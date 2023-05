Nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez juramenta hoy en el cargo

Josué Gutiérrez, nuevo Defensor del Pueblo

La elección de Josué Gutiérrez como nuevo Defensor del Pueblo fue confirmado esta mañana tras la publicación de la resolución Legislativa 013-2022-2023-CR de la edición extraordinaria del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano. Asimismo, esta tarde juramentará en el cargo y asumirá funciones de manera inmediata.

Gutiérrez fue designado por el Congreso de la República luego de ganar la elección con 88 votos a favor en la sesión del pleno del parlamento del pasado miércoles 17 de mayo. Posteriormente, algunos legisladores intentaron que se reconsiderara la votación, pero esto fue desestimado en la edición del jueves 18.

“El Congreso de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 161 de la Constitución Política del Perú; los artículos 6, 64 -inciso c)- y 93 de su Reglamento; y los artículos 2 y 3 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ha resuelto elegir al señor JOSUÉ MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo”, dice la resolución legislativa.

Gutiérrez Cóndor juramentará como titular de la Defensoría del Pueblo a las 5:00 p.m. de hoy en la sede del Congreso.

Fuente: Canal N

La elección del nuevo Defensor del Pueblo fue cuestionada debido a que Josué Gutiérrez fue abogado de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones de 2021.

El abogado, de 51 años, también fue elegido congresista en 2011 por la alianza izquierdista Gana Perú, que llevó a la presidencia de Perú a Ollanta Humala (2011-2016).

Tras la votación, el parlamentario fujimorista Héctor Ventura, cuya bancada votó en bloque, aseguró en el Canal N que Gutiérrez “tiene la obligación de velar por las instituciones del Estado y por todos los peruanos, en una institución tan importante. Más allá de los colores políticos, hoy el Defensor del Pueblo tiene que ponerse la camiseta del Perú”, acotó.

El ahora titular de la Defensoría obtuvo el grado de bachiller en derecho por la Universidad de Huánuco y ha laborado en el Congreso desde agosto de 2022 a la actualidad.

Critican elección

Por su parte el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo alzó su voz de protesta en contra de la designación de Josué Gutiérrez y emitieron un comunicado en el que precisan que existían vulneraciones al proceso de elección.

“El Congreso de la República ha impuesto la elección del abogado Josué Gutiérrez Cóndor como Defensor del Pueblo”, dice el comunicado y agrega que “el Congreso de la República ha impuesto la elección del abogado Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo”

Sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo

Por su parte, la hasta hoy defensora del Pueblo, Eliana Revollar, realizó un pronunciamiento en el que, si bien no se refirió a Josué Gutiérrez, advirtió que la cobertura de la grave crisis que inició con el intento de golpe de Estado de Castillo y se perpetuó con las casi 50 muertes en medio de las protestas fue loable, pues la situación “puso en jaque el trabajo que realizaba la prensa y que socavaba los límites de la libertad de prensa”.

“Este debilitamiento, no obstante, no impidió que siguieran las denuncias e informes sobre los hechos que seguían ocurriendo en el país y que, lamentablemente, aún no se terminan de cerrar”, señaló Revollar.