Admisión Extraordinaria PNP 2024: Conoce cómo postular a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional Policial

Las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se preparan para recibir a los futuros custodios del orden público. (PNP)

Las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se preparan para recibir a los futuros custodios del orden público. El Proceso de Admisión Extraordinario 2024 está en marcha, abriendo las puertas a jóvenes con vocación de servicio de todo el país. Para realizar tu preinscripción tienes hasta el 17 de mayo.

La Dirección de Educación y Doctrina de la PNP está a cargo de este proceso, que abarca sedes en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima (Puente Piedra y San Bartolo), Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo. El requisito específico para las postulantes femeninas es que, si desean participar de manera voluntaria en el proceso de admisión, deben preinscribirse únicamente para la EESTP PNP San Bartolo, ubicada en la ciudad de Lima.

El proceso de selección se realiza bajo estrictas normativas que aseguran la idoneidad de los postulantes para convertirse en Suboficiales de Policía. La convocatoria está abierta a todos los peruanos que cumplan con los requisitos establecidos, sin distinción de origen, religión o situación económica.

El camino hacia la admisión inicia con la preinscripción, un paso de carácter obligatorio que marca el inicio del proceso. Los aspirantes deben demostrar su capacidad física, psíquica, intelectual y aptitud vocacional para este noble servicio.

Vacantes

El Proceso de Admisión Extraordinario 2024 está en marcha, abriendo las puertas a jóvenes con vocación de servicio de todo el país. (Andina)

El Comando de la Policía Nacional del Perú anunció la apertura de 5 mil vacantes para los futuros estudiantes que deseen unirse a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional en todo el país.

Los postulantes que logren obtener una vacante en alguna de las EESTP PNP serán distribuidos de acuerdo a su mérito y a la capacidad física instalada de las diferentes sedes a nivel nacional. Es importante destacar que no se reservarán vacantes en este proceso de admisión, por lo que la plaza obtenida será exclusivamente para el proceso al que se postuló, y los ingresantes deberán cumplir con las fechas establecidas para no perder su vacante.

Requisitos

La Dirección de Educación y Doctrina de la PNP está a cargo de este proceso, que abarca sedes en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima (Puente Piedra y San Bartolo), Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo. (Andina)

En cuanto a los requisitos, se establece que los postulantes deben cumplir con una talla mínima y peso conforme a las tablas antropométricas autorizadas por la Dirección de Sanidad Policial. Además, deben estar en condición de “apto” según la evaluación médica realizada.

1. Cumplir con la talla mínima:

Varones: 1,64 metros.

Damas: 1,58 metros.

2. Ser peruano de nacimiento, lo cual debe ser acreditado mediante partida de nacimiento.

3. Tener entre 18 y 24 años de edad, contados hasta el 31 de diciembre del año del proceso de admisión.

4. Estar soltero(a) y no tener hijos.

5. No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. Se debe presentar una declaración jurada que certifique no tener referencias de menores infractores a la ley penal, legalizada notarialmente. Además, no se deben tener antecedentes en el fuero militar/policial.

6. Acreditar con el certificado de estudios haber concluido satisfactoriamente los estudios de educación secundaria en instituciones educativas del país o del extranjero. En el caso de estudios realizados en el extranjero, el certificado debe estar convalidado por el Ministerio de Educación del Perú.

7. Acreditar, mediante constancia de buena conducta, no haber sido separado ni expulsado de ningún centro o institución de educación secundaria o superior, ni de alguna de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas o las escuelas de pregrado de la PNP o Servicio Militar Voluntario, por medida disciplinaria o deficiencia psicofísica, o baja por las causales mencionadas de acuerdo al prospecto de admisión.

8. Los postulantes pueden descargar del SIPROAD o recabar de la Junta Selectora de Documentaria de cada EESTP PNP, los formatos de la carpeta del postulante, los cuales, de acuerdo a la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, tendrán valor de declaración jurada.

Etapas y costos del proceso de admisión

El requisito específico para las postulantes femeninas es que, si desean participar de manera voluntaria en el proceso de admisión, deben preinscribirse únicamente para la EESTP PNP San Bartolo, ubicada en la ciudad de Lima. (Andina)

Para los interesados en formar parte de la PNP, se establecieron los siguientes procesos de admisión, los cuales se detallan a continuación:

1. Preinscripción en el Sistema de Procesos de Admisión en Línea (SIPROAD)

Los aspirantes deben verificar que cumplen con los requisitos antes de preinscribirse en el Sistema del Proceso de Admisión (SIPROAD), disponible en la página oficial de la PNP. La preinscripción es obligatoria y consta de los siguientes pasos:

Seleccionar la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP a la que desean postular.

Registrar sus datos según su DNI, los cuales serán validados automáticamente con la RENIEC.

Ingresar los datos de sus padres, hermanos, apoderados y nacionalidad .

Obtener el código de preinscripción una vez ingresados correctamente los datos, el cual debe ser impreso para presentarse en las Oficinas de Admisión de las EESTP PNP correspondientes.

Es indispensable obtener la constancia de aptitud en la evaluación de talla y peso para continuar con el proceso de admisión.

2. Costos

Talla, peso y documentación: S/ 22.80

Examen de Aptitud Médica: S/ 231.20

Examen de Aptitud Físico y Psicométrico: S/ 173.20

Examen de Aptitud Académica y Conocimientos: S/ 137.40

Prueba de Control y Confianza y Entrevista Personal: S/ 170.60

Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas: S/ 248.80

Para todas las etapas, excepto el Examen de Aptitud Física, los postulantes deben presentarse con terno.

3. Evaluación de talla y peso

Los postulantes deben presentar el comprobante de pago correspondiente para la evaluación de talla y peso. Durante esta evaluación, se seguirán los procedimientos establecidos, y la junta respectiva otorgará una constancia de apto o no apto.

4. Documentación

Una vez obtenida la constancia de apto en la evaluación de talla y peso, los postulantes deben presentar la documentación completa requerida, incluyendo certificados, constancias y formatos específicos.

El requisito específico para las postulantes femeninas es que, si desean participar de manera voluntaria en el proceso de admisión, deben preinscribirse únicamente para la EESTP PNP San Bartolo, ubicada en la ciudad de Lima. (Andina)

5. Examen de aptitud médica

Los postulantes deben presentar el comprobante de pago correspondiente para el examen médico, además del carnet de postulante y el DNI. Este examen tiene como objetivo verificar el estado de salud física y mental del postulante y es realizado por la Dirección de Sanidad Policial.

6. Examen de aptitud física y psicométrico

El examen de aptitud física evalúa la capacidad física necesaria para cumplir con las exigencias requeridas durante el proceso de formación y posterior desempeño policial. Además, se lleva a cabo un examen psicométrico para medir habilidades cognitivas y rasgos básicos de personalidad.

7. Examen de aptitud académica y conocimientos

Este examen tiene como objetivo determinar si el postulante posee los conocimientos básicos necesarios para iniciar sus estudios en la Escuela de Suboficiales de la PNP.

8. Prueba de control y confianza y entrevista personal

Esta evaluación consta de dos fases y está a cargo de la Dirección de Inteligencia de la PNP. Los postulantes deben presentar la autorización firmada para rendir dicho examen.

Para más detalles sobre cada etapa del proceso de admisión, los interesados pueden consultar en las Oficinas de Admisión de las EESTP-PNP a nivel nacional o en la página oficial de la PNP.