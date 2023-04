“Está esperando que juegue Alianza”: La especulación de los usuarios por postergación del ampay a futbolista

Magaly Medina anunció ampay a jugador de Alianza Lima, pero no llegó a transmitir las imágenes en 'Magaly TV La Firme'.

Este miércoles 19 de abril, Magaly Medina sorprendió a los televidentes al anunciar que un jugador de Alianza Lima, cuyo nombre jamás fue revelado, fue ampayado siéndole infiel a su pareja. Aunque la ‘Urraca’ prometió que emitiría las imágenes en su programa de espectáculos, ‘Magaly TV La Firme’, no llegó a transmitirlas.

“Un jugador del Alianza Lima, que tiene pareja hace 10 años, hace la del Chorri (Palacios), se ve con una chica, la besa y luego va cual padre y esposo amoroso a ver a su esposa. ¿Y saben qué? Va a visitar a la amiguita en el carro que figura a nombre de la pareja actual”, empezó diciendo la periodista.

Luego, dio más pistas del jugador de Alianza Lima que habría engañado a su mujer, resaltando que su relación amorosa es, aparentemente, sólida. “No sé si están casados, pero es la mamá de su hija. Viven juntos y tienen una relación estable. Tienen un auto que está a nombre de ella”, sostuvo.

Magaly Medina continuó con la programación habitual y jamás emitió el ampay prometido. Antes de ir a su última pausa comercial, indicó: “Nos ha ganado el tiempo. Mañana (20 de abril), de todas maneras, el tema central será este ampay a este jugador de Alianza Lima al estilo Chorri Palacios”, dijo.

Así reaccionaron las redes sociales

Los usuarios especulan que Magaly Medina postergó el ampay, ya que Alianza Lima se enfrentará contra Libertad este jueves 20 de abril por la fecha 2 del grupo G en la Copa Libertadores. El encuentro deportivo iniciará a las 21:00 horas, mientras que ‘Magaly TV La Firme’ se transmitirá 45 minutos después.

“Sin querer le ha generado un daño psicológico a los jugadores de Alianza con mirad al partido de mañana. Cuentan que varios jugadores han bloqueado comentarios, hay algunos que han llegado con rosas a sus casas y otros están en modo (Reimond) Manco”, señaló una cibernauta en Twitter.

“Mi tía sabe de marketing porque está esperando que juegue Alianza Lima para después poner el ampay”, “El pelotero aliancista tiene un día más para dormir tranquilo antes de que empiece a pedir perdón”, “Magaly ya dejó con los muñecos a todo el plantel de Alianza Lima, que juega mañana contra Libertad”, fueron otros comentarios.

Reacción en redes por postergación de ampay.

Magaly Medina y su relación con Alianza Lima

En entrevista con Verónica Linares, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que empezó a ampayar futbolistas porque vio a su hijo Gianmarco Mendoza llorar por una derrota de Alianza Lima, su equipo favorito.

“Mi hijo estaba pequeño, venía del estadio y se ponía a llorar porque Alianza había perdido. Me di cuenta que yo no hacía periodismo deportivo, y se sabía de las encerronas, de las amigas bataclanas, de esa vida disipada, y nadie decía nada. Entonces, dije ‘Apuntemos. Si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a ver por qué, que el público se entere porque no meten goles. El llanto de mi hijo tú lo pagas’”, afirmó Magaly Medina.

La ‘Urraca’ ha llegado a captar a futbolistas en estado de ebriedad o siendóle infieles a sus respectivas parejas, entre ellos Roberto ‘Chorri’ Palacios, Waldir Saénz, Jean Deza, Julio Rivera, entre otros.