Opinión

Del Pacto de Mayo al de la reelección

A pesar de la importante reducción de transferencias a las provincias por parte del Gobierno, Javier Milei sumó el apoyo de un grupo de gobernadores de cara a las elecciones presidenciales de 2027

Guardar
Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán
Javier Milei, junto a los gobernadores que lo acompañaron en Tucumán

Argentina, casi por unanimidad, se paraliza cada cuatro años. El Mundial de fútbol es motivación, pero nuestra Selección es la razón. Por 90 minutos o más, todo se suspende, incluidas las propias realidades, que vuelven pasadas la euforia y la alegría -por ahora-, o la decepción -esperemos que no-. Pero, como dice Serrat: “El sol dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza”... y Argentina a sus problemas.

Mientras tanto, el almanaque indica que el país de la celeste y blanca, el 9 de Julio, celebra el día de su Independencia. Lo cierto es que hace 210 años un puñado importante de provincias que intentaban diagramar la forma de una nación, coincidieron en declarar formalmente en Tucumán el inicio del camino de su emancipación de la monarquía española. Este país federal, quizás por las dictaduras del siglo XIX, vio menguar el peso soberano de sus provincias. El centralismo porteño pudo más. Y a partir de la democracia del `83 no hubo una real recuperación gravitante federal. Es más, se observa una declinación. No se supo o no se quiso ir por su reconstitución. Por eso hoy vemos cómo desfilan los gobernadores ante el poder central, negociando lo que resulta claramente una dependencia financiera (¿quizás política?).

PUBLICIDAD

El presidente Milei, el miércoles en Tucumán -sin Macri ni Villarruel, aunque estaba-, lanzó el segundo Pacto. En este caso, el de su reelección. Resulta increíble ver a gobernadores codeándose para la foto con el Presidente que redujo las transferencias un 65% en términos reales a sus provincias. Terminado este primer semestre de 2026, ya les ajustó las transferencias no automáticas en un 61%. “Solo se trata de vivir”, dice Lito Nebbia. Y de reelegir, se podría agregar en este caso.

Los gobernadores amigables desdoblarán las fechas de sus elecciones para antes del comicio nacional, pero prometen a Milei que acompañarán -más o menos- explícitamente su reelección. Como me decía un ministro de gobierno de una provincia muy importante: “Hay que ir monitoreando. Aquí, desde el 2001 a la fecha, hay un reseteo permanente de la política”.

PUBLICIDAD

El nuevo jefe de Gabinete, con amplia espalda en su condición de CEO político, les ha prometido que en geografías amigables no habrá candidatos libertarios competitivos. Algunos ya han elegido creerle.

A propósito de Diego Santilli, previo al acto del día de la Independencia, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro –quien no había recibido al entonces ministro del Interior en sus recorridas por las provincias, ni asistió a su asunción, ni tampoco a Tucumán-, compartió un almuerzo frugal con el hoy jefe de Gabinete. Le dijo a Infobae: “Hablamos de temas de gestión y de la suspensión de las PASO. Sobre esto, le dije que lo va a decidir el partido en el orden nacional”.

Pullaro impulsó al presidente del radicalismo, Leonel Chiarella, y viene teniendo para con el gobierno nacional una relación -por ahora- de distancia reglamentaria. Gran enigma el del 2027, dado que Provincias Unidas redujo su expectativa electoral y Mauricio Macri parece no decidido -al menos de momento- a encabezar una fórmula presidencial.

El ministro Luis Caputo, principal fogonero de la reelección presidencial, esta semana presentó el plan de pago al FMI con un detalle y pulcritud que nunca tuvo para con la economía del 80% que espera señales en ese sentido. La construcción, desde el 2023 a la fecha, cayó un 20%, aunque en junio creció un 2,5% por imperio de la obra pública privada y la de provincias como Santa Fe, que se hace cargo de lo que Nación no hace.

