Panamá adjudica el segundo contrato APP para rehabilitar la carretera Panamericana

El contrato para rehabilitar 192 kilómetros incluye una concesión de 15 años para el mantenimiento de la vía.

El Estado panameño adjudicó el contrato de Asociación Público-Privada (APP) para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de 192 kilómetros de la carretera Panamericana Oeste, uno de los corredores viales más estratégicos del país por su conexión entre la capital y el interior.

La decisión fue formalizada mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras concluir el proceso de evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas en la licitación pública bajo el régimen de APP.

La obra abarca el tramo comprendido entre La Loma de Campana y la ciudad de Santiago, una vía que registra un deterioro en algunos sectores producto del tránsito pesado, el crecimiento del parque vehicular y la falta de intervenciones estructurales de largo plazo.

El contrato contempla una fase inicial de rehabilitación y una posterior etapa de mantenimiento bajo estándares de desempeño, esquema que busca asegurar la calidad de la vía durante todo el periodo concesionado.

Vencedores

El contrato fue adjudicado al Consorcio APP Vías del Istmo, integrado por la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., Calzada Construcciones, S.A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S.A., de origen dominicano.

De acuerdo con la resolución de adjudicación, el consorcio presentó la propuesta económica más competitiva, con un compromiso firme de $41,347,000.00 y un valor de inversión inicial estimado en $312,340,462.00, cumpliendo con los criterios establecidos en el pliego de cargos.

Este es el segundo contrato adjudicado en el país bajo el esquema de APP.

Según el esquema aprobado, la concesión tendrá una duración de 15 años, periodo durante el cual el adjudicatario será responsable del mantenimiento integral de la vía, una vez concluida la fase de rehabilitación.

El contrato establece pagos semestrales condicionados al cumplimiento de indicadores de calidad, seguridad vial y niveles de servicio.

De acuerdo con la propuesta económica del concesionario, el pago semestral estimado sería de aproximadamente $41 millones, bajo un modelo que traslada parte del riesgo operativo al adjudicatario y sujeta la remuneración al desempeño para sostener estándares constantes durante la concesión.

Desempeño

En este tipo de contratos APP, los indicadores de desempeño suelen estar asociados al estado físico de la vía y a la continuidad del servicio. Entre ellos se incluyen el mantenimiento periódico y rutinario del pavimento, la reparación oportuna de baches y fallas estructurales, el control de grietas y deformaciones, la conservación de drenajes y cunetas, y la atención de puntos críticos que afecten la seguridad vial.

También se evalúa la señalización horizontal y vertical, el estado de las barreras de protección, la iluminación en tramos definidos, la limpieza de la vía y el tiempo de respuesta ante incidentes.

El cumplimiento de estos estándares es verificado de forma periódica por el Estado y condiciona los pagos semestrales, de modo que cualquier incumplimiento puede derivar en penalidades o ajustes en la remuneración al concesionario.

Cada semestre, el consorcio vencedor deberá entregar un informe de cumplimiento, del cual dependerá el pago que realizará el Estado panameño, a través del MOP.

En el proceso también participaron otros dos consorcios previamente precalificados. El Consorcio Autopista Panamericana Oeste, integrado por Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. y KMA Construcciones S.A.S., presentó un compromiso firme de $45,100,227.00 y una inversión inicial estimada de $314,371,846.00.

Por su parte, el Consorcio APP La Chorrera–Santiago, conformado por Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A., Mota-Engil México y una sociedad promotora de inversión de capital variable, ofertó un compromiso firme de $46,075,078.47 y una inversión inicial de $348,702,904.77.

Tras la evaluación, la Comisión Evaluadora asignó el mayor puntaje al Consorcio APP Vías del Istmo, decisión que posteriormente fue ratificada por el MOP.

El proceso incluyó reclamos administrativos por parte de algunos participantes, lo que derivó en evaluaciones parciales y revisiones adicionales ordenadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, antes de emitirse la resolución final de adjudicación.

Portafolio de proyectos

Con esta adjudicación, Panamá avanza en la consolidación de su esquema de APP en infraestructura vial.

Actualmente, el único contrato APP en ejecución corresponde a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, a cargo de ISA Vías, mediante su filial Ruta del Este, que cubre 246.2 kilómetros entre Pacora y Yaviza.

Ese contrato contempla una fase de rehabilitación de 20 meses y una concesión de 15 años para el mantenimiento de la vía.

Los trabajos de rehabilitación de la Panamericana Este registran un avance de 9.4%.

Además del proyecto Panamericana Oeste, el portafolio de APP en Panamá incluye iniciativas en distintas fases de estructuración, como el centro penitenciario de máxima seguridad en Panamá Este y el centro municipal de servicios en Veraguas.

También se analizan proyectos de infraestructura productiva, como plantas de almacenamiento de granos, y ampliaciones viales en corredores clave, entre ellas la carretera del Puente Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera, donde se ha planteado incorporar dos carriles adicionales con peajes, complementarios a los existentes.

El Gobierno ha señalado que el objetivo es ampliar gradualmente el uso de APP en obras de gran escala, en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de inversión sostenida.

Región

A nivel regional, organismos multilaterales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial han señalado que las APP se han convertido en una herramienta clave para cerrar brechas de infraestructura en América Latina.

Organismos internacionales señalan que uno de los principales retos de los países latinoamericanos para atraer inversión privada mediante APP es garantizar la transparencia de los procesos.

Estudios recientes de estos organismos destacan que los países con marcos regulatorios claros y proyectos bien estructurados logran atraer inversión privada, mejorar la eficiencia en la ejecución de obras y distribuir de mejor manera los riesgos entre el Estado y los concesionarios.

La CEPAL ha advertido que la región enfrenta un rezago estructural en infraestructura de transporte, lo que impacta la competitividad y los costos logísticos. En ese contexto, las APP permiten ejecutar proyectos que, de otra forma, requerirían fuertes desembolsos fiscales inmediatos.

El Banco Mundial, por su parte, ha subrayado que el éxito de estos esquemas depende de la transparencia en los procesos, la adecuada asignación de riesgos y la capacidad institucional para supervisar los contratos durante toda su vigencia.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que la rehabilitación de la carretera Panamericana fortalecerá la integración regional.

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, ha señalado que los proyectos de rehabilitación de la carretera Panamericana buscan fortalecer la conectividad del país, tanto en el plano nacional como regional.

En el caso panameño, la carretera Panamericana es considerada una arteria crítica para el comercio interno, el transporte de mercancías y la integración regional con Centroamérica.

El deterioro ha sido una queja recurrente de transportistas, productores y usuarios, debido al aumento de tiempos de viaje, costos operativos y riesgos de accidentes.