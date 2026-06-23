Panamá lanza incentivos de hasta $100 mil para captar congresos y convenciones internacionales

Los eventos de reuniones y convenciones suelen generar un gasto por visitante superior al registrado en el turismo vacacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá reforzó su apuesta por el turismo de reuniones con el lanzamiento de “Meet in Panama NOW”, un nuevo programa de incentivos diseñado para atraer congresos, convenciones, viajes de incentivos y encuentros internacionales al país.

La iniciativa busca fortalecer uno de los segmentos de mayor impacto económico dentro de la industria turística. A diferencia del turismo vacacional, los asistentes a congresos y convenciones suelen permanecer varios días en el destino y registrar un gasto superior en alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras.

El programa, impulsado por el Fondo de Promoción Internacional (PROMTUR) en conjunto con la industria local de reuniones, otorgará un reconocimiento equivalente al 5% del consumo total de habitaciones generado por cada evento elegible, con un tope de hasta 100,000 dólares.

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El objetivo es aumentar la captación de nuevos encuentros internacionales y consolidar el posicionamiento de Panamá como uno de los principales destinos de reuniones de América Latina.

La iniciativa responde a una estrategia más amplia para fortalecer la presencia del país en el competitivo mercado global de congresos y convenciones.

El Panama Convention Center es uno de los principales activos utilizados por el país para competir por congresos y convenciones internacionales. Cortesía Promtur

En los últimos años, Panamá ha apostado por aprovechar ventajas como su ubicación geográfica, la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la capacidad hotelera y la infraestructura del Panama Convention Center para atraer eventos de alcance regional e internacional.

Para acceder al incentivo, los eventos deberán cumplir varios requisitos. Tendrán que ser nuevos para el destino Panamá, tener carácter internacional y realizarse en un hotel. Además, al menos el 50% de los participantes deberán provenir del extranjero o la organización responsable deberá tener origen fuera de Panamá.

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Otro de los criterios establecidos es la generación mínima de 500 noches de hotel. Este indicador es uno de los más utilizados por la industria para medir el impacto económico de un evento, ya que refleja el volumen de ocupación hotelera asociado a una actividad específica.

Los eventos interesados deberán confirmarse antes del 8 de septiembre de 2026. Para ser elegibles dentro del programa, deberán celebrarse entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de ese mismo año.

“Panamá ya se está consolidando como el hub de reuniones y eventos de las Américas. Este programa fortalece ese posicionamiento al atraer más congresos, convenciones y eventos internacionales durante todo el año, especialmente en temporadas de menor ocupación", afirmó Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

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Los eventos elegibles deberán celebrarse en hoteles del país y generar al menos 500 noches de hospedaje para optar por los beneficios del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agrega que cada evento que llega al país genera oportunidades para hoteles, restaurantes, transporte, comercios y miles de panameños que forman parte de la cadena de valor turística.

El turismo de reuniones, conocido internacionalmente como segmento MICE —por sus siglas en inglés Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions—, se ha convertido en una de las principales apuestas de numerosos países debido a su capacidad para generar un gasto superior al del turismo tradicional.

Datos de la industria indican que los participantes de congresos y convenciones pueden gastar alrededor de 160 dólares diarios por persona, distribuidos entre hospedaje, alimentación, transporte, entretenimiento y compras.

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Diversos estudios internacionales también muestran que este tipo de visitante puede generar entre dos y tres veces más gasto que un turista convencional.

El impacto económico de un congreso o convención va mucho más allá de las habitaciones ocupadas. Restaurantes, empresas de transporte, organizadores de eventos, operadores turísticos, comercios, proveedores audiovisuales y pequeños negocios suelen beneficiarse de la llegada de miles de participantes durante varios días.

Según estimaciones del propio sector, la estrategia de captación de eventos internacionales podría generar alrededor de 400 millones de dólares para la economía panameña y producir cerca de 800,000 noches de hotel.

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Los organizadores de eventos elegibles podrán recibir un reconocimiento de hasta $100,000 vinculado a la ocupación hotelera generada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad instalada del país es uno de los argumentos que respaldan esa meta. El Panama Convention Center, ubicado en Amador, se ha convertido en uno de los principales activos para competir por grandes congresos internacionales. El recinto permite albergar eventos de gran escala y forma parte de la estrategia utilizada para atraer nuevas reuniones al país.

De hecho, Panamá mantiene incentivos adicionales vinculados al uso de este centro de convenciones. Eventos que alcancen determinadas metas de ocupación hotelera pueden acceder a beneficios relacionados con el alquiler del recinto, reduciendo costos para los organizadores y mejorando la competitividad del destino frente a otros mercados de la región.

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La estrategia también se apoya en la conectividad aérea. Tocumen ofrece enlaces directos con decenas de ciudades de América y Europa, una ventaja logística que facilita la llegada de participantes y reduce los costos operativos para quienes organizan encuentros internacionales.

Panamá ya cuenta con más de 100 eventos internacionales confirmados para 2026. El lanzamiento de “Meet in Panama NOW” se produce en un momento especialmente relevante para el país dentro de esta industria. En noviembre de 2026, Panamá será sede del 65.º Congreso de la International Congress and Convention Association (ICCA), considerado el encuentro más importante del sector a nivel mundial.

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A ello se suma una agenda de eventos ya confirmados para el segundo semestre, entre ellos COLACMAR 2026, el World of Coffee & World Barista Championship y el Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología, encuentros que reunirán a participantes de distintos países y reforzarán la visibilidad internacional del destino.

Más de 100 encuentros internacionales ya forman parte del calendario de Panamá para 2026, fortaleciendo el movimiento de visitantes y la ocupación hotelera. Cortesía Promtur

Actualmente Panamá ocupa el noveno lugar de América Latina en el ranking de la ICCA y el quinto puesto a nivel de ciudades. Las autoridades y la industria turística esperan que programas como “Meet in Panama NOW” contribuyan a seguir escalando posiciones y consoliden al país como uno de los principales centros de reuniones y convenciones del continente.

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Más allá de atraer visitantes, la apuesta busca convertir cada evento internacional en una fuente de actividad económica para múltiples sectores productivos, fortaleciendo el papel del turismo como motor de crecimiento y generación de empleo en Panamá.