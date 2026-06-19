Opinión

Los puentes del automovilismo

El objetivo de recuperar la F1 en Argentina fue mencionado como un anhelo que requiere trabajo serio y unidad en el automovilismo

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Coche de carreras azul y rosa con el número 43, conducido por Franco Colapinto, en una calle urbana con una multitud y un cartel de 'Franco Colapinto' al fondo
El presidente del ACA afirmó que la entidad busca construir puentes para impulsar un mejor automovilismo argentino (Jaime Olivos)

Seguramente muchos han visto o vienen siguiendo el tema ACA – ACTC. Los medios de comunicación han venido difundiendo esto desde hace tiempo, y cada uno tendrá sus vivencias y conclusiones personales.

Recientemente anunciamos que hubo una reunión entre los dos presidentes, tema que también rebotó en distintos canales de difusión.

Como Presidente del ACA, organización centenaria y rectora del deporte en el país, tengo una misión y una enorme responsabilidad sobre los destinos de este deporte. Este deporte que ha vuelto a enamorar a los argentinos.

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Está en los estatutos fundacionales, pero está también en el sentir y vivir mío y de todos los que han pasado por posiciones de responsabilidad aquí en el ACA; construir puentes. Cada uno a su manera, pero todos de algún modo intentamos construir puentes hacia el desarrollo de un mejor automovilismo.

¿Por qué? Porque como dirigentes tratamos de expresar el sentir del hincha y fanático del automovilismo. Ese que quiere verlo volver a brillar, ese que quiere ver que este deporte está a la altura o más que cualquier otro deporte de multitudes, ese que quiere y cree que la suma de todos es más que las partes por separado; ese que quiere ver la energía canalizada en pos de sumar y construir que en erosionar y restar.

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También de aquellos que quieren poder dejar el pasado a un lado; y se emocionan con lo que puede llegar a venir de la mano de Franco Colapinto, de los ojos del mundo en Argentina y, si logramos trabajar seriamente y unidos, de ese gran anhelo de tener nuevamente la F1 en Argentina.

Todo ello nos motiva y nos lleva a este paso que dimos y anunciamos esta semana. Paso en favor del diálogo, de una mesa de trabajo y de intenciones de ir en ese camino.

No estoy diciendo con esto que todo esté resuelto; estoy manifestando que es mi convicción personal y del club que represento, hacer los máximos esfuerzos para que estas iniciativas lleguen a buen puerto.

Soy responsable de mantener una mirada amplia y abarcadora, de poder integrar las miradas, de buscar los mejores caminos en el tiempo y lugar en el que estamos y también de mantener firmes aquellos principios rectores y normativos que guían al automovilismo argentino inserto en la estructura del deporte mundial.

Soy responsable de prestar atención al momento en el que estamos, como dije, donde el mundo nos está mirando; no solo nuestros pilotos sino también nuestra forma de organizarnos, y hasta nuestra economía o política doméstica para tomar decisiones.

Bajo esa mirada integral es que dimos este paso, con optimismo y apertura hacia un proceso que pueda resultar mejor. Es mi responsabilidad como dirigente ir en ese camino y poner el máximo esfuerzo para poder construir ese puente al automovilismo del futuro que todos deseamos.

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