Decretan Alerta Azul por inicio de los carnavales en Panamá

El inicio de los carnavales de 2026 en Panamá llega marcado por una combinación de alertas sanitarias, operativos de seguridad reforzados y preocupaciones persistentes por el acceso al agua potable, especialmente en la región de Azuero, uno de los principales polos turísticos del país durante estas festividades.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró oficialmente una Alerta Azul de Salud, vigente del 12 de febrero al 6 de abril, como medida preventiva ante el incremento masivo de desplazamientos, concentraciones públicas y riesgos asociados a emergencias médicas. La medida se extenderá hasta la Semana Santa.

La Alerta Azul implica la activación de protocolos especiales en todo el sistema público de salud, con énfasis en la atención oportuna, la disponibilidad de recursos humanos y la coordinación interinstitucional.

Según informó el Minsa, durante este periodo se mantendrán habilitadas 129 instalaciones de salud, entre hospitales, policentros, centros de salud, Minsa-Capsi y puestos transitorios.

De estas, 80 funcionarán las 24 horas, mientras otras 24 operarán con horario extendido, reforzando la capacidad de respuesta ante incidentes propios de la temporada.

El despliegue sanitario incluye además 109 vehículos, entre ambulancias y unidades de emergencia, así como la participación de más de 2,000 funcionarios, entre personal médico, paramédico y administrativo. Para las autoridades, este esfuerzo busca reducir los tiempos de atención en casos de accidentes, intoxicaciones, golpes de calor, consumo excesivo de alcohol y otras situaciones frecuentes durante las celebraciones.

El Minsa activó la Alerta Azul y mantiene habilitadas 129 instalaciones de salud en todo el país durante los carnavales de 2026. Cortesía Minsa

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, destacó que la prioridad es preservar la vida y seguridad de residentes y visitantes.

En paralelo al componente sanitario, el Estado activó uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años para resguardar las festividades.

Más de 30,000 agentes de distintos estamentos, incluyendo Policía Nacional, Senafront, Senan, Migración y cuerpos de emergencia, fueron desplegados en todo el país. Este dispositivo busca prevenir delitos, controlar el tránsito, vigilar zonas turísticas y garantizar el orden público en eventos masivos como culecos, desfiles y conciertos.

Las autoridades han señalado que el objetivo principal es mantener un ambiente de convivencia segura, evitando situaciones de violencia, riñas, accidentes de tránsito y delitos contra la propiedad.

El refuerzo policial se concentra especialmente en corredores turísticos, terminales de transporte, playas, áreas comerciales y puntos de alta afluencia. Para el Gobierno, la combinación entre vigilancia, presencia institucional y prevención es clave para sostener la imagen del país como destino confiable en temporada alta.

Autoridades recomiendan hervir el agua en Chitré y Los Santos mientras se valida su calidad tras la contaminación del río La Villa. Cortesía Idaan

Uno de los puntos más sensibles de este carnaval es la situación del agua potable en Azuero, donde el Minsa aún espera la validación de pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en las plantas potabilizadoras de Chitré y Los Santos.

Mientras no se obtengan resultados concluyentes, la institución advirtió que no puede garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, recomendando hervirla o abstenerse de beberla directamente del grifo.

Esta crisis hídrica tiene su origen en la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento de la región, afectado en los últimos años por descargas industriales, residuos agropecuarios y deficiencias en el saneamiento.

La situación ha provocado episodios recurrentes de turbiedad, presencia de bacterias y alteraciones en la calidad del agua, obligando a suspensiones temporales y tratamientos de emergencia. Precisamente Azuero figura entre las zonas que más visitantes recibe durante el carnaval, lo que incrementa la presión sobre el sistema.

Para mitigar los riesgos, el IDAAN dispuso tanques de abastecimiento en distintos puntos de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, mientras el Minsa mantiene una vigilancia estricta sobre el agua utilizada en los culecos.

Carros cisterna utilizados en los culecos deben portar certificación del Minsa y cumplir controles sanitarios diarios. Archivo

Los carros cisterna deben cumplir requisitos específicos, someterse a pruebas diarias y portar una calcomanía oficial con la palabra “APROBADO”. Además, está prohibido el uso de cisternas que hayan transportado hidrocarburos, y el agua debe provenir exclusivamente de fuentes autorizadas.

Las autoridades sanitarias insisten en que el consumo de agua no certificada representa un riesgo elevado de enfermedades gastrointestinales, infecciones y brotes epidemiológicos, especialmente en un contexto de alta concentración poblacional. Por ello, se ha reforzado la comunicación preventiva, instando a la población a priorizar el consumo de agua embotellada, mantener prácticas de higiene adecuadas y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma.

Suspenden carnavales en Colón

La provincia de Colón enfrenta este año un panorama distinto. La Junta Directiva del Carnaval Alegría 2026 anunció la suspensión oficial de las festividades en la región, argumentando falta de coordinación institucional, debilidades en materia de seguridad y ausencia de condiciones logísticas mínimas.

La decisión, calificada como irreversible, representa un golpe para una de las celebraciones con mayor arraigo histórico en la costa atlántica.

La suspensión del carnaval en Colón afecta a comerciantes, artistas y emprendedores que dependen de esta temporada para generar ingresos. Cortesía del MICI

El carnaval colonense no solo cumple una función cultural, sino también económica. Durante años ha sido una fuente clave de ingresos para emprendedores, comerciantes, artistas, transportistas y pequeños negocios. Su cancelación afecta directamente a cientos de familias y reduce el dinamismo comercial en una provincia que enfrenta altos niveles de desempleo y rezago social.

Las autoridades locales reconocen que la medida responde a una situación estructural que va más allá de un solo evento.