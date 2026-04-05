Mundo

La Villa Mussolini pasa a manos públicas como espacio de memoria democrática

La emblemática construcción, escenario de debates y apropiaciones diversas a lo largo de siete décadas, dejará su función comercial para consolidarse como centro dedicado al patrimonio colectivo y actividades comunitarias

Guardar
Edificio blanco de varias plantas con persianas oscuras y balcones, ventanas arqueadas en la planta baja, farola, camino de grava y césped verde
La Villa Mussolini de Riccione fue adquirida por el municipio para evitar su apropiación por grupos nostálgicos del fascismo y fortalecer la memoria democrática

La Villa Mussolini, una residencia de verano utilizada por el dictador Benito Mussolini durante el auge del fascismo en Italia, fue adquirida por el municipio de Riccione con el objetivo de evitar que grupos nostálgicos de ese régimen la controlen y para reivindicarla como espacio público dedicado a la memoria histórica y los valores democráticos, según informó el diario británico The Guardian.

La alcaldesa Daniela Angelini afirmó que la compra representa “un acto de amor y visión”, y que restituir la propiedad a manos públicas constituye un triunfo colectivo para la comunidad local.

En las últimas décadas, la presencia y símbolo de la villa han suscitado intensos debates en Riccione, acentuados tras la decisión de la banca regional italiana Cassa di Risparmio de Rimini —propietaria desde fines de los años noventa— de subastarla el año pasado. En esa convocatoria compitió, entre otros, un exintegrante del partido neofascista Movimento Social Italiano, fundado en 1946 por antiguos partidarios de Mussolini.

Tras la adquisición del municipio, Angelini anticipó el mantenimiento del nombre histórico del inmueble, pese a presiones dentro de su propio bloque para borrarlo. “La historia necesita ser cultivada y no cancelada”, señaló.

De la subasta a la resignificación pública

Construida en 1893 a escasos metros del mar Adriático y comprada por Rachele Mussolini en 1934, la villa funcionó no solo como residencia estacional del dictador, nacido en Predappio, sino también como lugar ocasional de gestión y trabajo gubernativo.

Durante la estancia de la familia Mussolini, el edificio fue ampliado hasta alcanzar tres pisos, 20 habitaciones y sumar una cancha de tenis, según la información.

Pocos años después de la caída del fascismo y el final de la Segunda Guerra Mundial, la villa pasó a propiedad pública. Fue entonces que, en el contexto del auge económico de Riccione en los años 50 y 60, el inmueble fue utilizado para fines comerciales diversos, entre los que se contaron una clínica veterinaria y un restaurante.

En los años 70, un alcalde comunista incluso intentó demoler el edificio, aunque la propuesta finalmente no prosperó.

Desde finales del siglo XX, la Villa Mussolini pasó por etapas de abandono y restauración hasta su reapertura en 2005 como centro cultural y espacio para eventos públicos (Europa Press)
Desde finales del siglo XX, la Villa Mussolini pasó por etapas de abandono y restauración hasta su reapertura en 2005 como centro cultural y espacio para eventos públicos (Europa Press)

El abandono caracterizó el destino de la villa durante buena parte de las décadas siguientes, hasta que la banca regional italiana Cassa di Risparmio de Rimini la compró a finales de los años noventa y, tras una restauración, la reabrió en 2005 como espacio para exposiciones de arte y otros eventos públicos, entre ellos bodas civiles, un uso que el municipio planea mantener y ampliar bajo su nueva titularidad.

“Tiene la capacidad de contar lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro siglo XX , y de garantizar que los valores democráticos afloren”, dijo Angelin. La alcaldesa subrayó que modificar el nombre de la villa habría generado “el peligroso efecto” de convertir el sitio en un polo para simpatizantes del fascismo, un escenario que la administración rechaza de forma categórica.

Historia y transformaciones de la Villa Mussolini

En la vida política y social de Riccione, el rechazo simbólico a la herencia del régimen fascista se concretó recién en 2025, cuando el concejo municipal revocó formalmente la ciudadanía honoraria de Mussolini, un reconocimiento impuesto durante la dictadura a casi todas las ciudades y pueblos italianos.

“Se trata de un hombre marcado por crímenes, que no merecía esa distinción. Pero la villa es otro capítulo: servirá como expresión de los valores de nuestra comunidad y nuestra democracia”, explicó la alcaldesa.

La discusión sobre el destino y el uso de la Villa Mussolini también quedó marcada por la intervención de consejeros del partido Hermanos de Italia, la fuerza de derecha encabezada por la primera ministra Giorgia Meloni. Estos funcionarios demandaron que se mantuviera el nombre original del inmueble en caso de que fuera adquirido por inversores privados, una cuestión que, finalmente, será resuelta por la gestión pública local.

Villa Mussolini, edificio blanco iluminado, en la noche. Personas vestidas de gala caminan por senderos de grava hacia la entrada, con farolas encendidas.
Desde finales del siglo XX, la Villa Mussolini pasó por etapas de abandono y restauración hasta su reapertura en 2005 como centro cultural y espacio para eventos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia y transformaciones de la Villa Mussolini

Desde su construida en 1893, la Villa Mussolini fue testigo y protagonista de distintas etapas de la historia italiana. Tras servir como refugio político y familiar de Benito Mussolini, el edificio quedó vinculado a debates sobre memoria, identidad y apropiación institucional.

En los últimos 70 años, su uso osciló entre intereses comerciales y proyectos culturales, lo que evidencia las tensiones y el posicionamiento ideológico de Riccione y, en general, de la región de Emilia-Romaña, reconocida por su predominancia política de izquierda desde la posguerra, conforme a lo informado por el medio británico.

La reciente adquisición por parte del municipio, junto con la revocatoria oficial de los reconocimientos otorgados a Mussolini durante el régimen, marca una nueva etapa para la villa, destinada a convertirse en un “espacio de la comunidad y para la memoria” del siglo XX, en palabras de Angelini.

Temas Relacionados

Villa MussoliniRiccioneMemoria HistóricaFascismo ItalianoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

Kinshasa acogerá desde abril a migrantes expulsados de territorio norteamericano sin vínculos con el país, mientras la ONU documenta más de 7 millones de desplazados internos en suelo congoleño

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

El crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate se ubicó por encima de los 113 dólares, mientras que el Brent superó los 100 dólares el barril

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con el líder sirio Ahmed al Sharaa en Damasco, donde ambos mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. Además, acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

El Gobierno ucraniano sostuvo que las acusaciones lanzadas desde Budapest carecen de pruebas y sugirió que el episodio podría responder a una operación de Moscú en plena recta final de las elecciones legislativas húngaras

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Emily Blunt reafirma su influencia en la moda: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

INFOBAE AMÉRICA
Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

ENTRETENIMIENTO

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

Olivia Munn reflexionó sobre la lucha contra el cáncer de Amanda Peet: “Es increíblemente afortunada”