¿Alguien puede creer que un país que no construye puede atraer inversiones y puede decir que está todo bien? ¿Cuál es el futuro de una Argentina que no multiplica su producción? ¿Cuál es el futuro de un país sin CNEA, sin hidroeléctricas, etc.? En cualquier país que planifique su futuro desde su presente -eso es la política-, cae lo viejo por imperio de lo nuevo. Aquí no ocurre, hay demolición sin sustitución. Sí se ve un distanciamiento cada vez más explícito entre la política y sus representados. Crece el hastío.

Rosario es el centro neurálgico de la metalurgia. De las 82 ramas que existen en todo el país, en esa ciudad santafesina y su región funcionan 73. Van 44 meses consecutivos de caída. De septiembre de 2022 a abril de 2026, la caída en la facturación es del 40.4%. Solo de abril de 2025 a abril de 2026, fue de un 16%. La capacidad instalada es de un 42.7%. El nivel de morosidad (más de 90 días) es 1 de cada 4.

El presidente de AIM, Rafael Catalano, le dijo a Infobae: “Nosotros nos volvimos más competitivos, pero no hubo reciprocidad. Y eso que somos los grandes dadores de empleo. Hay más desapariciones de empresas (60/70 en un año) que convocatorias. Estamos en terapia intensiva”.

Remató asegurando que muchos empresarios del sector no duermen de noche y, con gran ironía, cerró: “La buena noticia es que estamos mejor que el mes que viene”.

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones 2027Diego SantilliMaximiliano PullaroLuis CaputoÚltimas noticias

Últimas Noticias

De Estocolmo a Ginebra: lo que el derecho ambiental puede - y lo que no - enseñar a la gobernanza de la IA

El derecho ambiental internacional avanzó desde Estocolmo 1972 hasta el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de París con una secuencia de evidencia científica y obligaciones

De Estocolmo a Ginebra: lo que el derecho ambiental puede - y lo que no - enseñar a la gobernanza de la IA

Los agentes de IA ya están listos para el poder

La capacidad de distinguir una conversación genuina de una fabricada se va a volver mucho más difícil en los próximos años

Los agentes de IA ya están listos para el poder

El nuevo orden mundial de la inteligencia artificial

La IA dejó de ocupar el lugar de una tecnología auxiliar para transformarse en una capacidad estratégica. Su avance ya no se mide solo por lo que permite hacer, sino por quién orienta su desarrollo, su infraestructura y sus condiciones de acceso. En esa disputa, comienza a delinearse un nuevo mapa de poder global

El nuevo orden mundial de la inteligencia artificial

Y dale con el racismo

La adopción de un protocolo antirracista en el fútbol, que no será sencillo de aplicar, parece indicio de que la fiebre woke llegó a este deporte

Y dale con el racismo

Del legado al futuro: 160 años de la Sociedad Rural Argentina

La entidad destaca su rol en la transformación del agro mediante tecnología, mejora genética e innovación, y planteó que el país necesita estabilidad macroeconómica, previsibilidad y reglas claras para impulsar inversión y desarrollo federal

Del legado al futuro: 160 años de la Sociedad Rural Argentina

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

“El método Scaloni”: cómo el entrenador logró gestionar el factor emocional de la Selección que sueña con ganar otro Mundial

De las canchas al escenario: los protagonistas del Mundial 2026 que sorprenden con su talento musical

Mitchell extiende su contrato con Cleveland hasta 2031, pero resigna 80 millones de dólares

Entrenamiento riguroso, disciplina y enfoque mental: la fórmula de Brian Rodríguez en el Club América

TELESHOW

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

INFOBAE AMÉRICA

El fracaso de la bancarización en Cuba: jubilados hacen fila desde el amanecer para cobrar pensiones de menos de 10 dólares

El fracaso de la bancarización en Cuba: jubilados hacen fila desde el amanecer para cobrar pensiones de menos de 10 dólares

Ucrania lanzó un nuevo golpe contra las reservas de Rusia: bombardeó depósitos y una terminal petrolera de Krasnodar

Los precios del petróleo se encaminan a una ganancia semanal del 5% mientras persisten los riesgos de suministro en Medio Oriente

De escasez de remedios a falta de médicos especializados: la vida de los cubanos se complica mientras ven colapsar el sistema de salud

La UE impuso aranceles de más del 45% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros