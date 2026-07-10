Del Pacto de Mayo al de la reelección

Javier Milei, junto a los gobernadores que lo acompañaron en Tucumán

Argentina, casi por unanimidad, se paraliza cada cuatro años. El Mundial de fútbol es motivación, pero nuestra Selección es la razón. Por 90 minutos o más, todo se suspende, incluidas las propias realidades, que vuelven pasadas la euforia y la alegría -por ahora-, o la decepción -esperemos que no-. Pero, como dice Serrat: “El sol dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza”... y Argentina a sus problemas.

Mientras tanto, el almanaque indica que el país de la celeste y blanca, el 9 de Julio, celebra el día de su Independencia. Lo cierto es que hace 210 años un puñado importante de provincias que intentaban diagramar la forma de una nación, coincidieron en declarar formalmente en Tucumán el inicio del camino de su emancipación de la monarquía española. Este país federal, quizás por las dictaduras del siglo XIX, vio menguar el peso soberano de sus provincias. El centralismo porteño pudo más. Y a partir de la democracia del `83 no hubo una real recuperación gravitante federal. Es más, se observa una declinación. No se supo o no se quiso ir por su reconstitución. Por eso hoy vemos cómo desfilan los gobernadores ante el poder central, negociando lo que resulta claramente una dependencia financiera (¿quizás política?).

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El presidente Milei, el miércoles en Tucumán -sin Macri ni Villarruel, aunque estaba-, lanzó el segundo Pacto. En este caso, el de su reelección. Resulta increíble ver a gobernadores codeándose para la foto con el Presidente que redujo las transferencias un 65% en términos reales a sus provincias. Terminado este primer semestre de 2026, ya les ajustó las transferencias no automáticas en un 61%. “Solo se trata de vivir”, dice Lito Nebbia. Y de reelegir, se podría agregar en este caso.

Los gobernadores amigables desdoblarán las fechas de sus elecciones para antes del comicio nacional, pero prometen a Milei que acompañarán -más o menos- explícitamente su reelección. Como me decía un ministro de gobierno de una provincia muy importante: “Hay que ir monitoreando. Aquí, desde el 2001 a la fecha, hay un reseteo permanente de la política”.

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El nuevo jefe de Gabinete, con amplia espalda en su condición de CEO político, les ha prometido que en geografías amigables no habrá candidatos libertarios competitivos. Algunos ya han elegido creerle.

A propósito de Diego Santilli, previo al acto del día de la Independencia, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro –quien no había recibido al entonces ministro del Interior en sus recorridas por las provincias, ni asistió a su asunción, ni tampoco a Tucumán-, compartió un almuerzo frugal con el hoy jefe de Gabinete. Le dijo a Infobae: “Hablamos de temas de gestión y de la suspensión de las PASO. Sobre esto, le dije que lo va a decidir el partido en el orden nacional”.

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Pullaro impulsó al presidente del radicalismo, Leonel Chiarella, y viene teniendo para con el gobierno nacional una relación -por ahora- de distancia reglamentaria. Gran enigma el del 2027, dado que Provincias Unidas redujo su expectativa electoral y Mauricio Macri parece no decidido -al menos de momento- a encabezar una fórmula presidencial.

El ministro Luis Caputo, principal fogonero de la reelección presidencial, esta semana presentó el plan de pago al FMI con un detalle y pulcritud que nunca tuvo para con la economía del 80% que espera señales en ese sentido. La construcción, desde el 2023 a la fecha, cayó un 20%, aunque en junio creció un 2,5% por imperio de la obra pública privada y la de provincias como Santa Fe, que se hace cargo de lo que Nación no hace.

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¿Alguien puede creer que un país que no construye puede atraer inversiones y puede decir que está todo bien? ¿Cuál es el futuro de una Argentina que no multiplica su producción? ¿Cuál es el futuro de un país sin CNEA, sin hidroeléctricas, etc.? En cualquier país que planifique su futuro desde su presente -eso es la política-, cae lo viejo por imperio de lo nuevo. Aquí no ocurre, hay demolición sin sustitución. Sí se ve un distanciamiento cada vez más explícito entre la política y sus representados. Crece el hastío.

Rosario es el centro neurálgico de la metalurgia. De las 82 ramas que existen en todo el país, en esa ciudad santafesina y su región funcionan 73. Van 44 meses consecutivos de caída. De septiembre de 2022 a abril de 2026, la caída en la facturación es del 40.4%. Solo de abril de 2025 a abril de 2026, fue de un 16%. La capacidad instalada es de un 42.7%. El nivel de morosidad (más de 90 días) es 1 de cada 4.

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El presidente de AIM, Rafael Catalano, le dijo a Infobae: “Nosotros nos volvimos más competitivos, pero no hubo reciprocidad. Y eso que somos los grandes dadores de empleo. Hay más desapariciones de empresas (60/70 en un año) que convocatorias. Estamos en terapia intensiva”.

Remató asegurando que muchos empresarios del sector no duermen de noche y, con gran ironía, cerró: “La buena noticia es que estamos mejor que el mes que viene”.

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