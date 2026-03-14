Capturados en alta mar: condenan a 13 años a dos colombianos por tráfico de marihuana y cocaína

Panamá decomisó más de 100 toneladas de droga en 2025, según reportes de seguridad nacional. REUTERS/Carlos Jasso

Tres procesos judiciales relacionados con delitos de drogas concluyeron en las últimas horas con sentencias condenatorias en tribunales panameños, en casos que involucran tráfico internacional, venta directa a agentes encubiertos y posesión de sustancias ilícitas.

Las decisiones fueron emitidas tras acuerdos de pena validados por jueces de garantías, luego de que los acusados admitieran su responsabilidad en los hechos investigados por el Ministerio Público.

Uno de los casos más recientes involucra a dos ciudadanos colombianos, quienes fueron condenados a 13 años de prisión tras ser declarados responsables por los delitos de tráfico internacional de sustancias ilícitas y alteración de estructura vehicular para el transporte de droga.

La Fiscalía de Drogas de Chiriquí presentó los elementos de convicción durante una audiencia de control, donde el juzgado de garantías legalizó la aprehensión, admitió la imputación de cargos y posteriormente validó el acuerdo de pena alcanzado por las partes.

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 12 de marzo de 2026 en alta mar, al sur de Punta Burica, en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Durante una diligencia de patrullaje marítimo, unidades de seguridad interceptaron una embarcación en la que viajaban los dos extranjeros y donde se ubicaron 5,400 gramos de marihuana y 621 gramos de cocaína.

La droga fue decomisada como parte de las acciones operativas que buscan frenar el tráfico de sustancias ilícitas en las rutas marítimas del Pacífico panameño.

Dos ciudadanos colombianos fueron condenados a 13 años de prisión tras ser detenidos con marihuana y cocaína en alta mar frente a Punta Burica. Cortesía

Otro proceso judicial se registró en la provincia de Herrera, donde un hombre de 36 años fue condenado a 96 meses de prisión por el delito de venta de drogas.

La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos presentara un acuerdo de pena durante una audiencia intermedia, el cual fue admitido por el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó ventas de cocaína a un agente encubierto en varias ocasiones durante 2025.

Las diligencias documentaron transacciones realizadas los días 26 de junio, 25 de julio y 29 de julio, en distintos puntos del distrito de Chitré. Las operaciones fueron ejecutadas de manera ambulante, lo que permitió a las autoridades recopilar pruebas suficientes para sustentar la acusación penal.

En un tercer caso, la Fiscalía de Drogas de Chiriquí logró condenas de 88 y 86 meses de prisión para tres personas implicadas en el delito de posesión de sustancias ilícitas.

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2026 en Paso Canoas, distrito de Barú, donde durante un allanamiento y registro las autoridades ubicaron 16 kilos de droga dentro del vehículo en el que se transportaban los acusados.

Durante el operativo también se decomisaron 1,579 dólares en efectivo, dinero que, según las autoridades, estaría vinculado con la actividad ilícita. Tras la presentación de los elementos probatorios, el tribunal legalizó la aprehensión, formuló cargos y posteriormente validó el acuerdo de pena, emitiendo la sentencia N.° 156 del 11 de marzo de 2026.gente

Un hombre fue sentenciado a 96 meses de cárcel por vender cocaína a un agente encubierto en el distrito de Chitré. EFE/Aeronaval

Estos casos se producen en un contexto en el que Panamá continúa siendo un punto estratégico en las rutas internacionales del narcotráfico, debido a su posición geográfica entre Sudamérica, Centroamérica y los mercados de consumo del norte del continente.

Las autoridades panameñas han reforzado en los últimos años las operaciones de vigilancia, especialmente en puertos, fronteras y zonas marítimas utilizadas para el traslado de cargamentos ilícitos.

Según reportes oficiales de seguridad, durante 2025 las autoridades panameñas lograron incautar más de 129 toneladas de drogas, y 47,8 toneladas de precursores químicos, en su mayoría cocaína, en diferentes operativos realizados por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Estas incautaciones reflejan la intensidad de las acciones contra el narcotráfico en el país.

El Ministerio Público ha señalado que, además de las incautaciones, los procesos judiciales y las condenas forman parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales vinculadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades destacan que los acuerdos de pena permiten agilizar los procesos judiciales, garantizar sentencias condenatorias y evitar prolongadas etapas de juicio.