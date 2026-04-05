La Villa Mussolini pasa a manos públicas como espacio de memoria democrática

La Villa Mussolini de Riccione fue adquirida por el municipio para evitar su apropiación por grupos nostálgicos del fascismo y fortalecer la memoria democrática

La Villa Mussolini, una residencia de verano utilizada por el dictador Benito Mussolini durante el auge del fascismo en Italia, fue adquirida por el municipio de Riccione con el objetivo de evitar que grupos nostálgicos de ese régimen la controlen y para reivindicarla como espacio público dedicado a la memoria histórica y los valores democráticos, según informó el diario británico The Guardian.

La alcaldesa Daniela Angelini afirmó que la compra representa “un acto de amor y visión”, y que restituir la propiedad a manos públicas constituye un triunfo colectivo para la comunidad local.

En las últimas décadas, la presencia y símbolo de la villa han suscitado intensos debates en Riccione, acentuados tras la decisión de la banca regional italiana Cassa di Risparmio de Rimini —propietaria desde fines de los años noventa— de subastarla el año pasado. En esa convocatoria compitió, entre otros, un exintegrante del partido neofascista Movimento Social Italiano, fundado en 1946 por antiguos partidarios de Mussolini.

Tras la adquisición del municipio, Angelini anticipó el mantenimiento del nombre histórico del inmueble, pese a presiones dentro de su propio bloque para borrarlo. “La historia necesita ser cultivada y no cancelada”, señaló.

De la subasta a la resignificación pública

Construida en 1893 a escasos metros del mar Adriático y comprada por Rachele Mussolini en 1934, la villa funcionó no solo como residencia estacional del dictador, nacido en Predappio, sino también como lugar ocasional de gestión y trabajo gubernativo.

Durante la estancia de la familia Mussolini, el edificio fue ampliado hasta alcanzar tres pisos, 20 habitaciones y sumar una cancha de tenis, según la información.

Pocos años después de la caída del fascismo y el final de la Segunda Guerra Mundial, la villa pasó a propiedad pública. Fue entonces que, en el contexto del auge económico de Riccione en los años 50 y 60, el inmueble fue utilizado para fines comerciales diversos, entre los que se contaron una clínica veterinaria y un restaurante.

En los años 70, un alcalde comunista incluso intentó demoler el edificio, aunque la propuesta finalmente no prosperó.

Desde finales del siglo XX, la Villa Mussolini pasó por etapas de abandono y restauración hasta su reapertura en 2005 como centro cultural y espacio para eventos públicos (Europa Press)

El abandono caracterizó el destino de la villa durante buena parte de las décadas siguientes, hasta que la banca regional italiana Cassa di Risparmio de Rimini la compró a finales de los años noventa y, tras una restauración, la reabrió en 2005 como espacio para exposiciones de arte y otros eventos públicos, entre ellos bodas civiles, un uso que el municipio planea mantener y ampliar bajo su nueva titularidad.

“Tiene la capacidad de contar lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro siglo XX , y de garantizar que los valores democráticos afloren”, dijo Angelin. La alcaldesa subrayó que modificar el nombre de la villa habría generado “el peligroso efecto” de convertir el sitio en un polo para simpatizantes del fascismo, un escenario que la administración rechaza de forma categórica.

Historia y transformaciones de la Villa Mussolini

En la vida política y social de Riccione, el rechazo simbólico a la herencia del régimen fascista se concretó recién en 2025, cuando el concejo municipal revocó formalmente la ciudadanía honoraria de Mussolini, un reconocimiento impuesto durante la dictadura a casi todas las ciudades y pueblos italianos.

“Se trata de un hombre marcado por crímenes, que no merecía esa distinción. Pero la villa es otro capítulo: servirá como expresión de los valores de nuestra comunidad y nuestra democracia”, explicó la alcaldesa.

La discusión sobre el destino y el uso de la Villa Mussolini también quedó marcada por la intervención de consejeros del partido Hermanos de Italia, la fuerza de derecha encabezada por la primera ministra Giorgia Meloni. Estos funcionarios demandaron que se mantuviera el nombre original del inmueble en caso de que fuera adquirido por inversores privados, una cuestión que, finalmente, será resuelta por la gestión pública local.

Desde finales del siglo XX, la Villa Mussolini pasó por etapas de abandono y restauración hasta su reapertura en 2005 como centro cultural y espacio para eventos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia y transformaciones de la Villa Mussolini

Desde su construida en 1893, la Villa Mussolini fue testigo y protagonista de distintas etapas de la historia italiana. Tras servir como refugio político y familiar de Benito Mussolini, el edificio quedó vinculado a debates sobre memoria, identidad y apropiación institucional.

En los últimos 70 años, su uso osciló entre intereses comerciales y proyectos culturales, lo que evidencia las tensiones y el posicionamiento ideológico de Riccione y, en general, de la región de Emilia-Romaña, reconocida por su predominancia política de izquierda desde la posguerra, conforme a lo informado por el medio británico.

La reciente adquisición por parte del municipio, junto con la revocatoria oficial de los reconocimientos otorgados a Mussolini durante el régimen, marca una nueva etapa para la villa, destinada a convertirse en un “espacio de la comunidad y para la memoria” del siglo XX, en palabras de Angelini.