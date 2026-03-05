Por qué el viajero del interior del país vuelve a elegir asesoramiento experto en la era digital

El viajero del interior no solo quiere la comodidad de resolver con un click, también necesita a quién consultar ante cualquier imprevisto (Imagen ilustrativa Infobae)

El crecimiento sostenido de los viajes al exterior impulsa un cambio de hábito: cada vez más familias del interior del país priorizan planificación, financiación en cuotas y soporte antes, durante y después del viaje. La figura del Concierge vuelve a ganar protagonismo frente a la compra 100% online. ¿Por qué?

En plena era digital, cuando parecía que el “hazlo tú mismo” dominaba la industria turística, el viajero argentino del interior está marcando una clara tendencia: vuelve a buscar asesoramiento experto y acompañamiento humano para organizar viajes internacionales complejos.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional consolidó su recuperación en 2025, alcanzando más del 95% de los niveles prepandemia y proyectando para 2026 un crecimiento adicional sostenido impulsado por América Latina. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que durante 2025 las salidas de residentes al exterior crecieron más del 20% interanual, con un fuerte repunte en viajes familiares y de ocio planificados con anticipación.

En paralelo, el informe 2025 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) advierte que el gasto turístico internacional de los argentinos continúa en alza y que los viajeros priorizan cada vez más “seguridad, previsibilidad y personalización” por sobre el precio como variable excluyente.

Durante la última década, el viajero se volcó masivamente a la compra online directa. Pero hoy vemos que, cuando el viaje es internacional, de alto valor o implica múltiples destinos, vuelve a buscar asesoramiento humano, privilegiando el conocimiento y la experiencia de agencias de turismo que puedan garantizar confiabilidad y trayectoria en el mercado. El viajero del interior del país no quiere estar solo frente a una pantalla y tener que decidir ante múltiples opciones y ofertas turísticas.

Existe un cambio cultural en la manera de pensar y armar un viaje al exterior. Esta tendencia se repite con mayor frecuencia en las consultas de los viajeros que viven en el interior del país.

Neuquén: previsibilidad en viajes de alto presupuesto

En provincias como Neuquén, donde el ingreso promedio está influenciado por la actividad energética y petrolera, el perfil del viajero internacional suele planificar viajes familiares de mayor presupuesto y estadías más extensas.

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo provincial (2025), el gasto promedio por viaje al exterior desde la Patagonia Norte se ubica por encima de la media nacional. El viajero neuquino no busca el precio más bajo, pero sí prioriza previsibilidad. Quiere saber cuánto va a pagar, en cuántas cuotas y qué respaldo tiene si, por ejemplo, hay un cambio de itinerario o una cancelación. En destinos como Europa, Estados Unidos o Asia, donde hay múltiples conexiones, seguros y requisitos migratorios, el asesor experto se vuelve clave para este tipo de viajero.

En 2025 crecieron más de 30% las consultas desde la región patagónica para viajes multidestino con financiación planificada.

Córdoba: familias que priorizan planificación y cuotas

Córdoba se consolida como uno de los principales mercados emisivos del interior. Datos de Aeropuertos Argentina muestran que el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella incrementó su tráfico internacional en 2025, recuperando y superando rutas hacia América y Europa.

En Córdoba vemos familias que organizan el viaje con varios meses de anticipación. Buscan congelar el valor, pagar en cuotas y tener un asesor que los acompañe antes y durante la experiencia de viaje. El diferencial no es competir contra una web de pasajes, sino ofrecer un esquema integral: vuelos, hoteles, asistencia, excursiones y respaldo real ante cualquier imprevisto.

Según el WTTC, el 68% de los viajeros latinoamericanos en 2025 priorizó “soporte y flexibilidad” al momento de elegir cómo contratar su viaje, un dato que explica este regreso al canal asesorado por parte de los viajeros argentinos del interior del país.

Santa Fe: empresarios y viajeros frecuentes que delegan

En Santa Fe, con un perfil fuerte de pymes exportadoras y empresarios que viajan con frecuencia, el comportamiento también cambió. Datos del INDEC sobre turismo emisivo muestran que el segmento corporativo y mixto (negocios y ocio) creció en 2025, especialmente en provincias con fuerte actividad agroindustrial y comercial.

El viajero santafesino valora el tiempo. Puede buscar online, pero prefiere delegar la planificación en un especialista que le resuelva conexiones, visados, upgrades o cambios de último momento.

Lo que crece no es la improvisación, es la planificación estratégica del viaje.

Las consultas provenientes de esta provincia para viajes combinados, por ejemplo ferias internacionales más espacios turísticos de placer, aumentaron cerca de un 25% interanual.

Del autoservicio virtual al modelo Concierge

El fenómeno que está marcando tendencia en los viajeros de las diferentes provincias argentinas no implica el fin de lo digital, sino su integración con asesoramiento humano. La tecnología es una herramienta, no un reemplazo del criterio profesional. El viajero del interior quiere autonomía, pero también quiere un nombre y un teléfono al que llamar si algo ocurre en destino internacional elegido para vacacionar.

Según el WTTC, el 74% de los viajeros globales en 2025 declaró que la “tranquilidad y el soporte durante el viaje” influyen directamente en su decisión de compra, incluso por encima de promociones puntuales. Para nuestra agencia, esta tendencia abre una oportunidad clara en el interior del país. Hoy, el verdadero diferencial es el acompañamiento a lo largo de toda la experiencia del viajero. No vendemos solo un pasaje o un paquete; vendemos planificación, financiación ordenada y respaldo real.