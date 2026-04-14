El centro histórico de Ciudad de Panamá conserva lugares emblemáticos cargados de relatos populares

ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ HISTORIA AME826. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 07/04/2026.- Fotografía del 1 de abril de 2026 que muestra personas caminando en el parque de Santa Ana, en Ciudad de Panamá (Panamá). Entre calles de nombres enigmáticos, avenidas marcadas por hitos históricos y espacios públicos cargados de simbolismo, el centro histórico de Ciudad de Panamá revela una identidad forjada tanto por hechos documentados como por relatos donde conviven mito y construcción de identidad nacional. EFE/ Carlos Lemos

El centro histórico de Ciudad de Panamá se revela a través de un entramado de nombres urbanos cargados de historia y mitología colectiva, donde espacios como la bajada del ñopo, la calle Sal Si Puedes, el parque de Santa Ana y el llamado parque de los Aburridos constituyen una geografía marcada por relatos orales y episodios documentados que han modelado la identidad nacional desde el siglo XVII, según una crónica de la agencia EFE.

Uno de estos lugares es la pendiente conocida como la bajada del ñopo, que conecta la avenida B con el antiguo mercado público. El investigador Vladimir Berrio identifica que hacia finales del siglo XIX residía en esta zona un comerciante de origen español, descrito como rubio y de ojos azules, atributos por los que recibió en Panamá el apodo de «ñopo».

Aunque su existencia no aparece en registros oficiales, Berrio menciona que este tendero entregaba a los niños caramelos —en algunas versiones, con forma de pez— como obsequio adicional en sus compras, lo que originó la expresión popular «la ñapa del ñopo». Este gesto es recordado como el origen de una costumbre local de añadir un pequeño regalo a la venta.

Muy cerca, la calle Sal Si Puedes permanece en el imaginario panameño desde hace siglos, ligada en el siglo XIX al ambiente de excesos —juego, alcohol, prostitución— que surgió tras la llegada masiva de trabajadores extranjeros por la construcción del ferrocarril de Panamá. La comerciante Librada María Batista, con cuarenta y cuatro años en el barrio, declaró a EFE: “Era la entrada al arrabal donde estaban todos los vicios y todo tipo de negocios, ilícitos y no ilícitos”. Batista asegura que quienes cruzaban la zona desde la avenida Central a menudo quedaban atrapados por los vicios o sufrían percances que les impedían regresar.

Explora relatos poco conocidos, apodos convertidos en tradición y secretos guardados en espacios donde generaciones forjaron costumbres propias del istmo. EFE/ Carlos Lemos

Estudios consultados por Berrio ofrecen otra versión y señalan un origen más antiguo, señalando: “Existen planos del siglo XVII que ya registran la denominación, lo que sugiere un origen más antiguo. Algunos historiadores apuntan a que podría estar relacionado con el trazado irregular de las calles extramuros, donde orientarse y encontrar la salida no era tarea sencilla”.

Santa Ana y el Café Coca Cola: escenarios de transformación social y cultural desde la Colonia

El parque de Santa Ana, epicentro del arrabal desde el siglo XVII, fue reconocido, según la crónica de EFE, como la zona extramuros habitada por sectores populares. Este espacio, tras la independencia de España en 1821, se convirtió en eje de movilización social: aquí se gestaron movimientos separatistas de Colombia y tuvieron lugar protestas relevantes, como las de 1903 tras el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo.

En 1925, durante el Movimiento Inquilinario, tropas de Estados Unidos ocuparon el área para sofocar disturbios sociales, episodio que refuerza el papel del parque en los conflictos urbanos y sociales del periodo. En la actualidad aún es un sitio de reunión tradicional, conocido como el «parque de los viejitos». Conserva su proximidad a la iglesia de Santa Ana y a la calle Sal Si Puedes.

Muy cerca, se encuentra el Café Coca Cola, fundado en 1875 y considerado el café más antiguo de la ciudad. Según Berrio, este establecimiento de estilo retro es el único en el mundo autorizado formalmente por la empresa Coca-Cola para usar su nombre: “En sus inicios fue uno de los pocos negocios privados que utilizaba el nombre de una marca registrada”, explicó el investigador. Desde su fundación, la multinacional trató de modificar la denominación, sin éxito. El café logró mantener ese nexo con la marca y ha persistido como referente urbano.

Parque de los Aburridos: memoria, juego y canciones en El Chorrillo

ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ HISTORIA AME826. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 07/04/2026.- Fotografía del 1 de abril de 2026 que muestra personas en la calle Salsipuedes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Entre calles de nombres enigmáticos, avenidas marcadas por hitos históricos y espacios públicos cargados de simbolismo, el centro histórico de Ciudad de Panamá revela una identidad forjada tanto por hechos documentados como por relatos donde conviven mito y construcción de identidad nacional. EFE/ Carlos Lemos

Otro enclave característico es el llamado Parque de los Aburridos, oficialmente parque Antonio Gordón, situado en El Chorrillo. Este espacio pequeño recibe cada día a decenas de panameños, en su mayoría personas mayores, dedicados al dominó.

Un visitante habitual relató a EFE que el apodo se adoptó después de que un transeúnte señalara: “Mira dónde están todos los aburridos”. La frase tuvo rápida difusión en la cultura popular, desplazando el nombre original, dedicado a un reconocido beisbolista local.

Hoy, la concurrencia ha disminuido al considerarse una zona peligrosa; “ya las personas mayores, ya muy poco vienen” al parque, comentó el cronista. No obstante, el lugar no ha perdido su relevancia dentro de la cultura panameña. Melómanos citados por EFE subrayan que, además del juego y la charla, el sitio inspiró a Rubén Blades y Willie Colón, quienes lo homenajearon en el álbum de 1981 Canciones del solar de los aburridos, que incluyó temas como ‘Madame Kalalú’, ‘Ligia Elena’ y ‘Tiburón’, enlazando la tradición local a la memoria musical de la región.