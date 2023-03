Mathías Brivio sigue firme en Latina: Conductor regresa con la segunda temporada de ‘Sábados en Familia’

'Sábados en Familia' regresa con su segunda temporada. Latina

Pese a que se especuló que regresaría a ‘Esto es Guerra’, Mathías Brivio dejó en claro que sigue siendo parte del equipo de Latina. A través de una conferencia de prensa, el miércoles 22 de marzo anunció el estreno de la segunda temporada de ‘Sábados en Familia’, programa que conducirá junto a Tatiana Castro y que en cada edición presentará a dos equipos familiares.

Aquí los concursantes pondrán a prueba las habilidades de los integrantes en distintos juegos de estilo físicos, mentales, resistencia, etc., mientras luchan por ganar el gran premio, un auto 0 kilómetros.

“Estoy bastante emocionado porque empezó como un reto y ya nos estamos consolidando, somos una opción más en esta amplia parrilla de programas, hemos mantenido un público que nos sigue sábado a sábado y queremos que crezca con nuevos juegos, nuevos invitados y muchas sorpresas”, indicó Mathías Brivio.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Sábados en Familia’?

‘Sábados en Familia’ se estrena este sábado 25 de marzo, a las 20:00 horas.

Novedades

Esta segunda temporada contará con nuevas propuestas como la integración de nuevos invitados del medio artístico, quienes se encargarán de reforzar a cada equipo. Además, tendrá participación de público en vivo, quienes podrán llevarse grandes premios a sus hogares.

Juegos de estreno

Durante dos horas de diversión, las familias concursantes participarán en distintos desafíos, entre ellos: “Gira2″, “Atormentados” y “Manitas Calientes”, las nuevas dinámicas que trae la segunda temporada de ‘Sábados en Familia’.

Estos juegos han sido diseñados para ver la interacción de cada familia, y conocer sus propias historias que se irán descubriendo a través de anécdotas, vivencias y secretos que nunca compartieron.

Mathías Brivio y ‘Arriba Mi Gente’

Mathías Brivio era uno de los rostros característicos de ‘Arriba Mi Gente’. Sin embargo, este 2023, el también periodista decidió dar un paso al costado. Sin despedida previa, el conductor de TV dejó de aparecer.

Mathías Brivio y Santi Lesmes aparecieron en Arriba Mi Gente vestidos de iiburones. Infobae

Aunque ya existía el rumor de su salida para supuestamente pasarse a las filas de América TV , sorprendió mucho que se haya despedido, tal como lo hizo Gianella Neyra.

El espacio quedó liderado por Santi Lesmes, Karina Borrero, Fernando Díaz y Maju Mantilla.

'Arriba Mi Gente' confirma la salida de Mathías Brivio | Latina TV

¿Cómo reaccionó Mathías Brivio cuando Gian Piero Díaz entró a Esto es Guerra?

El conductor de TV brindó una entrevista a Verónica Linares, donde contó que se sorprendió cuando vio a Gian Piero Díaz como conductor de Esto es Guerra.

“Yo no sabía que él iba a entrar al programa, no me dijeron nada. Yo me enteré al aire, literalmente en vivo, que Gian Piero era el reemplazante. Los que me vieron, me vieron desencajado. No sabían lo que estaba pasando. Pero más se desencajó Renzo Schuller que yo”, comentó entre risas en ‘La Linares’.

Por otro lado, aseguró que, actualmente, mantiene una buena relación amical con Renzo Schuller, quien se rumorea está peleado con Gian Piero Díaz. “Nos llevamos muy bien, haremos video podcasts en cualquier momento”, dijo el exconductor de ‘Esto es Guerra’.