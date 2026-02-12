Opinión

Todos transmiten, pocos conectan: el verdadero poder del streaming

El éxito de este nuevo formato se mide en la capacidad de instalar un tema en la agenda, de generar repercusión y extender el diálogo más allá del vivo

Un organismo científico comno el CONICET logró convertirse en tendencia nacional, movilizando a audiencias diversas y generando orgullo colectivo

El streaming ya no sorprende como novedad: se consolidó como una forma habitual de consumir contenidos. Desde un recital hasta una conferencia académica, cualquier evento puede verse en vivo y desde cualquier punto del mundo. En esa masificación, el verdadero giro no es técnico, sino cultural: pasamos de una lógica de transmisión masiva a una lógica de consumo selectivo.

Hoy, los públicos ya no se reúnen únicamente en torno a un programa, sino que muchas veces eligen experiencias diseñadas para sus intereses. Los algoritmos refuerzan esta dinámica, potenciando nichos de nichos y moldeando las conversaciones digitales. La pregunta, entonces, no es solo cómo transmitir, sino cómo construir un relato que merezca ser elegido.

El reciente regreso del streaming del CONICET mostró con claridad esa potencia. Un organismo científico fue capaz de convertirse en tendencia nacional, movilizando a audiencias diversas y generando orgullo colectivo. No se trató solo de sumar visualizaciones: el valor estuvo en transformar la transmisión en un espacio de pertenencia y conversación social. Ese es el punto central: el éxito de un streaming no se mide en la curva de alcance, sino en la capacidad de instalar un tema en la agenda, de generar repercusión y extender el diálogo más allá del vivo.

Para las marcas e instituciones, el desafío es similar. Estar en streaming no alcanza; lo decisivo es ofrecer contenidos que generen confianza, que inviten a quedarse, que hagan sentir que valió la pena dedicar tiempo. En otras palabras: no solo estar presentes, sino ser relevantes. La eficacia no está en maximizar el alcance, sino en lograr que esa experiencia se traduzca en conversaciones que perduren y en una reputación fortalecida.

En este camino, resulta clave contar con aliados estratégicos que sepan transformar una transmisión en un relato con sentido. El acompañamiento de equipos especializados en comunicación permite detectar oportunidades, diseñar mensajes y potenciar la experiencia para que no se quede en un momento aislado, sino que se expanda en la conversación social y fortalezca vínculos a largo plazo.

Además, este formato democratiza la visibilidad. Pero esa democratización exige criterio. No todo merece una transmisión, y no todo el que transmite logra un vínculo. La eficacia no se mide por cantidad de clics, sino por la capacidad de conectar con comunidades específicas y, desde allí, ampliar el impacto.

Comunicar en este nuevo ecosistema significa aceptar que cada vivo es más que un registro: es un relato en tiempo real. El reto consiste en pensar el streaming como una herramienta estratégica, capaz de amplificar mensajes y, al mismo tiempo, consolidar la identidad de quienes los emiten. Porque cuando la tecnología se combina con contenido de valor, lo que se genera no es solo alcance, sino también disfrute y confianza duradera.

