus viajes, hacías entrevistas a los famosos, ¿te gustaría seguir reporteando?

Me encanta poder estar en los espacios más íntimos de los famosos. Y creo que es algo que le gusta mucho al público porque muchas veces ves a tu artista favorito, pero no sabes realmente cómo es su día a día, cómo ellos viven, qué es lo que comen, duermen. Y la verdad es que esos detalles sí les gusta un montón al público. Así que, bueno, yo estoy lista para todo. Yo soy todoterreno, a mí encanta hacer ese tipo de reportajes.