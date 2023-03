Paramore en Lima EN VIVO: sigue aquí el único concierto de la banda estadounidense en el Estadio San Marcos

La banda estadounidense Paramore se encuentra en Perú para ofrecer su único concierto en Lima como parte de su gira ‘Paramore in South America’. La cita es este jueves 2 de marzo en el Estadio San Marcos y los fans ya se encuentran haciendo grandes colas para ser parte de este momento especial.

La exitosa agrupación deleitará a sus fanáticos con sus mejores éxitos como ‘This Is Why’, ‘Decode’, ‘That’s What You Get’, ‘Misery Business’, entre otras canciones que han ganado millones de reproducciones en todas las plataformas musicales desde sus lanzamientos.