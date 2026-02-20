Accidente ferroviario obligó a cerrar temporalmente uno de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá

El accidente ocurrió en la vía del ferrocarril a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores durante horas de la mañana. EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá registró este viernes un accidente en la vía del ferrocarril a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores, un hecho que provocó el cierre temporal del acceso al complejo turístico mientras se desarrollaban las acciones de atención médica, investigación y protocolos de seguridad asociados al incidente.

La situación involucró al ferrocarril y a un colaborador vinculado a la operación del Canal de Panamá, quien recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario para continuar con su evaluación médica.

El evento ocurrió durante horas de la mañana, cuando se reportó el incidente en la infraestructura ferroviaria cercana al área de visitantes, generando la activación inmediata de los protocolos de emergencia del Canal, incluyendo la intervención del Cuerpo de Bomberos del Canal de Panamá, que coordinó la respuesta inicial, la asistencia al trabajador y el traslado sanitario.

Como parte de las medidas preventivas, el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores fue cerrado temporalmente, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes y verifican las condiciones de seguridad en el área.

El acceso al Centro de Visitantes de Miraflores fue cerrado temporalmente mientras se desarrollaban las diligencias de seguridad. Tomada de X

De forma paralela, se habilitaron rutas alternas por Balboa y Corozal para facilitar la movilidad de colaboradores y personal vinculado a la operación del Canal, una decisión orientada a mantener la continuidad de las actividades logísticas y evitar afectaciones operativas en zonas cercanas al incidente.

El acceso a Miraflores fue restablecido posteriormente, luego de las primeras evaluaciones de seguridad y la coordinación con las autoridades competentes para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

El hecho permanece bajo investigación, con el objetivo de establecer la secuencia de los acontecimientos, determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y evaluar posibles factores operativos o externos que hayan influido en el evento.

Las autoridades no han atribuido responsabilidades y mantienen la recopilación de información técnica, testimonios y análisis de la escena para esclarecer los hechos, evitando conclusiones preliminares sobre el origen del incidente.

Los accidentes en cruces ferroviarios han sido históricamente uno de los principales focos de atención en materia de seguridad vial y ferroviaria, debido a la interacción entre vehículos, peatones y trenes en zonas urbanas y logísticas.

El incidente permanece bajo investigación para determinar la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias del evento. AP

En Panamá, eventos anteriores han estado asociados a situaciones de riesgo derivadas de conductores que no respetan señales de advertencia, barreras o semáforos ferroviarios, así como a maniobras indebidas en proximidades de la vía férrea, lo que ha motivado campañas de prevención y reforzamiento de señalización en áreas de tránsito mixto.

El ferrocarril panameño constituye un componente estratégico del sistema logístico nacional, conectando la costa Pacífica y Atlántica y operando en proximidad a infraestructuras críticas, zonas portuarias y áreas turísticas, incluyendo el entorno de las esclusas de Miraflores. Esta interacción entre transporte ferroviario y espacios de visitantes exige protocolos de seguridad reforzados, controles de acceso y monitoreo permanente para mitigar riesgos asociados a la operación.

Centros de visitantes

Durante el año fiscal 2025, los Centros de Visitantes del Canal de Panamá superaron por primera vez el millón de visitantes, consolidando el crecimiento sostenido del turismo vinculado a la infraestructura canalera y la experiencia de observación de las operaciones de tránsito de buques.

En jornadas de alta afluencia, los complejos turísticos han atendido más de 4,000 personas por día, evidenciando el interés de turistas nacionales e internacionales por conocer el funcionamiento del Canal desde espacios especializados y seguros.

Los Centros de Visitantes del Canal de Panamá superaron el millón de visitas en el año fiscal 2025, con más de 1,003,911 personas que recorrieron estas instalaciones, consolidando su papel como uno de los principales atractivos turísticos del país. AP

El crecimiento del flujo de visitantes se ha visto impulsado por la expansión de la oferta turística, incluyendo la apertura del Mirador de las Esclusas de Gatún en abril de 2025, una infraestructura que amplió la experiencia de observación en la provincia de Colón y se integró al Centro de Visitantes de Agua Clara.

Esta incorporación permitió diversificar los puntos de acceso al turismo canalero y fortalecer la capacidad de recepción de visitantes en el sistema.

Las autoridades encargadas de la administración de los centros han señalado que el desarrollo de infraestructura turística moderna y segura forma parte de la estrategia para fortalecer la cadena de valor del turismo nacional, mejorar la experiencia del visitante y consolidar el Canal como un destino de interés educativo, histórico y logístico.

En este contexto, los centros de visitantes se posicionan como espacios clave para la divulgación del funcionamiento del Canal y su impacto en el comercio mundial.