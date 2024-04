Exfuncionario de Wilfredo Oscorima asumió gerencia del IPD y se reunió en secreto con gobernador: detalles al descubierto

Fuente: Panorama TV

Ivar Farfán Muñoz, un exfuncionario del Gobierno Regional de Ayacucho nombrado por Wilfredo Oscorima, asumió recientemente el cargo de gerente general del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y días después mantuvo una reunión secreta con el gobernador, según un informe difundido este domingo por Panorama de Panamericana TV.

El pasado 19 de abril, Farfán devino en el número de dos del IPD, solo por debajo del presidente, Guido Flores, de acuerdo con una resolución difundida por el diario El Peruano. 72 horas después, su primera cita de trabajo en las instalaciones de la institución fue en presencia del gobernador ayacuchano, aunque no se hizo pública en las plataformas oficiales.

Cuando un periodista lo abordó camino a un almuerzo para preguntarle sobre su proceso de selección, inicialmente respondió: “Me solicitan mi CV para evaluarlo una persona, no entiendo por qué la pregunta. Normalmente, estos cargos son de confianza. [¿Quién lo convoca, el señor Guido?] ¿Guido? No sé quién es Guido”. Sin embargo, tras una breve pausa, reconsideró su respuesta.

“Él me invita, me pide mi CV, han hecho una evaluación y seguramente he cumplido las condiciones, ¿no? Pensé que te referías a otro Guido, recién estoy conociendo a la gente”, siguió. El dominical, que cita fuentes oficiales, sugirió que la designación podría tener relación con Oscorima, quien se encuentra bajo investigación por haber entregado tres relojes Rolex y otras joyas costosas a la presidenta Dina Boluarte.

En noviembre del año pasado, Farfán fue nombrado como director del sistema administrativo II del área de administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Parinacochas (UGEL Parinacochas), una entidad adscrita a Gobierno Regional Ayacucho.

Sin embargo, en diálogo con el dominical, afirmó que no conocía a Oscorima y evitó mencionar quién lo recomendó para el puesto. El último lunes, el gobernador acudió al despacho gerencial del IPD para “una reunión de trabajo”. Una fotografía difundida por el programa muestra que, además de los antes citados, estuvieron Flores y otros trabajadores.

“No lo conozco, lo he visto recién en una reunión hace poco”, señaló. La reunión se extendió por al menos una hora, pero transcurridos 15 minutos desde su inicio, el presidente de la institución se retiró y Farfán quedó a cargo de la misma. Panorama conoció que el propósito del encuentro giró en torno a la planificación de los Juegos Bolivarianos 2025, aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva.

Presidenta de la república, Dina Boluarte, sostuvo reunión con gobernador regional de Ayacucho y alcaldes de esta jurisdicción

“Se tiene que firmar un convenio para tratar cómo será el desarrollo de los Juegos, seguramente necesitan asistencia técnica del IPD para generar los eventos, ese es el tema. Estamos tratando un convenio [...] Son coincidencias. No sé si buenas o malas, pero coincidencias al fin y al cabo”, dijo Farfán al respecto.

A inicios de abril, Boluarte admitió que Oscorima le prestó los relojes de lujo que la centraron en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Uno de esos artículos fue comprado por el gobernador el mismo día del cumpleaños de la mandataria, cuando visitó las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ayacucho, precisamente, recibió una transferencia de 100 millones de soles (27 millones de dólares) en marzo pasado para la construcción de un estadio, en preparación para los Bolivarianos 2025.