La digitalización del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea impulsa nuevas soluciones logísticas

La digitalización del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea avanza mediante la conexión de plataformas tecnológicas destinadas a transformar la logística de exportación regional, según detalla una nota de la agencia EFE.
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) informó a EFE que las dos herramientas digitales ya están operando de forma conjunta, lo que habilita nuevas modalidades de gestión documental y trazabilidad de mercancías.
El sistema de interoperabilidad vincula la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras, en España, conocido como Teleport 2.0. Esta iniciativa fue presentada durante el Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible, celebrado este mes en Ciudad de Panamá.
La integración digital entre ambas plataformas agilizará y hará más transparente la exportación desde Centroamérica hacia Europa.
El director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde, detalló que este proyecto “permitirá optimizar los procesos de intercambio de información, mejorar la trazabilidad de las operaciones y avanzar hacia cadenas logísticas más eficientes, seguras y resilientes”.
Actualmente, la conexión funciona y el próximo paso será el lanzamiento de una prueba piloto junto a Costa Rica, previa a su extensión al resto de los países del istmo.
Se espera que la interoperabilidad facilite la gestión de inspecciones, acelere la evaluación documental y reduzca los tiempos en toda la cadena logística, beneficiando tanto a las empresas exportadoras como a las autoridades aduaneras.
Avances tecnológicos y beneficios para la región
La PDCC opera como un catálogo de servicios y procesos regionales, posibilitando el intercambio automatizado de información entre entidades como aduanas, migración, ventanillas únicas y organismos sanitarios y fitosanitarios.
Lanzada en el segundo semestre de 2023, la plataforma es considerada única por su énfasis en transparencia y control de riesgos, según detalló el director ejecutivo de la SIECA, Mario Salazar.
Salazar señaló que la herramienta permite identificar a los conductores de camiones en tránsito desde Costa Rica hasta Guatemala, gracias a una declaración única centroamericana de transporte accesible para todas las agencias interconectadas.
“Eso no se tenía. A partir del 2023 es una realidad”, afirmó, y destacó el respaldo de la Unión Europea en el desarrollo de nuevas funcionalidades.
En la actualidad, la PDCC respalda más de 439,000 operaciones de exportación intrarregional cada año, lo que representa transacciones que superan los USD 8,000 millones y la participación de más de 4,000 empresas exportadoras. Solo en 2024, la plataforma facilitó más de 180,000 transmisiones electrónicas de certificados sanitarios y fitosanitarios.
Próximos pasos y expansión a toda Centroamérica
El desafío siguiente es sumar a otros países de la región. Según Salazar, la SIECA procura incentivar a los gobiernos centroamericanos restantes para que participen en la interoperabilidad con el puerto español. El funcionario indicó que el propósito es que más miembros “levanten la mano y quieran meterse a este proyecto de interconexión”.
La PDCC también ha favorecido la coordinación migratoria, con más de 23,000 transportistas inscritos y 5,000 conductores registrados en su base de datos. Esta digitalización ofrece mayor control y facilita el tránsito de mercancías y personas en el istmo.
Apoyo institucional y cooperación internacional
El foro donde se anunció la iniciativa contó con el respaldo de la Unión Europea, la SIECA, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).
La colaboración internacional resultó fundamental en el desarrollo e implementación de estas soluciones tecnológicas, orientadas a elevar la eficiencia y seguridad de la cadena logística entre Centroamérica y Europa.
La puesta en funcionamiento de la interoperabilidad entre la PDCC y Teleport 2.0 constituye un avance en la digitalización del comercio exterior centroamericano. Con la adhesión de nuevos países y la incorporación de otras funciones, la plataforma continúa evolucionando.