Fernando Díaz en ‘Arriba Mi Gente’: bienvenida de sus compañeros, baile con Karina Borrero y tierna sorpresa de su club de fans

Fernando Díaz fue presentado en 'Arriba Mi Gente'. Latina Televisión

Fernando Díaz fue presentado este lunes 16 de enero como el nuevo conductor del programa matutino ‘Arriba Mi Gente’, junto a Santi Lesmes, Mathías Brivio y Karina Borrero. Como se recuerda, desde su salida de ATV, ya era un secreto a voces su paso a Latina Televisión.

El periodista llegó al programa con gran energía, donde abrazó a sus compañeros y se animó a bailar junto a la periodista Karina Borrero el tema de Grupo 5, ‘El ritmo de mi corazón’.

“Gracias, gracias. Esta canción resume lo que he venido sintiendo todos estos días. Porque si dijo: el ritmo de mi corazón, ¿cómo está? Ha estado palpitando a tope, mucha energía, sobre todo por el cariño que he recibido, no solamente en las redes sociales, a la gente en la calle. Gracias a Latina Televisión por esta oportunidad, gracias a todo el equipo, gracias a todo este canal maravilloso que me permite estar, a sumarme a esta nueva familia en un año importantísimo para el canal”, indicó un emocionado Fernando Díaz.

“Venimos también a aportar un poco, yo vengo a sumar, a informar y a entretener, y a descubrir nuevas facetas, a mostrar más de la personalidad y pasarla bien”, fueron las palabras del nuevo integrante, quien fue muy bien recibido por sus compañeros.

Por su parte, Mathías Brivio y Santi Lesmes resaltaron la gran química que hicieron el periodista y su colega Karina Borrero, quien no dudó en mostrar la emoción que sentía al tenerlo en el set, por su energía y pasos de baile. “Por fin llegó alguien que sabe bailar”, dijo la conductora.

Fernando Díaz fue por muchos años figura de ATV. Sin embargo, decidió dar un paso al costado para asumir un nuevo reto.

“Quiero seguir explorando este camino de la conducción para ver qué más puedo hacer en la televisión, de qué soy capaz, qué otras cosas puedo hacer. Como periodista, ya sé cómo es que funciona, ya hay un dominio o una experiencia. Hay un poco de arte dentro de mí que me dice que puedes cantar, bailar, hacer más cosas, solamente hay que lazarse y soltarse. Es un proceso, manejar un poco más los códigos de la televisión, ese aprendizaje me llama mucho la atención”, dijo el periodista a Infobae en el mes de diciembre del 2022, cuando se especulaba su ingreso a Latina, pero aún no lo confirmaba.

Club de fans le dio la bienvenida a Fernando Díaz

Este lunes 16 de enero, Fernando Díaz fue sorprendido por su club de fans, quienes llegaron al mismo set para celebrar su primer día en ‘Arriba Mi Gente’. Este gruo estuvo liderado por seguidores de la tercera edad.

El periodista no dudó en abrazarlas y saludarlas una a una con sus respectivos nombres. La cabeza del este club de fans lo abrazó y le aseguró que lo seguirá a donde vaya.

Club de Fans de Fernando Díaz llegó a Arriba Mi Gente. Latina

