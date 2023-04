Alejandro Toledo EN VIVO: minuto a minuto de su llegada a Perú desde Estados Unidos

Alejandro Toledo pidió a las autoridades peruanas que no lo “maten en una cárcel”: ¿es posible su arresto domiciliario? El expresidente de la República afirmó en una de sus últimas entrevistas antes de ser detenido que no desea ser recluido en un establecimiento penitenciario. Un abogado penalista consultado por Infobae explicó si es posible que Toledo Manrique cumpla la orden de prisión preventiva desde su domicilio.

Alejandro Toledo podría acceder a una orden de arresto domiciliario si el fiscal evalúa este pedido. (Composición: Infobae)

Luego de varias semanas de apelaciones para dilatar el proceso de extradición, el viernes último, Alejandro Toledo se entregó a las autoridades estadounidenses. Uno de sus últimos pedidos antes de ser detenido fue no terminar en un establecimiento penitenciario. “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel”, dijo a la agencia EFE. ¿El expresidente de la República cumple con las condiciones para acceder a una medida de arresto domiciliario?