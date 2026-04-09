Opinión

La política industrial en Inteligencia Artificial abre una oportunidad para Argentina

El debate global impulsado por el informe de OpenAI sobre política industrial en IA plantea una pregunta clave para países como Argentina: qué lugar ocuparán en la nueva economía de la inteligencia, dominada por infraestructura energética, centros de datos y talento tecnológico

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Mapa de Argentina con circuitos brillantes sobre un mapamundi azul oscuro, rodeado de edificios modernos, turbinas eólicas e infraestructura tecnológica iluminada
El desarrollo de proyectos en regiones con fuerte capacidad energética —como la Patagonia o el norte del país— podría posicionar al país como destino para infraestructura de computación intensiva, en un momento en que las grandes empresas tecnológicas buscan diversificar geográficamente sus centros de datos.

Uno de los insumos más críticos de la economía de la Inteligencia Artificial es la electricidad. Los centros de datos que entrenan y operan modelos avanzados consumen enormes volúmenes de energía y requieren redes eléctricas estables, competitivas y escalables.

En ese contexto, Argentina posee una ventaja estructural relevante: abundancia de recursos energéticos, potencial de generación renovable y disponibilidad territorial para infraestructura tecnológica.

El desarrollo de proyectos en regiones con fuerte capacidad energética —como la Patagonia o el norte del país— podría posicionar al país como destino para infraestructura de computación intensiva, en un momento en que las grandes empresas tecnológicas buscan diversificar geográficamente sus centros de datos.

La economía de la IA depende de infraestructura física. Los data centers, redes de fibra óptica y nodos de procesamiento comienzan a convertirse en activos estratégicos comparables a los puertos, aeropuertos o redes ferroviarias del siglo XX.

Imagen de un centro de datos de IA en Argentina junto a turbinas eólicas y paneles solares. Elementos digitales muestran un mapa de Argentina y gráficos de datos
Argentina posee una ventaja estructural relevante: abundancia de recursos energéticos, potencial de generación renovable y disponibilidad territorial para infraestructura tecnológica

Para Argentina, atraer inversiones en centros de datos podría generar varios efectos económicos simultáneos: ingreso de inversión extranjera directa, demanda energética de largo plazo, creación de empleo especializado y desarrollo de ecosistemas tecnológicos locales.

En muchos países, los centros de datos funcionan como anclas tecnológicas: alrededor de ellos se desarrollan startups, proveedores de servicios cloud, empresas de software y centros de investigación.

Talento: el capital estratégico argentino

Además de la energía y la infraestructura, Argentina cuenta con otro activo relevante en la economía de la Inteligencia Artificial: su capital humano en tecnología y ciencias de datos.

Universidades nacionales y privadas, institutos técnicos y comunidades de desarrolladores han construido durante décadas una masa crítica de talento tecnológico que hoy participa en empresas globales. Sin embargo, la competencia internacional por ese talento es cada vez más intensa.

En ese contexto, una política industrial orientada a la IA podría incluir programas masivos de formación en IA, incentivos a la investigación aplicada y mecanismos de cooperación entre universidades, startups y empresas tecnológicas nacionales y globales. El desafío es transformar el talento en capacidad productiva local, evitando que el país participe únicamente como exportador de recursos humanos.

A medida que la IA se convierte en infraestructura crítica, los países comienzan a diseñar estrategias regulatorias para definir su posición en el ecosistema tecnológico global.

Mapa mundial iluminado con líneas de conexión y nodos de luz, rodeado de edificios futuristas, con personas observando pantallas de computadora
La carrera global por la IA ya no se limita al desarrollo de modelos como ChatGPT.

Esto incluye reglas para centros de datos y computación de alto rendimiento, marcos regulatorios para modelos de IA, políticas de protección de datos y esquemas de incentivos fiscales para infraestructura digital.

En ese sentido, el debate impulsado por el documento de OpenAI sugiere que la política industrial para la IA no será únicamente una cuestión tecnológica, sino una combinación de regulación, estrategia económica y planificación de infraestructura.

Durante décadas, el desarrollo tecnológico estuvo concentrado en pocos polos globales, principalmente Silicon Valley y algunos centros europeos y asiáticos. Sin embargo, la economía de la Inteligencia Artificial está comenzando a reorganizar esa geografía industrial.

Tres factores empiezan a definir la competitividad de los países en esta nueva etapa: disponibilidad energética, infraestructura digital y talento tecnológico. Los países capaces de combinar esas tres variables podrían convertirse en plataformas regionales de infraestructura tecnológica y computación avanzada.

Para Argentina, esto plantea una decisión estratégica: integrarse activamente en esa nueva arquitectura industrial o quedar relegada a consumir tecnologías desarrolladas en otros mercados.

La carrera global por la IA ya no se limita al desarrollo de modelos como ChatGPT. La competencia real se está desplazando hacia infraestructura energética, centros de datos, talento tecnológico y estrategia industrial. En otras palabras, la Inteligencia Artificial se está convirtiendo en una nueva plataforma de poder económico y geopolítico y los países que logren anticipar esta transformación serán los que definan su lugar en la economía de la próxima década.

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