La realidad contrapone los números presidenciales

Una caricatura del presidente argentino Javier Milei lo representa en un despacho mientras utiliza una calculadora rodeado de documentos y billetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Milei navega entre lo bíblico y el milagro que no asoma. Por eso apela una y otra vez a la irrealidad de los números. Por ejemplo, la presunta deportación de 30 mil terroristas. Es tal la dimensión que, si uno se detiene a pensar, sería el tamaño de una ciudad mediana o un estadio de fútbol intermedio, por lo que resulta imposible que los argentinos no se hayan anoticiado de semejante hecho. Y mucho más cuando, según el Presidente, está en juego la seguridad de la Nación que gobierna.

Sigue denunciando siete intentos de golpes de Estado porque le pidieron juicio político. No prosperaron. No obstante, es un recurso que tiene la democracia si se juntan las voluntades, es decir los votos para que así ocurra.

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También habla de “los dólares que salen por las orejas”. Seguramente debe acontecer en un puñado ínfimo de personas, al resto solo les salen lágrimas de angustia o rabia.

El presidente Milei transita ante una sociedad que ha modificado en buena parte su conducta: ya no explota en forma masiva, implosiona. Quizás en algunos años se cuantifique con números reales cuántos infartos, cánceres, suicidios, adicciones, crecen y crecerán por las palabras no expresadas, sino corporizadas.

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Cuando dice que la pobreza bajó en 12 millones de personas, parece ignorar el último informe del INDEC, según el cual aproximadamente 10 mil argentinos a diario traspasan el umbral de una vida vivible.

El Presidente ha dicho en su participación en el Coloquio de IDEA: “Vamos a terminar 18% arriba, y triplicaremos el crecimiento de la OCDE”. La OCDE tuvo un crecimiento promedio de 1,5% en 2025. Consultado, el economista Cristian Módolo estima que ocurrirá lo mismo para el 2026. Con respecto a triplicar el crecimiento de la OCDE, analizó que “si el 2026 termina en 1.9%, y el 2027 se acerca al 1.7%, el crecimiento en su gestión llegaría al 6,8%, lejos de lo anunciado”.

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El Presidente manifestó que como republicano no tiene por qué meterse con los fallos de la Corte Suprema, en referencia al reciente que libera para los extranjeros la posibilidad de comprar cuanta tierra deseen en Argentina. Lo notorio es que, con los fallos de la Justicia que debiera acatar, como el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, hace caso omiso.

A esta altura la pregunta que se debiese formular ya no es por qué el Presidente es un maltratador e insultador serial, sino por qué un 30% o más de la población argentina lo referencia.

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En una democracia, a medida que aumentan los insultos, se escapan las razones fundamentales para gobernar. A través de ellas se sostienen las ideas que convenciendo y consensuando se imponen para concretar políticas.

Si de economía hablamos, Infobae pudo conversar extensamente con el Dr. en Economía Gerardo della Paolera, premio Konex de Platino. Dejó interesantes definiciones.

Deuda Externa: “Depender de la deuda externa te facilita financiar errores. A este gobierno lo salvó prácticamente el Tesoro norteamericano, porque si no, hubiera volado por los aires este programa financiero”.

El Gobierno: “Fue muy hábil el Presidente inicialmente al triplicar la AUH, estuvo bien. Pero no veo capacidad en el equipo económico para transformar este programa de estabilización en un programa económico más compacto”.

Programa Económico: “Un programa económico, en síntesis, debe velar por el equilibrio, básicamente del sector externo cambiario, cómo manejar el tema de la deuda y el fisco, cómo manejar el tema de la inflación y su descenso y, algo muy importante, la demanda de la moneda argentina combinada con la inflación. Y lo más importante como resultante de las tres primeras: tenès que lograr reactivar y crecer”.

Tema cambiario: “Hay muchísimos problemas y además el argentino sigue demandando dólares. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Un plan económico es exitoso si remonetizás rápidamente la economía. Quiere decir que hay crédito y matás la tasa de interés. Tanto Menem como Kirchner mataron la tasa de interés. Hoy, la tasa de interés es tremenda ¿Por qué? Porque hay desconfianza. La gente compra lo barato, por eso compra dólares”.

Pymes: “Son las que definen en todos los lugares del mundo el futuro de una nación. Hoy tienen tasas altísimas e inflación en dólares”.

Inversiones: “Cuando el Gobierno les dice a los inversores que hay ‘riesgo kuka’, demuestra que el programa que tiene no es sólido, porque si mi programa es sólido, no le tengo miedo a nada. En todo caso, esto transforma al riesgo en propio del Gobierno. Hoy, la inversión es aproximadamente el 16% del PBI, eso no alcanza ni para reponer la amortización del capital, quiere decir que estás cayendo. Para mejorar la productividad, necesitás una inversión en términos del PBI del 23%”.

Perspectivas económicas: “Creo que la economía será muy mediocre y va aguantar hasta las elecciones ¿Por qué? Porque Argentina tiene litio, gas, petróleo. Esto amortigua y evita una crisis cambiaria fuerte”.

Justicia: “La justicia es el respeto por el Estado de Derecho y tiene que cumplirse aquello de que todos somos iguales ante la ley. Acá, todos somos desiguales ante la ley”.

Macroeconomía: “Creo que la macroeconomía está en desequilibrio. Un desequilibrio atado con alambre. La están manteniendo, pero no logrando que perfore y genere crecimiento y reactivación. No hay que confundir especie de recuperación con crecimiento sostenible. Si seguimos al 1,5% de crecimiento anual, para volver al PBI per cápita del 2011 tienen que pasar 10 años. Para que un argentino duplique su estándar de vida, a este ritmo de tasa de crecimiento, necesitás 79 años”.

Pobreza: “Para salir de la pobreza se necesita mucha, mucha educación. Por eso propuse que haya un Ministerio de Economía y Educación. Si bien el ministro de Educación no tiene cartera, puede ser una Agencia de Innovación, como el Instituto Ceibal en Uruguay. La única manera de salir de la pobreza es en verdad tener estabilidad macroeconómica, pero además dar educación y reactivar la economía para sacar a los padres de esos chicos pobres del ámbito de la pobreza. Y para eso se necesita mucha inversión”.

Mensaje a los políticos: “La política tiene que encontrar un mensaje sabiendo que un sistema económico y social con un capitalismo moderno tiene que incluir sí o sí lo que se denominan bienes públicos. Los mercados no pueden resolverlo todo, porque hay miles de fracasos de mercado. ¡Mirá que vengo de Chicago! Se llaman externalidades. Es decir, uno no puede prescindir de la educación pública. No hay ningún problema que haya libertad de enseñanza, que haya colegios privados, pero la educación pública es primordial. ¿Quién va a enseñar en Iruya y en la ruralidad?“.

Lo conocí al Dr. della Paolera en 2011, cuando decía que Argentina tendría chances reales cuando un presidente tuviera como plataforma electoral “educar, educar, educar”.

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