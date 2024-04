Marcelo Tinelli habla del encuentro entre Milett Figueroa y su expareja, Soledad Aquino: “No me sorprendió”

El conductor fue consultado sobre las fotografías de su expareja y su actual novia. | América TV

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parecen estar en su mejor momento, luego de muchos rumores de una supuesta ruptura, la pareja ha demostrado estar en su mejor momento y ahora comparten mucho tiempo juntos. La pareja estuvo separada por varias semanas, cuando la modelo viajó a Perú por trabajo y el argentino estuvo entre México y España grabando y celebrando su cumpleaños.

Después de todo este tiempo, finalmente se reunieron en Argentina, país en el que Figueroa comenzaría a residir para continuar con su internacionalización y su relación con Tinelli. Las primeras imágenes del reencuentro de la pareja no se dieron en el aeropuerto ni en privado, sino que en una reunión que ofreció el presentador de América Argentina junto a sus amigos.

Pero, este domingo 28 de abril, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa publicaron instantáneas del asado que compartieron juntos para cerrar el fin de semana. Además, publicaron una selfie dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca y dejando atrás todo tipo de rumores que se pueda crear en la farándula.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa compartieron tierno fin de semana.

Sin embargo, recientemente, Marcelo Tinelli fue abordado por las cámaras del programa ‘Intrusos’ y respondió algunas preguntas respecto a su vida personal. Entre tanto, le consultaron si es que estaba enterado del encuentro entre su novia Milett Figueroa y la madre de sus hijas y expareja Soledad Aquino. Pues ambas mujeres no dudaron en posar juntas y felices para las redes sociales.

Al respecto, el presentador aseguró que no era una sorpresa ver a ambas mujeres juntas, incluso, se animó a revelar que Milett y Soledad tienen una buena relación, al punto de que su novia también se lleva bien con sus hijas.

“No, no (me sorprende la foto de Milett con Soledad) Se llevan muy bien, con mis hijas también”, expresó Marcelo a las cámaras de Intrusos.

Marcelo Tinelli responde sobre el encuentro entre Milett Figueroa y Soledad Aquino. (América TV Argentina)

Además, aprovechó la oportunidad para aclarar que no hay crisis con Figueroa y que la razón por la que no fueron captados juntos en el cumpleaños de su hijo Lolito, fue por un tema de ubicaciones. “Muy bien (con Milett) No hubo una crisis, lo que pasa es que ella estuvo afuera y yo en otro lado”, agregó.

Milett Figueroa y Soledad Aquino, mamá de Cande y Mica Tinelli, posaron juntas

Hace unos días, Milett Figueroa compartió en redes sociales algunas fotografías durante un evento. Lo que llamó la atención de estas instantáneas era que estaba posando al lado de Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores.

Lejos de crear un conflicto, la modelo se mostró muy contenta al lado de Aquino y hasta se animó a compartir las imágenes acompañadas de corazones, en señal de una buena relación entre ambas. Aunque por mucho se especuló que Cande y Mica Tinelli no estarían muy felices con la relación de su padre, esta conexión dice lo contrario. De esa forma, la peruana evidencia la cercanía que tiene con todas personas cercanas a su actual pareja.

Milett Figueroa se luce con Soledad Aquino, mamá de Cande y Mica Tinelli, hijas de Marcelo Tinelli. Instagram.

Cabe recordar que Soledad Aquino fue la primera esposa de Marcelo Tinelli. Ambos se conocieron en el programa ‘Badía y compañía’, espacio en el que el presentador era un panelista deportivo, mientras que ella trabajaba para la producción, con el público asistente en el canal El Trece. Marcelo y Soledad se casaron en 1986 y dos años después tuvieron a Cande y Mica Tinelli. Aunque todo parecía estar bien, su romance solo duró 7 años antes de ponerle punto final.