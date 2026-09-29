Argentina quiere —y puede— salir de la pobreza

Hasta diciembre del 2001, había SÓLO 137.000 SUBSIDIOS sociales individuales… Entre enero y marzo del 2002, la presidencia Duhalde distribuyó 2 millones de planes sociales para paliar las consecuencias de la crisis de ese entonces. (AP)

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Hasta el 2001, la inmensa mayoría de los argentinos vivíamos de nuestro trabajo —fuera o dentro de la ley—: en relación de dependencia, cuentapropismo, grandes, medianos, pequeños o microempresarios, rurales o urbanos…

Hasta diciembre del 2001, había SÓLO 137.000 SUBSIDIOS sociales individuales… Entre enero y marzo del 2002, la presidencia Duhalde distribuyó 2 millones de planes sociales para paliar las consecuencias de la crisis de ese entonces.

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Al día de hoy, del 1 al 5 de cada mes, se distribuyen más de 7 millones de cheques —sin intervención de intermediarios ni “punteros”— actualizados mes por mes por indexación automática.

Hoy, entre los desocupados, semiocupados, subsidiados sociales y jubilados de menos de $1 millón y medio mensuales, más del 65% de la población vive debajo de la línea de pobreza…

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La “Argentina peronista”, aunque administrada por no peronistas durante 40 de los últimos 80 años, se diluyó en la “Argentina kirchnerista”, que inauguró el ciclo del “pobrismo hegemónico”, y hoy vivimos el período “libertario” con su expectativa de una nueva era de capitalismo con prosperidad .

Pero la realidad es que la “continuidad” de la “grieta” sigue siendo nuestra seña de identidad.

Curiosamente, el agotamiento del sistema peronista-radical le da una oportunidad al liberalismo —siempre presente en el texto de nuestra Constitución Nacional— para establecer una sociedad en condiciones de generar reglas competitivas internas y externas.

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Pero el tiempo de MADURACIÓN del nuevo esquema requiere una década para producir un impacto verificable en forma masiva. Eso representa 5 ELECCIONES por delante.

¿Es posible —y administrable— políticamente la “paciencia social” como para que la mayoría de la población sienta que “no va a llegar a fin de mes” durante los próximos 120 meses, y aun así, seguir creyendo?

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Hagamos de cuenta que las cosas salen “muy bien” y los 120 meses se convierten mágicamente en 60 u 80 meses. Igual, se requiere la consolidación del “rumbo” en el marco de un acuerdo de unidad nacional y la aplicación de “paliativos” que ayuden a recorrer esa transición.

La viabilidad del PRESENTE no depende de la confianza en una PERSONA, sino de la SOLIDEZ institucional que Argentina pueda representar de cara al FUTURO.

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El riesgo, más que el “riesgo Kuka”, sigue siendo el “riesgo argentino”... Seguro que podemos superarlo… pero tenemos que demostrarlo…

*Diego Guelar es exembajador en los EE. UU., la UE, Brasil y China.