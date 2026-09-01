Protección Civil de El Salvador refuerza monitoreo por sequía y advierte riesgos para cultivos y ganado

Un mapa de El Salvador señala las zonas afectadas por temperaturas extremas y sequía en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de El Salvador ha declarado alerta roja a nivel nacional para implementar acciones inmediatas frente a la sequía meteorológica y agrícola provocada por la influencia global del fenómeno de El Niño, conocido en esta fase por su alta intensidad como el fenómeno de “Superniño”.

En una entrevista concedida al espacio Entrevista AM de Canal 10, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló las razones detrás de la medida, el monitoreo interinstitucional en marcha y las proyecciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar poblacional.

De acuerdo con el titular de Protección Civil, la decisión de emitir la alerta máxima preventiva responde al análisis técnico de tres factores fundamentales evaluados en coordinación con la Dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN):

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Déficit hídrico acumulado: El periodo lluvioso, que habitualmente abarca de mayo a octubre o principios de noviembre, ha registrado precipitaciones significativamente inferiores al promedio histórico nacional (el cual ronda habitualmente entre los 1,800 y 2,100 milímetros anuales).

Impacto en la producción agrícola y ganadera: La escasez de lluvias afecta directamente a los cultivos de subsistencia, en especial al maíz y al frijol. Aunque la situación actual no se clasifica como una hambruna o crisis extrema, el Gobierno ha decidido actuar de forma anticipada.

Vulnerabilidad territorial y de cuencas: El Salvador forma parte del Corredor Seco Mesoamericano, lo que incrementa el riesgo en zonas tradicionalmente vulnerables. Además, se vigila el caudal de los principales ríos (como el Lempa, Paz, Jiboa y Grande de San Miguel) y el nivel de almacenamiento en los embalses hidroeléctricos, como el de la presa Cerrón Grande.

El director subrayó que la estrategia gubernamental no espera a que las consecuencias sean irreversibles, sino que busca adelantarse mediante los protocolos establecidos en el Plan de Contingencia para Eventos Hidroclimáticos.

Luis Alonso Amaya afirmó que las medidas buscan prevenir impactos en la producción agrícola, la ganadería y el abastecimiento de agua para la población (Cortesía: Entrevista AM).

Acciones de prevención, monitoreo y salud pública

La declaratoria de alerta roja activa de forma simultánea múltiples mecanismos en el territorio salvadoreño:

Monitoreo técnico de lluvias y caudales: Vigilancia sobre la distribución real de las precipitaciones en el país, las cuales se han concentrado de manera irregular en zonas montañosas y el Área Metropolitana de San Salvador, dejando rezagadas a las regiones agrícolas del oriente y sur. Cosecha y conservación de agua: Promoción de técnicas tradicionales y avanzadas para la recolección de agua de lluvia en fincas, terrenos agrícolas y zonas residenciales, optimizando la capacidad de los reservorios. Protección al sector ganadero: Coordinación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para incentivar la elaboración de silos y resguardo de forraje en zonas ganaderas del sur de Ahuachapán, Usulután y el Bajo Lempa.

Un cultivo de maíz muestra signos de deshidratación en medio del déficit de lluvias y las altas temperaturas que afectan a El Salvador (Cortesía: @oscardomsv).

Vigilancia epidemiológica y salud: Ante el incremento de las temperaturas (con registros que han alcanzado hasta los 44.2 °C en Santa Rosa de Lima), Salud y Protección Civil intensifican las campañas para prevenir enfermedades vectoriales (dengue, chikunguña y zika) derivadas del almacenamiento inadecuado de agua, así como para evitar golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

Frente a este panorama, el titular hizo un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente por medio de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de salud y seguridad mientras se monitorea la evolución del clima en el país.