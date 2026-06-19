Los puentes del automovilismo

El presidente del ACA afirmó que la entidad busca construir puentes para impulsar un mejor automovilismo argentino (Jaime Olivos)

Seguramente muchos han visto o vienen siguiendo el tema ACA – ACTC. Los medios de comunicación han venido difundiendo esto desde hace tiempo, y cada uno tendrá sus vivencias y conclusiones personales.

Recientemente anunciamos que hubo una reunión entre los dos presidentes, tema que también rebotó en distintos canales de difusión.

Como Presidente del ACA, organización centenaria y rectora del deporte en el país, tengo una misión y una enorme responsabilidad sobre los destinos de este deporte. Este deporte que ha vuelto a enamorar a los argentinos.

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Está en los estatutos fundacionales, pero está también en el sentir y vivir mío y de todos los que han pasado por posiciones de responsabilidad aquí en el ACA; construir puentes. Cada uno a su manera, pero todos de algún modo intentamos construir puentes hacia el desarrollo de un mejor automovilismo.

¿Por qué? Porque como dirigentes tratamos de expresar el sentir del hincha y fanático del automovilismo. Ese que quiere verlo volver a brillar, ese que quiere ver que este deporte está a la altura o más que cualquier otro deporte de multitudes, ese que quiere y cree que la suma de todos es más que las partes por separado; ese que quiere ver la energía canalizada en pos de sumar y construir que en erosionar y restar.

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También de aquellos que quieren poder dejar el pasado a un lado; y se emocionan con lo que puede llegar a venir de la mano de Franco Colapinto, de los ojos del mundo en Argentina y, si logramos trabajar seriamente y unidos, de ese gran anhelo de tener nuevamente la F1 en Argentina.

Todo ello nos motiva y nos lleva a este paso que dimos y anunciamos esta semana. Paso en favor del diálogo, de una mesa de trabajo y de intenciones de ir en ese camino.

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No estoy diciendo con esto que todo esté resuelto; estoy manifestando que es mi convicción personal y del club que represento, hacer los máximos esfuerzos para que estas iniciativas lleguen a buen puerto.

Soy responsable de mantener una mirada amplia y abarcadora, de poder integrar las miradas, de buscar los mejores caminos en el tiempo y lugar en el que estamos y también de mantener firmes aquellos principios rectores y normativos que guían al automovilismo argentino inserto en la estructura del deporte mundial.

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Soy responsable de prestar atención al momento en el que estamos, como dije, donde el mundo nos está mirando; no solo nuestros pilotos sino también nuestra forma de organizarnos, y hasta nuestra economía o política doméstica para tomar decisiones.

Bajo esa mirada integral es que dimos este paso, con optimismo y apertura hacia un proceso que pueda resultar mejor. Es mi responsabilidad como dirigente ir en ese camino y poner el máximo esfuerzo para poder construir ese puente al automovilismo del futuro que todos deseamos.

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