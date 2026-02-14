Mercosur-Unión Europea: una oportunidad histórica que desafía a la logística regional

Tras más de 25 años de negociaciones, ambos bloques firmaron lo que se perfila como el mayor tratado de libre comercio del mundo, que abarca más de 700 millones de consumidores y un volumen económico conjunto cercano a USD 22 billones (Foto: Europa Press)

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea constituye uno de los hitos más relevantes en el comercio internacional de las últimas dos décadas.

Tras más de 25 años de negociaciones, ambos bloques firmaron lo que se perfila como el mayor tratado de libre comercio del mundo, que abarca más de 700 millones de consumidores y un volumen económico conjunto cercano a USD 22 billones.

El impacto de este acuerdo va mucho más allá de una declaración de intenciones: sus efectos concretos se reflejan en cifras contundentes. Informes sectoriales y análisis de comercio internacional señalan que, en 2025, el comercio bilateral superó USD 66.000 millones acumulados, lo que demuestra un ritmo elevado de intercambio entre las partes.

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados, con plazos de hasta diez años para las exportaciones del Mercosur y hasta quince años para las de la Unión Europea.

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados

Este esquema fomenta una mayor competitividad de las exportaciones agrícolas e industriales del bloque sudamericano y otorga condiciones de acceso preferencial a productos estratégicos, como la carne argentina, que verá reducidos o eliminados los gravámenes que hoy encarecen su ingreso al mercado europeo, y bienes manufacturados europeos que podrán entrar a Sudamérica con menos restricciones.

Sin embargo, aunque el acuerdo abre nuevas puertas, plantea desafíos estructurales que exigen respuestas decididas desde la región. Numerosos analistas europeos han manifestado reservas, advirtiendo que un mayor flujo de productos sudamericanos podría presionar a los sectores agrícolas locales y poner a prueba los estándares sanitarios y ambientales del bloque.

Más allá del plano económico, el verdadero termómetro del éxito de este tratado estará en la capacidad de articular cadenas logísticas que permitan aprovechar las oportunidades y mitigar los cuellos de botella. El aumento del comercio conlleva, necesariamente, una mayor demanda de servicios logísticos eficientes, desde transporte multimodal hasta gestión aduanera y almacenamiento avanzado.

El verdadero termómetro del éxito de este tratado estará en la capacidad de articular cadenas logísticas que permitan aprovechar las oportunidades y mitigar los cuellos de botella (Foto: Reuters)

Los puertos, aeropuertos y corredores terrestres de la región deberán responder a una dinámica que exige rapidez, visibilidad de cargas y reducción de tiempos improductivos. La eliminación de barreras arancelarias solo se transformará en ventajas tangibles si va acompañada de sistemas logísticos competitivos, capaces de recortar costos operativos y tiempos de tránsito.

Es fundamental fortalecer la digitalización de los procesos aduaneros, implementar sistemas de “ventanilla única” que integren requisitos sanitarios y fitosanitarios, y mejorar la infraestructura vial para conectar los puertos con los principales centros de producción.

La logística no puede ocupar un rol pasivo en este nuevo escenario: debe convertirse en un motor estratégico de competitividad regional.

Los puertos, aeropuertos y corredores terrestres de la región deberán responder a una dinámica que exige rapidez, visibilidad de cargas y reducción de tiempos improductivos

El Mercosur y la Unión Europea cuentan ahora con una plataforma inédita para intensificar el comercio bilateral.

En Argentina, esto implica consolidar ventajas comparativas en productos agrícolas de alto valor agregado, como aceites, vinos y alimentos procesados, además de servicios vinculados a la cadena de suministro. Pero también obliga a invertir en eficiencia logística, fortalecer la cooperación público-privada y promover políticas que reduzcan el costo país y los tiempos asociados a la exportación e importación.

Un acuerdo de esta magnitud no solo redefine las reglas comerciales, sino que también reconfigura la forma en que las economías de la región se conectan con el mundo. Si logramos traducir este tratado en mejoras concretas en la gestión de las cadenas logísticas, no solo aumentaremos la participación en el comercio global, sino que también potenciaremos a las empresas y productores regionales para competir en igualdad de condiciones.

Es momento de que el Mercosur deje de verse únicamente como un bloque exportador y se consolide como una verdadera plataforma logística integrada, capaz de transformar un acuerdo histórico en desarrollo sostenible para toda la región.

El autor es CEO y fundador de Interborders. Especialista en logística nacional e internacional y comercio exterior