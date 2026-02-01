Panamá

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil

Ambos países activaron un nuevo mecanismo de cooperación para fortalecer inversiones, logística y acceso a mercados en América Latina.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron impulsar una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países, con énfasis en la facilitación de inversiones, el comercio y la cooperación técnica, durante una reunión celebrada en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, en Ciudad de Panamá.

El encuentro permitió formalizar un mecanismo de cooperación orientado a dinamizar el intercambio comercial, atraer capitales y fortalecer sectores estratégicos como logística, transporte marítimo, turismo y servicios.

Mulino destacó que el acuerdo busca establecer canales más ágiles entre ambas administraciones para potenciar los negocios y la integración económica, con Brasil como puerta de entrada al Mercosur y Panamá como plataforma logística regional.

Durante la visita oficial, el mandatario panameño otorgó a Lula da Silva la condecoración Manuel Amador Guerrero en el Grado de Collar, la más alta distinción nacional, en reconocimiento a su política exterior enfocada en el diálogo, la integración regional y la cooperación entre países latinoamericanos.

Por su parte, el presidente brasileño subrayó que Panamá se ha consolidado como el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica y resaltó que el intercambio bilateral creció 78% en 2025, según cifras oficiales compartidas durante la visita.

Lula afirmó que existe margen para ampliar significativamente el comercio, especialmente mediante una mayor importación de productos panameños.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el respaldo de Brasil al proceso de integración de Panamá al Mercosur como Estado Asociado.

Lula destacó los avances en las negociaciones de un acuerdo de preferencia arancelaria, que permitiría mejorar el acceso de productos panameños al mercado sudamericano y reforzar los vínculos institucionales con el bloque regional.

En paralelo, ambos gobiernos avanzaron en acuerdos vinculados al turismo, la gestión portuaria y la actualización del convenio de servicios aéreos, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica al transporte de carga y pasajeros.

También se discutió la cooperación en materia logística, en la que Panamá busca posicionarse como hub regional para la distribución de mercancías brasileñas hacia Centroamérica, el Caribe y otros mercados latinoamericanos.

Informes de la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias indican que Brasil es uno de los principales países de origen de las importaciones hacia Panamá en los últimos años

Panamá exporta hacia Brasil principalmente desperdicios y desechos de aluminio, y pescado congelado, productos que representaron cerca del 97% de las ventas al mercado brasileño.

En los últimos años, las exportaciones panameñas a Brasil han superado los $5.8 millones, mientras que las importaciones desde Brasil rondan los $336 millones, reflejando un marcado desequilibrio comercial.

Entre los principales productos que Panamá importa desde Brasil destacan el maíz, automóviles, baldosas cerámicas, maquinaria pesada y medicamentos, que concentran una parte significativa del intercambio bilateral Brasil ficha.

En el caso de la Zona Libre de Colón, Brasil también figura como un socio relevante en materia de reexportaciones, especialmente en equipos electrónicos, perfumes y maquinaria Brasil ficha.

Las autoridades panameñas consideran que este nuevo esquema de cooperación puede contribuir a reducir gradualmente el déficit comercial, al facilitar el acceso de productos nacionales a un mercado de más de 218 millones de habitantes y promover inversiones brasileñas en sectores productivos y logísticos.

Otro punto relevante del encuentro fue el respaldo explícito de Brasil a la soberanía de Panamá sobre el Canal.

Lula anunció que su Gobierno presentó ante el Congreso brasileño la propuesta de adhesión formal al Protocolo de Neutralidad, reafirmando el compromiso de su país con la estabilidad y el respeto al régimen jurídico de la vía interoceánica.

En el ámbito de inversiones, el informe de Intelcom señala que la posición de inversión extranjera directa de Brasil en Panamá ha superado los $2,100 millones en años recientes, con presencia en sectores como manufactura, farmacéutica, servicios corporativos y alimentación Brasil ficha.

Para Panamá, el fortalecimiento de la relación con Brasil también responde a una estrategia de diversificación de mercados y reducción de la dependencia de socios tradicionales.

Las autoridades buscan aprovechar la conectividad marítima, aérea y terrestre del país para convertirlo en un punto clave de redistribución de productos brasileños hacia América Latina y el Caribe.

Desde la perspectiva brasileña, Panamá representa una plataforma eficiente para acceder a nuevos mercados, reducir costos logísticos y fortalecer su presencia comercial en Centroamérica, en un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

Al cierre de su visita, Lula da Silva destacó la necesidad de dar continuidad a este tipo de encuentros para avanzar en un proyecto regional de integración más autónomo y coordinado. Mulino, por su parte, afirmó que el acuerdo con Brasil refuerza el posicionamiento de Panamá como socio estratégico, hub logístico y punto de conexión entre Sudamérica, Centroamérica y el resto del mundo.

