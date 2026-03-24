La digitalización del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea impulsa nuevas soluciones logísticas

Las obras priorizan modernización, ampliación de capacidad y mejoras operativas en terminales clave, con el objetivo de elevar la eficiencia logística y acompañar el crecimiento del comercio exterior. Foto: Andina

La digitalización del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea avanza mediante la conexión de plataformas tecnológicas destinadas a transformar la logística de exportación regional, según detalla una nota de la agencia EFE.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) informó a EFE que las dos herramientas digitales ya están operando de forma conjunta, lo que habilita nuevas modalidades de gestión documental y trazabilidad de mercancías.

El sistema de interoperabilidad vincula la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras, en España, conocido como Teleport 2.0. Esta iniciativa fue presentada durante el Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible, celebrado este mes en Ciudad de Panamá.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) informó a EFE que las dos herramientas digitales ya están operando de forma conjunta, lo que habilita nuevas modalidades de gestión documental y trazabilidad de mercancías.. Digitalización en puertos (Ilustración: Shutterstock)

La integración digital entre ambas plataformas agilizará y hará más transparente la exportación desde Centroamérica hacia Europa.

El director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde, detalló que este proyecto “permitirá optimizar los procesos de intercambio de información, mejorar la trazabilidad de las operaciones y avanzar hacia cadenas logísticas más eficientes, seguras y resilientes”.

Actualmente, la conexión funciona y el próximo paso será el lanzamiento de una prueba piloto junto a Costa Rica, previa a su extensión al resto de los países del istmo.

Se espera que la interoperabilidad facilite la gestión de inspecciones, acelere la evaluación documental y reduzca los tiempos en toda la cadena logística, beneficiando tanto a las empresas exportadoras como a las autoridades aduaneras.

Avances tecnológicos y beneficios para la región

La PDCC opera como un catálogo de servicios y procesos regionales, posibilitando el intercambio automatizado de información entre entidades como aduanas, migración, ventanillas únicas y organismos sanitarios y fitosanitarios.

Lanzada en el segundo semestre de 2023, la plataforma es considerada única por su énfasis en transparencia y control de riesgos, según detalló el director ejecutivo de la SIECA, Mario Salazar.

Salazar señaló que la herramienta permite identificar a los conductores de camiones en tránsito desde Costa Rica hasta Guatemala, gracias a una declaración única centroamericana de transporte accesible para todas las agencias interconectadas.

“Eso no se tenía. A partir del 2023 es una realidad”, afirmó, y destacó el respaldo de la Unión Europea en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Lanzada en el segundo semestre de 2023, la plataforma es considerada única por su énfasis en transparencia y control de riesgos.

En la actualidad, la PDCC respalda más de 439,000 operaciones de exportación intrarregional cada año, lo que representa transacciones que superan los USD 8,000 millones y la participación de más de 4,000 empresas exportadoras. Solo en 2024, la plataforma facilitó más de 180,000 transmisiones electrónicas de certificados sanitarios y fitosanitarios.

Próximos pasos y expansión a toda Centroamérica

El desafío siguiente es sumar a otros países de la región. Según Salazar, la SIECA procura incentivar a los gobiernos centroamericanos restantes para que participen en la interoperabilidad con el puerto español. El funcionario indicó que el propósito es que más miembros “levanten la mano y quieran meterse a este proyecto de interconexión”.

La PDCC también ha favorecido la coordinación migratoria, con más de 23,000 transportistas inscritos y 5,000 conductores registrados en su base de datos. Esta digitalización ofrece mayor control y facilita el tránsito de mercancías y personas en el istmo.

Apoyo institucional y cooperación internacional

El foro donde se anunció la iniciativa contó con el respaldo de la Unión Europea, la SIECA, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

La colaboración internacional resultó fundamental en el desarrollo e implementación de estas soluciones tecnológicas, orientadas a elevar la eficiencia y seguridad de la cadena logística entre Centroamérica y Europa.

La puesta en funcionamiento de la interoperabilidad entre la PDCC y Teleport 2.0 constituye un avance en la digitalización del comercio exterior centroamericano. Con la adhesión de nuevos países y la incorporación de otras funciones, la plataforma continúa evolucionando.