Opinión

La estabilidad tributaria como motor del desarrollo de las energías renovables

Alinear incentivos y mantener reglas claras permitirá aprovechar el potencial energético argentino y avanzar en la transición hacia fuentes más limpias

Guardar
Parque eólico en Buenos Aires, Argentina
Parque eólico en Buenos Aires, Argentina

En un país atravesado históricamente por la inestabilidad económica y la volatilidad regulatoria, existen pocas políticas públicas que hayan logrado sostener continuidad, consenso político y resultados concretos. El régimen de promoción de energías renovables es, probablemente, una de las pocas experiencias exitosas en materia energética.

Por eso resulta relevante la media sanción de la prórroga de la estabilidad tributaria prevista en la Ley 27.191, incorporada en el paquete de medidas vinculadas al ordenamiento del sistema energético, aprobado en la última sesión de la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

La discusión sobre energía en la Argentina suele quedar atrapada entre subsidios, tarifas y urgencias fiscales. Pero el desarrollo del sector requiere una mirada más estratégica con el foco puesto en la transición energética. Implica pensar cómo diversificar la matriz y aprovechar las ventajas competitivas que tiene nuestro país, para atraer inversiones privadas y generar más empleo. En ese marco, las energías renovables no sólo amplían la oferta de generación limpia, sino que también son la base para nuevas industrias estratégicas, como el hidrógeno verde.

El proceso comenzó en 1998 cuando se declaró de interés nacional la generación eléctrica de origen eólico y solar. Luego, en el 2006, se sancionó la Ley 26.190 que creó el régimen de promoción y fijó como objetivo alcanzar un 8% de participación renovable en el mercado eléctrico nacional.

PUBLICIDAD

Pero en el 2015 la realidad mostraba un atraso evidente: las inversiones quedaban solo en promesas y la energía generada con fuentes renovables representaba menos del 2% de la matriz eléctrica nacional. Ese mismo año, el Congreso sancionó la Ley 27.191, ampliando el régimen y elevando la meta al 20% para 2025.

El verdadero punto de inflexión llegó durante la presidencia de Mauricio Macri, con la reglamentación de dicha ley a través del decreto 531/16. Las rondas del programa RenovAr, la renegociación de contratos del GENREN y la creación del Mercado a Término de Energías Renovables permitieron transformar una ley con buenas intenciones en una política pública con instrumentos concretos para atraer inversiones y desarrollar el sector.

Los resultados fueron contundentes. La participación de energías renovables se triplicó entre el 2016 y el 2019 y continuó creciendo hasta alcanzar cerca del 20% actual, en línea con el ambicioso objetivo establecido en la ley.

Además, es un sector que produce un enorme impacto federal. La Patagonia posee los mejores vientos del mundo para el desarrollo eólico. El NOA cuenta con niveles excepcionales de radiación solar. Cuyo combina condiciones privilegiadas para proyectos solares y eólicos. Y otras regiones presentan oportunidades en biomasa, biogás e hidroelectricidad.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también puede convertirse en una herramienta decisiva para consolidar esta nueva etapa de expansión del sector. La combinación entre estabilidad tributaria, seguridad jurídica y disponibilidad de recursos naturales abre oportunidades concretas para proyectos de escala internacional. Entre ellos se destacan “El Quemado”, el desarrollo solar impulsado por YPF en Mendoza junto a empresas internacionales, y el Parque Eólico de Olavarría, desarrollado por PCR y Acindar.

Hoy, la provincia de Buenos Aires cuenta con decenas de parques eólicos en funcionamiento, especialmente en el sur bonaerense, una región que se perfila como uno de los polos con mayor potencial para nuevas inversiones.

Consolidar reglas estables implica comprender que el desarrollo de sectores estratégicos requiere alinear los incentivos correctos y ofrecer previsibilidad en el largo plazo.

Tenemos recursos naturales extraordinarios. Lo que muchas veces nos faltó fue continuidad en las normas y estabilidad tributaria. Sostener el régimen de promoción de energías renovables es, justamente, una manera de empezar a corregir ese problema.

Temas Relacionados

Energías renovables

Últimas Noticias

Cultura de paz

Es revelador que ese documento nazca al finalizar un conflicto feroz que pudo acabar con la especie humana

Cultura de paz

Actividad y reservas reavivaron el apetito por bonos Globales y cambiaron la lectura del riesgo país

La mejora del EMAE en marzo, el desembolso de USD 1.000 millones del FMI y las compras de divisas en el mercado oficial reordenaron el cálculo del costo de oportunidad hacia octubre de 2027

Actividad y reservas reavivaron el apetito por bonos Globales y cambiaron la lectura del riesgo país

El mercado de las oficinas se enfrenta al desafío de su reconversión

La creciente exigencia por bienestar y servicios redefine el valor de los inmuebles y pone en primer plano el rol clave de la gestión profesional

El mercado de las oficinas se enfrenta al desafío de su reconversión

Se necesita un puente financiero para que el crecimiento llegue a todos

La propuesta de apuntalar a quienes más sufren la transición busca que los beneficios de la energía y la minería también signifiquen mejoras reales en vida cotidiana y salarios

Se necesita un puente financiero para que el crecimiento llegue a todos

La educación sexual es un derecho: el Perú no debe retroceder

En un país donde la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo alarmante, formar en igualdad de género y en relaciones no violentas constituye una medida preventiva imprescindible

La educación sexual es un derecho: el Perú no debe retroceder

DEPORTES

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

La Conmebol recibió un informe por “volumen anormal” de apuestas que involucra a un jugador de Independiente Rivadavia

TELESHOW

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

Carmen Barbieri recordó su juventud y confesó de qué se arrepiente en su vida: “Nunca hice de gato”

INFOBAE AMÉRICA

Fracasaron las negociaciones por un acuerdo en la ONU sobre el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares

Fracasaron las negociaciones por un acuerdo en la ONU sobre el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares

Una mujer con cáncer de páncreas recibió la eutanasia en Uruguay: murió en el Hospital Policial

Una explosión de gas en una mina de carbón de China dejó al menos 82 muertos y 9 desaparecidos

“El país que amamos odiar”: Mariana Enriquez y todo lo que le aprendió de los Estados Unidos

Organización independiente alerta sobre retroceso en derechos humanos en cárceles y centros para migrantes en Costa Rica