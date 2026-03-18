Panamá reporta alza en casos vinculados a material ilícito infantil

Cinco personas fueron aprehendidas en Bocas del Toro durante operativos simultáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá mantiene una alta incidencia de delitos sexuales en los primeros meses de 2026, con un total de 903 denuncias registradas entre enero y febrero, de acuerdo con el informe oficial del Ministerio Público .

De ese total, al menos 19 casos corresponden a pornografía infantil y cinco a posesión de este material, cifras que reflejan la persistencia de este tipo de delitos en el país. En ese contexto, el caso más reciente se produjo en Bocas del Toro, donde autoridades desarticularon una red vinculada a la distribución de material ilícito.

La operación, denominada “Escudo de la Infancia”, fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, con el respaldo de Homeland Security Investigations (HSI) y la organización OUR Rescue.

Como resultado de las diligencias, cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, en un operativo que incluyó múltiples allanamientos simultáneos en la provincia.

Durante las acciones, las autoridades lograron la incautación de más de 40 equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB y discos compactos.

El uso del canino SAMAI especializado en detección tecnológica permitió ubicar evidencia clave de forma más eficiente, reforzando las capacidades operativas en este tipo de investigaciones. Estos elementos serán analizados como parte del proceso judicial en curso.

Las autoridades incautaron más de 40 equipos tecnológicos clave para la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso ocurre en un contexto donde las cifras muestran variaciones importantes. Aunque el total de denuncias sexuales registra una disminución del 15% en comparación con 2025, algunos delitos específicos presentan aumentos significativos .

Entre ellos destaca la pornografía infantil, que pasó de 1 caso en 2025 a 16 en 2026 en el mismo periodo, lo que representa un incremento porcentual considerable que ha encendido alertas en las autoridades.

El análisis anual también refleja la magnitud del problema. Durante todo el año 2025, el Ministerio Público registró 6,273 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo 55 casos de pornografía infantil y 34 por posesión de este material .

Estas cifras evidencian que, aunque algunos indicadores generales pueden mostrar descensos, los delitos vinculados a explotación digital de menores mantienen una presencia sostenida en el sistema penal.

A nivel geográfico, el informe más reciente indica que provincias como Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro concentran una parte relevante de las denuncias.

Las autoridades han destacado que operativos como el ejecutado en Bocas del Toro forman parte de una estrategia más amplia para combatir estos delitos. En los últimos siete años se han realizado 43 operativos vinculados a material de abuso sexual infantil, con un saldo de 127 personas detenidas, 54 condenas y 64 víctimas rescatadas.

El Ministerio Público reporta 903 denuncias por delitos sexuales en lo que va de 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al menos 15 de estas acciones han contado con cooperación internacional, lo que evidencia la naturaleza transnacional de estas redes.

El enfoque de las investigaciones ha evolucionado hacia el uso de herramientas tecnológicas y cooperación internacional. La participación de agencias como HSI y organizaciones especializadas permite rastrear redes digitales, identificar patrones de distribución y fortalecer la recolección de pruebas.

Este tipo de colaboración es clave ante un delito que, en muchos casos, se articula a través de plataformas digitales y servidores fuera del país.

Las autoridades reiteraron que este operativo representa un golpe importante contra estructuras dedicadas a estos delitos, aunque advirtieron que el desafío persiste.

La combinación de tecnología, anonimato y alcance global continúa facilitando la operación de estas redes, lo que obliga a mantener estrategias de vigilancia, prevención y persecución penal más sofisticadas.