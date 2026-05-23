Se globaliza el conflicto en Medio Oriente

El presidente Donald Trump

La guerra en Medio Oriente y la nueva demostración de poder militar estadounidense vuelven a poner en escena una advertencia formulada hace más de seis décadas por Dwight D. Eisenhower. El presidente de Estados Unidos y comandante victorioso en la Segunda Guerra Mundial, en su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, acuñó el concepto de “complejo militar-industrial” para alertar sobre el surgimiento de una estructura inédita en la historia norteamericana: la alianza permanente entre las Fuerzas Armadas, la industria de defensa y el poder político.

Eisenhower advirtió entonces que “en los consejos de gobierno, debemos protegernos de la adquisición de influencia indebida, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar-industrial”, señalando que esa maquinaria podía acumular un poder creciente capaz de alterar el equilibrio democrático. Su advertencia no era pacifista ni ingenua: provenía de un militar que conocía el valor de la defensa, pero que temía que la lógica de la seguridad permanente terminara condicionando la política exterior y ampliando el uso de la fuerza como herramienta estructural.

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También alertó sobre “el potencial para un desastroso incremento de poder en las manos equivocadas” y sostuvo que sólo una “ciudadanía alerta y conocedora” podría evitar que esa combinación pusiera en riesgo las libertades y procesos democráticos.

En el contexto actual, aquella reflexión vuelve a adquirir vigencia como una advertencia sobre los riesgos que implica que la capacidad bélica deje de ser sólo un instrumento de defensa y pase a convertirse en un factor permanente de poder político.

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Donald Trump volvió a introducir un elemento de incertidumbre en la crisis al anunciar la postergación de un ataque militar de gran escala contra Irán que estaba por ejecutarse de manera inminente. El presidente estadounidense sostuvo que la ofensiva fue suspendida a pedido de varios aliados del Golfo -entre ellos Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos- que solicitaron “dos o tres días” adicionales para dar espacio a negociaciones diplomáticas todavía abiertas. Trump afirmó que existía una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo y reiteró que el objetivo central de Washington sigue siendo impedir que Irán acceda a capacidad nuclear militar.

Sin embargo, aclaró al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecen listas para lanzar “un asalto total y a gran escala” si no se alcanza una solución aceptable. La secuencia vuelve a mostrar una dinámica que se ha repetido en esta crisis: amenazas de uso inmediato de la fuerza combinadas con pausas tácticas y reapertura de canales diplomáticos, en un escenario donde la presión militar se mantiene como instrumento de negociación.

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Barco carguero en el estrecho de Ormuz

La intervención de las monarquías del Golfo también revela un dato geopolítico importante: actores regionales tradicionalmente alineados con Washington -como Arabia Saudita- buscan hoy evitar una nueva escalada, conscientes de que un choque militar directo con Irán podría desestabilizar al conjunto de la región, afectar la navegación en el Estrecho de Ormuz y provocar un impacto global sobre el precio de los combustibles y los mercados.

En paralelo, la vía diplomática continúa abierta, aunque con márgenes cada vez más estrechos y con mediadores cuya capacidad efectiva aparece limitada frente al agravamiento de la situación. Pakistán ha intentado sostener un canal de diálogo indirecto entre Washington y Teherán, transmitiendo propuestas y contrapropuestas entre ambas partes, pero el endurecimiento simultáneo del lenguaje entre Estados Unidos e Irán ha reducido las posibilidades de un acuerdo sustantivo en el corto plazo.

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Washington insiste en condiciones vinculadas al programa nuclear iraní -incluyendo restricciones de largo plazo al enriquecimiento de uranio- mientras Teherán busca priorizar el fin del conflicto y postergar el tratamiento de la cuestión nuclear. La dificultad para compatibilizar ambos intereses vuelve incierto cualquier entendimiento. A ello se suma un dato político interno en Estados Unidos: el conflicto no cuenta con un respaldo mayoritario. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en la guerra con Irán y considera que el uso de la fuerza fue una decisión equivocada, lo que introduce un condicionante doméstico adicional sobre la Casa Blanca.

Así, Trump enfrenta una doble presión: sostener una posición de fuerza frente a Irán sin quedar atrapado en una guerra prolongada que, además de sus riesgos estratégicos, podría erosionar políticamente su liderazgo interno, sobre todo de cara a la elección de medio mandato que tendrá lugar en noviembre de este año.

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Mientras Estados Unidos oscila entre la amenaza militar y la negociación, el tablero global muestra un movimiento simultáneo de otras potencias. La visita de Vladimir Putin a China y su encuentro con Xi Jinping volvieron a exhibir la convergencia estratégica entre Moscú y Beijing en un momento de alta tensión internacional. Ambos líderes advirtieron contra un retorno a una “ley de la selva” en las relaciones internacionales y cuestionaron proyectos estratégicos estadounidenses, en una señal de coordinación política frente al protagonismo militar de Washington. La secuencia es relevante porque ocurre pocos días después de la visita de Trump a China, la Cumbre de la OTAN y en paralelo a nuevas alertas de seguridad en Europa oriental, donde incidentes con drones en el Báltico obligaron incluso a activar medidas de emergencia en Lituania y reforzaron la preocupación de la Alianza Atlántica por la expansión de riesgos en otros escenarios.

Vladimir Putin y Xi Jinping

El panorama muestra así una acumulación de crisis simultáneas: Medio Oriente sigue abierto, la rivalidad entre grandes potencias se profundiza y Europa mantiene focos de tensión vinculados a la guerra en Ucrania y su periferia. En este contexto, la postergación de un ataque estadounidense contra Irán no implica necesariamente una desescalada, sino apenas una pausa táctica dentro de un escenario internacional donde los principales actores continúan reposicionándose y donde la estabilidad global aparece cada vez más frágil.

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Ante este escenario, es muy probable que en los próximos días la cuestión pase a girar sobre un único eje central: si Estados Unidos mantiene la presión militar enfocada en Medio Oriente, o girará hacia Cuba.